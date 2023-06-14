Ekonomik İstikrar mı, karmaşık söylemler mi?

Şimşek ve Erkan ikilisi göreve başladı, söylemleri "rasyonele dönüş" olsa da kabinenin geri kalanı hala heterodoks dili kullanmaya devam ediyor. Peki, bu durumda ortaya çıkan soru şu: Ülke ekonomisini daha az riskle yönetmek için neden açık ve net bir açıklama yapılmıyor?

Dövizin salındığı dönemde kritik bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci yönetmek, ekonomik istikrarı sağlamak için son derece önemli. Bu noktada merak edilen bir diğer soru şu: Neden hala açık ve net bir iletişimle piyasaları sakinleştirmek ve güveni tesis etmek için adımlar atılmıyor?

NETLİK, EN İYİ STRATEJİDİR

Netlik, ekonomik istikrar yolculuğunda bizi doğru rotaya yönlendirecektir. Unutmayalım ki yolunu kaybeden, herhangi bir yola çıkar. Ekonomik istikrar yolunda netlikten sapmamalıyız. Zaten sorun başı sonu belli ortodoks yolundan gitmek yerine heterodoks patikasına sapmak değil miydi?

Döviz likiditesinin yönetilemediği, döviz kıtlığı yüzünden ihracata yönelik üretimin durma noktasına geldiği ve enflasyonun tahrip ettiği iş etiğinde güvenin buharlaşmasından şikâyet etmiyor muyduk? O halde neden “rasyonele dönüş” söylemini, sahiden akılcı ekonomiye rücu eylemine taşımıyoruz?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Heteredoks dili neden hala terk etmedik?

Kabinenin heterodoks dili kullanması ve net bir açıklama yapılmaması, ortada bir iletişim stratejisi olmadığını gösteriyor. Oysa bu süreçte başarı, fazlaca politika aracı kullanmaya dahi gerek kalmadan sözel yönlendirme ile bazı tıkaçların açılabileceğini biliyoruz. Peki neden? Tahminim şudur; politika yapıcılar arasında farklı fikirler ve öncelikler olduğu için net bir açıklama yapılamıyor veya piyasalardaki tepkileri önceden kestirememekten kaynaklanıyor.

Diri ve duru iletişim neden önemlidir?

Açık ve net iletişim, piyasaları sakinleştirebilir, güveni tesis edebilir ve ekonomik riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Diri iletişim derken; faiz-döviz restorasyonu sürecinde, piyasanın kafasında sorular oluşmadan, anında ekonomi aktörleriyle iletişim sağlamaktır. Duru iletişim ise gizli bir ajanda olmaksızın, net ve anlaşılabilir mesajlar vermektir.

NOT

DÖVİZ DALGALANMALARININ ETKİLERİ NASIL AZALTILIR?

"Bir söz, bin düşünceye bedel" derler. Ancak, ekonomik istikrar arayışında olduğumuz bu yolculukta, söylemler sisinde ilerliyoruz. Tıpkı sisin etrafı saran bulanık görüş gibi, karmaşık söylemler de ekonomik istikrarın net bir şekilde anlaşılmasını engelliyor.

Döviz dalgalanmalarının etkilerini azaltmak ve riskleri yönetmek için gereken adımların atılması, sağlam bir ekonomik temel ve güvenilir bir politika söylemi gerektirir. Ancak, hala heterodoks dili kullanılması ve açık bir stratejinin eksikliği, bu hedefe ulaşmayı zorlaştırıyor.

Son olarak, bu durumu göz önünde bulundurarak şunu sormak gerekiyor: Hükümet, gerçekten daha az riskli bir süreci yönetmek istiyor mu, yoksa mevcut durumu sürdürerek riskleri artırmaya devam mı edecek?

Önerim odur ki diri ve duru iletişim sayesinde sözel yönlendirmenin biran önce devreye alınmasıdır. Zira şu anda Şimşek ve Erkan ikilisi, kendilerine açılan toplumsal krediyi kullanabilir durumdadırlar.