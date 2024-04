Yapay zekâ ve pazarlama

Pazarlamacıların hedef kitle ve müşterileri hakkında iç görü sağlayabilmek için daha iyi içerik üretmek adına yapay zekâyı kullanmasına AI (yapay zekâ ) Marketing denilmektedir.

Yapay zekâ sayesinde veri toplama işleminiz daha hızlı gerçekleşirken müşteri ve hedef kitlenizin davranışlarını öğrenir, bu verileri analiz ederek pazarlama planı rahatlıkla oluşturabilir. Yapay zekânın son dönemlerde sıklıkla adından söz ettirmesiyle şirketlerin pazarlama aracı olarak yapay zekâyı kullanma oranı da giderek artmaktadır. Yapay zekâ pazarlaması, yapılan çabaların pazarlama etkisini optimize etmek için veri analizi ve değerlendirmesine dayalı pazarlama stratejilerine karar vermek için makinelerin kullanılması anlamına gelir.

Yapay zekâ pazarlaması içerisinde chatbot, reklamcılık ve içerik üretimi gibi çeşitli pazarlama varlıklarını içerir. Bu sayede pazarlama süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. Günümüzde birçok endüstri yapay zekâyı departmanlarındaki iş yükünü azaltıp verimliliği artırmak amacıyla kullanıyor. Dijital dönüşüm ile değişim sürecinde akıllı teknoloji çözümleri ekonomiden eğlence sektörüne kadar hemen her sektör ve alan tarafından tercih ediliyor. Pazarlama ise akıllı teknoloji çözümlerini işlerine entegre ederek yapay zekadan en çok yarar sağlayan sektörlerin başında geliyor.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıkları da hızla değişiyor.

Bu değişime ayak uydurmak isteyen pazarlama sektörü de müşteri ihtiyaç ve hedef kitle analizleri için yapay zekâdan yararlanıyor.

Yapay zekâ (AI), topladığı veri ve analizleri sayesinde şirketlerin hedef kitleye hitap eden çözümler üretmelerine olanak tanıyıp verimi artırıyor.

Analiz ettiği müşteri verileri ve profillerini kullanarak müşteriyle etkileşimini en iyi şekilde öğreniyor ve maksimum verim ile müşteri memnuniyetini sağlıyor.

Bunu, hızın güç olduğu pazarlamada, düşünme ve karar verme yeteneği sayesinde pazarlama ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duymadan otomatik bir şekilde yapıyor.

Pazarlamada yapay zekâ (AI) bileşenleri:

- Makine öğrenimi (Machine Learning)

AI tarafından yönlendirilen makine öğrenimi, verileri analiz edebilen ve deneyim yoluyla otomatik olarak iyileştirilebilen bilgisayar algoritmalarını içerir.

Makine öğrenimi özellikli cihazlar, yeni verileri ilgili önceki veriler ışığında inceler.

Bu sayede geçmişte neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dayalı olarak karar verebilme gerçekleşir.

Makine öğrenimi analizleme özelliğiyle birçok pazarlama kanalında kullanılan ve gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir.

- Big Data ve analitik

Dijital medyanın ortaya çıkışıyla pazarlama sektöründe oluşan veri analizi karmaşıklığının otomatikleştirilmesi için yapay zekâ pazarlamasında big data stratejisi tercih ediliyor.

Hızın güç olduğu pazarlama sektöründe big data, veri hacminin ve hızının sürekli arttırdığı durumlar için fayda sağlar.

Devamlı değişen trendlere ayak uydurmak için tercih edilen big data, pazarlama çabalarının etkisini doğru anlama ve yönetme sürecinde destek olur.

- Yapay zekâ platform çözümleri

Yapay zekâ destekli çözümler, toplanan geniş miktarlarda verileri yönetmek için merkezi platformlar sağlayarak pazarlamacılara yardımcı olur.

Bu platformlar, hedef kitlelere iç görülü pazarlama zekâsı sağlama yeteneğiyle veriye dayalı karar verme gerçekleştirir.

Bu doğrultuda pazarlamacılara, müşterinin belirli bir pazarlama çabasına ne kadar açık olduğunu anlamaları konusunda yardımcı olabilir.

- Yapay zekâ pazarlama

Pazarlama kampanyaları ve operasyonlarında yapay zekâyla fayda sağlamak için kapsamlı bir planlama ile başlamak en uygun adım olacaktır. Bu sayede yapay zekâ, pazarlama ekiplerinin çabalarını azaltarak en kısa sürede ve yüksek değerde verim elde edilmesini sağlar.

Pazarlama kampanyaları ya da operasyonlarda bir yapay zekâ aracı kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç unsur vardır.

Yapay Zekâ Pazarlama Örnekleri

Yapay zekâ pazarlaması sağlık, devlet, perakende, finans ve eğlence gibi birçok endüstride kullanılmaktadır.

Özellikle dijital medya ile etkileşimde olduğumuz her an farkında olmasak da her gün bu pazarlamalara maruz kalıyoruz.

Bu pazarlamalar sadece kuruluşlara değil dijital medya ile etkileşimde olan bireylere de birçok fayda sağlıyor.

Bunlardan bazıları aşağıdakiler gibi karşımıza çıkıyor:

1.Chatbots.

Yapay zekâ aracılığıyla gelişen doğal dil (natural language), yemek siparişi ve finans hizmetleri uygulamaları gibi müşteri hizmetleri temsilcilerini kullanan platformlarda karşımıza çıkıyor.

Müşteriye yönelik chatbotlar, şirket müşterilerinin bilgi ve hizmete erişimini kolaylaştırır, mevcutta çağrı merkezleri, web siteleri ve mobil uygulamalarla aldıkları hizmeti, talep veya sorularını direkt olarak, daha basit şekilde almalarını sağlar. Ürün arama, bilgi alma, işlem yapma, satış sonrası destek alma gibi konular chatbotların belli başlı kullanım alanlardır.

Medya satın almaları

Sosyal medyada gezinirken birden önceki gün arkadaşınıza bahsettiğiniz ürünle alakalı reklam gördüğünüz oldu mu? Yapay zekâ, müşterilerin ilgi alanlarına ve geçmiş davranışlarına göre kişiselleştirilmiş içerik ve öneriler sunabilir. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanın ilk adımı, kullanıcılar hakkında veri toplamak ve bu verileri analiz etmektir. Bu veriler, kullanıcının demografik bilgileri, geçmiş etkileşimleri, tercihleri, tarama geçmişi, satın alma geçmişi ve daha fazlasını içerebilir.

Hedefleme

Yapay zekâ platformları hedef kitlenin ilgi alanları, konumu, satın alma geçmişi gibi verileri analiz ederek ilgili reklamları tüketicinin karşısına çıkarır. Kullanıcının siteyi veya uygulamayı gezinirken, yapay zekâ anlık olarak içeriği kişiselleştirebilir. Örneğin, bir kullanıcı bir e-ticaret sitesinde gezinirken, yapay zekâ kullanıcının tıkladığı ürünleri veya arama terimlerini analiz ederek benzer ürünleri önerir.

Pazarlama hedefleri ve analitiği oluşturmak pazarlamada önemli bir temeldir.

Yapay-Zeka-Kisisellestirme

Yapay zekâ, pazarlama alanında henüz yeni olsa da gittikçe popülerleşiyor.

Gartner’a göre, pazarlama içgörürlerinden sorumlu olanlar, bu değişen pazarlama ortamında artık eskisi kadar rekabetçi olmayacaklar.

Değerli okurlarımız açık kaynaklardan derlediğim “Yapay zekâ ve pazarlama” ya ilişkin bilgiler özetle bunlardan oluşmakta…