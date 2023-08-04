En genç fabrikaya sahip Kayseri Şeker’den ‘diyet’e de yatırım

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, mayıs ayında halka arz olmalarının ardından İstanbul’da yatırımcılar ile bir araya geldi. Türkiye’deki toplam 33 şeker fabrikasından 3’üne sahip olan kooperatifin hedefinde stratejik bir alan haline gelen gıda sektörü için ürettiği inovatif ürünlerle büyümek var.



Türkiye’deki 33 şeker fabrikası arasında en gencini bünyesinde barındıran Kayseri Şeker, Ar- Ge’ye yoğunlaştı. “Pancar şekeri” vurgusuyla öne çıkan kooperatif, “Diyet Lif”, “Pektin” ve “İnülin” gibi “sağlıklı” alanlara yatırım yapıyor.

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatifl erinden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi (Kayseri Şeker), Yönetim Kurulu Başkanları Hüseyin Akay’ın öncülüğünde İstanbul’da yatırımcılarla buluştu. 1955 yılında kurulan Kayseri Şeker’in sözleşmeli ekim yapan 15 bin 700 çiftçisi, 4 bin 126 çalışanı ve üç fabrikası bulunuyor. Bu üç fabrika Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan… Boğazlıyan fabrikası, kamu, kooperatif ve özel sektör tarafından Türkiye’de kurulan 33 fabrikadan en genci. 2006 yılında kurulan bu tesis, 13 bin 500 ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en son teknolojiyi barından pancar şekeri fabrikası. Kooperatif, sadece Kayseri’nin değil tüm çevre kentlerin de üreticileri ile de çalışıyor. Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas ve Nevşehir başta olmak üzere 21 bölge müdürlüğü bulunuyor.

MAYISTA HALKA ARZ OLMUŞTU

Kayseri Şeker, sadece pancar şekeri üretimi gerçekleştirmiyor. Küspe, melas, kireç taşı, elektrik üretimi, tohum ve gübre ticareti de yapıyor. Şeker alanında Türkiye’deki pazar payı yüzde 16. Mayıs ayında halka arz olan kooperatifin halka açıklık oranı yüzde 15,1. Öz kaynağı 11.9 milyon TL olan Kayseri Şeker’in ödenmiş sermayesi de 706 milyon TL.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN AR-GE...

Kayseri Şeker’in Sanayi Bakanlığı’ndan 2014 yılında onay aldığı Ar-Ge Merkezi kendi alanında bir ilk. Ar-Ge Merkezinin odağında teknoloji ve sürdürülebilirlik var. Ar-Ge faaliyetleri ise şöyle:

* 2018 yılında TÜBİTAK 1501 “Hibrit Şekerpancarı Çeşit Geliştirme Amaçlı Ebeveyn Hatları Islahı” isimli projeye başlanmış ve araştırma süreci tamamlanmış.

* “Şeker Pancarı Posasından Diyet Lif Eldesi” proje kapsamında şeker üretim prosesinin yan ürünü olan şeker pancarı posasından Türkiye’de ticari olarak üretimi yapılmayan diyet lifinin pilot üretimi gerçekleştirildi.

* “Şeker Pancarı Posasından Pektin Eldesi” projesi ile yine Türkiye’de ticari olarak üretimi olmayan pektinin şeker pancarı posasından pilot ölçekte üremi gerçekleştirildi.

* Dünya pazarlarında trendi yükselen “inülin”in laboratuvar üretimi gerçekleştirildi.

Böylece Kayseri Şeker, yükselen sağlıklı yaşam alışkanlığı trendi içinde “diyet” kapsamındaki ürünlere hammadde üretir hale gelecek.

İklim değişti şekerin stratejik önemi arttı

Küresel ısınma ve azalan su kaynakları nedeniyle gıda üretiminin stratejik önemi anlaşılırken, Kayseri Şeker, şeker üretiminde Türkiye’nin gücünün kaybolmaması için sürekli yatırım gündemini önceliklendirdi. 6 bağlı ortaklığıyla bir çok alanda hizmet veren kooperatif faaliyet gösterdiği alanlarda pazar lideri olma hedefinde.

Kayseri Şeker, bu kapsamda akıllı tarım, dijital entegrasyon için Tarım 4.0, Ar-Ge, yerli tohum ve çiftçi desteklerini hayata geçiyor. Tüm bunların yanında Kayseri Şeker’in “C Kotası” adı verilen ihracat yetkisi de bulunuyor. Özellikle Ortadoğu ülkeleri şeker ihtiyacı için Kayseri Şeker’in kapısını çalıyor.

En çok ihracat Suriye’ye yapılıyor

Kayseri Şeker, ürettiği 98 bin 740 ton C kotası şekerin yüzde 70’ini ihraç etti. Doğrudan ihracat yapılan ülkeler; Suriye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Filistin, KKTC, Serbest bölgeler. Londra Borsası ile dolaylı ihracatta ise başı Gürcistan çekiyor. Onu Tanzanya, Beyrut, Uganda, Gana, Kenya, KKTC ve Güney Kore takip ediyor.