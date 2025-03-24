Kabadayı: Konutta talebin yüzde 95’i oturum amaçlı

Faizlerin düşmesi ile birlikte yeniden konut talebinin canlandığını söyleyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Ancak tabloda bir farklılık var. Bu yılın başından itibaren baktığımızda konut talebinin yüzde 95’i oturum amaçlı. Eskiden bu oran yatırım-oturum açısından yarı yarıyaydı” dedi.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, tüm satış ofislerinde yoğunluk olduğunu söyleyerek, “Faizler düşmeye başlayınca konut piyasasında yine canlanma başladı. Faizlerin düşük olduğu dönemde nihai kullanıcılar ile birlikte yüksek oranda yatırımcı talebi de vardı. Son dönemde alıcıların yüzde 95’i oturumculardan oluşuyor” diye konuştu.

Bir grup basın mensubu ile iftarda bir araya gelen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, hem sektördeki gelişmeleri değerlendirdi, hem de yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı. Son 2 yıldır oturum amaçlı konut alımlarının arttığını yıl başından bu yana da oranın yüzde 95’e çıktığını söyleyen Kabadayı, “Faizler düşükken yatırım-oturum talebi yüzde 50-50’ydi. Yabancılar da artık konut piyasasında çok yoklar. Yurtdışından ağırlıklı olarak Çinli ve İranlı yatırımcılardan talep alıyoruz. Çinliler pazarda 3-4 yıldır varlar ve dünyanın her yerinden konut alıyorlar. Bizden de özellikle vatandaşlık için konut alıyorlar” dedi. Birinci el satışlarla ilgili de bilgi veren Kabadayı, “Tüm satış ofislerimizde hareketlilik var. Birinci el konut satışlarının toplam satıştaki payı yüzde 27 pay, aslında yüzde 45‘ler seviyesine ulaşmamız lazım. Krediye erişimin maliyeti önümüzdeki dönemde düşerse yine bu pay artar. 2018’de satılan her iki konuttan biri birinci elken şu anda 4 konuttan sadece biri birinci el” dedi.

“Alınan her 10 konuttan sadece biri kredili”

İstanbul’da ihtiyacın karşılanması için aylık birinci el 11 bin 500 adet konut satışı olması gerektiğine dikkat çeken Kabadayı, “Ancak 2025 yılının ilk 2 ayında, aylık ortalama 4 bin 859 adet birinci el konut satılmış. İstanbul’da satılan birinci el konut, ihtiyacın yarısından az. Yeni konut üretimi ile karşılanama yan konut ihtiyacı, sırtını 2. el konut satışlarına yaslamış durumda ama bu da sürdürülebilir bir model değil” diye konuştu. İnanç Kabadayı, İstanbul’da en çok birinci el konut satışının olduğu beş ilçeyi ise şöyle sıraladı: “Esenyurt, Başakşehir, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla.”

Yüksek faiz ve düzenlemeler neticesinde konut kredili satışların payında ciddi düşüş olduğunun altını çizen Kabadayı, şunları söyledi: “Toplam krediler için konut kredilerinin payı 2018 yılında yüzde 13 iken bu yıl yüzde 5’e düştü. İstanbul’da ise 2018’de her 10 kişiden 4’ü kredi kullanırken şu anda bu her 10 kişiden 1’e düşmüş durumda.”

■ ABD’den sonra 2025 planı bir yurtdışı pazara daha ulaşmak

İnanç Kabadayı, pazar çeşitliliği oluşturmak için 2025'te yurtdışına yatırım yapacaklarını anlatarak, şunları söyledi: "Elimizde inanılmaz bir know-how var. Bunu yurtdışına taşıyacağız. ABD'deki yatırımımızdan sonra gözümüz Avrupa ve Körfez ülkelerinde. Avrupa'da Yunanistan, Almanya, İngiltere tüm fırsatlara bakıyoruz. Bu yıl sona ermeden bir pazara daha açılma

hedefimiz var. Hedefimiz Ege Yapı'yı global bir oyuncu haline

getirmek" şeklinde konuştu.

■ İstanbul ve İzmir’de 6 yeni projeye başlayacak

İnanç Kabadayı, “Bu sene İzmir Urla Kekliktepe’deki projemizin teslim yılı. Bunun yanı sıra, Ege Yapı Alsancak ve Kordon İzmir projeleriyle yatırıma devam ediyoruz. İstanbul’da ise mayısta ModernYaka projesinin teslim sürecini başlatacağız. Hali hazırda devam eden projelerimize ilaveten Şile’de otel ve 100 adet villadan oluşan projemiz ile Bahçeşehir ’deki 2 bin konutluk projemizde inşaat çalışmalarımıza başladık. Ayrıca bu yıl içinde Hasköy’de 116 konut ve Göktürk’te 240 konuttan oluşan projelerimize de ruhsat süreçlerinin tamamlanması akabinde başlamayı planlıyoruz. Bahsettiğim dört proje ile beraber 2025’te İstanbul ve İzmir’de 6 yeni projeye başlamış olacağız” dedi. 2024’ü halka arz edildiklerinin hatırlatılmasının ardından Kabadayı, “Biz Ocak - Şubat ayında iyi bir performans sergiledik. Gelişmeleri izleyeceğiz. Konut piyasası canlanınca bize de talep artıyor” dedi.