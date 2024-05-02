Çinli Guoxuan ile 30 milyon dolarlık pil anlaşması imzalandı

Enerji, iklimlendirme, inşaat gibi pek çok sektörde faaliyet Türk grup, Çinli Anhui Guoxuan ile 30 milyon dolarlık yatırıma imza attı. Anlaşma ile enerji depolama sistemleri ve pil üretimi hedeflenirken, ayrıntıların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Haziran ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosu olarak göreve başlayan Wei Xiaodang, Çin ile iş örgütleri ve firmalar ile “Çin’deki Fırsatlar Dünyası” etkinliğinde bir araya geldi.

Çin ile Türkiye’nin ekonomik anlamda birlikte önemli adımlar atmaya başladıklarını söyleyen Wei, “Biz Çinliler inanırız ki; ‘Boş konuşma ülkeye zarar verir, eylem ülkeyi kalkındırır’. Türkçede de benzer bir atasözü var, ‘Lafla peynir gemisi yürümez’. Haydi hep birlikte harekete geçelim, Çin-Türkiye ekonomik bağlarını güçlendirmek ve iki ülkenin şehirleri ve illeri arasındaki alışverişi genişletmek için birlikte çalışalım, böylelikle insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluğun inşasını teşvik etmek için aralıksız çaba gösterelim” dedi. Çin-Türkiye arasında özellikle enerji alanında önemli işbirlikleri olduğunu anımsatan Wei, “Geçtiğimiz cuma günü Anhui Guoxuan Şirketi (Gontion Yüksek Teknoloji Şirketi) ile Türkiye’nin önemli gruplarından biri 30 milyon dolarlık yatırıma ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma enerji depolama sistemleri ve pil üretimi projelerini kapsıyor” diye konuştu.

TOGG’UN ÇİN’LE ORTAK GİRİŞİMİ SİRO’YA 56,2 MİLYON DOLAR

Wei ayrıca, “Bu yılın ocak ayında ICBC Türkiye, Togg ve Çinli akü üreticisinin ortak girişimi olan Siro Şirketi’ne 56,2 milyon dolarlık kredi sağladı. Çinli Shangahai Electric Power Co. Tarafından yatırım yapılan Emba Elektrik Üretim Şirketi geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki meslek okullarını depre karşı güçlendirme projesi için 2 milyon dolarlık bağışta bulundu” bilgilerini verdi. Wei, Çin’in yabancı yatırımı kolaylaştırmak için gerekli tüm tedbirlerin alındığı söyledi. Wei, “Burger King’in Çin’deki operasyonu bir Türk şirketi tarafından yönetiliyor, 1500’den fazla restoranları var. Geçen ekim ayında Türk Kervan şirketi, navigasyon veri tabanının geliştirilmesi konusunda Çin’in ticari uçak üreticisi COMAC ile işbirliğine vardı” açıklamalarını yaptı.

YABANCILAR İÇİN LİMİT 50 BİN DOLARA ÇIKARTILDI

Yeni nitelikli üretim güçlerinden bahsedildiğinde Çin’in ihracatının 3 yeni ayağının akıllara geldiğini kaydeden Wei, “Bunlar yeni elektrikli araçlar, güneş enerjisi panelleri ve lityum piller” dedi. Bu konuda ‘aşırı üretim kapasitesi’ yarattıkları konusunda itham edildiklerini belirten Wei, gelecek nesillere karşı yoğun bir sorumluluk duygusuyla ayrıştıklarını söyledi.

Wei ayrıca, son 10 yıl içinde, Çin ile “Kuşak Yol” inşasına katılan ülkeler arasında 3 binden fazla somut proje gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım teşvik edildiğini dile getirdi.

“Çin Merkez Bankası’nın çabaları sayesinde, yabancı kullanıcıların Alipay, WeChatpay gibi Çin mobil ödeme sistemlerini tamamları artık çok daha kolay” diyen Wei, şunları kaydetti: “Yabancılar artık yabancı banka kartlarını Çin mobil sistemine bağlayabiliyor. Yabancılar için mobil ödeme tek işlem limiti bin dolardan 5 bin dolara, yıllık limit ise 10 bin dolardan 50 bin dolara yükseltilmiştir.”

Çin’in dört rekabet avantajı…

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodang, geçtiğimiz yıl Çin ekonomisinin büyüklüğü 17,52 trilyon doları aştığını ve yüzde 5,2 büyüdüğünü hatırlattı. Çin ekonomisinin dört rekabet avantajı olduğunu kaydeden Wei, “Bunlar, sosyalist piyasa ekonomisi, devasa ölçekli bir pazarın talep avantajı, tamamlayıcı endüstriyel sistemlerin bulunduğu tedarik avantajı ile çok sayıda yüksek nitelikli iş gücü ve girişimci yeteneklerin avantajı” açıklamalarında bulundu. Açıkladığı bu avantajı rakamlarla ifade eden Wei, kişi başına düşen GSYH’lerinin 12 bin dolar, orta gelir grubundaki insan sayısının 400 milyon kişi olduğunu belirterek, 666 küçük endüstri kategorisiyle tüm endüstri kategorisine sahip tek ülke olduklarını vurguladı ve 2025 yılına kadar 77 bin doktora öğrencisine ulaşacaklarını kaydetti.