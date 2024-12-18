25 milyon $'lık yatırıma öncülük etti, 2 fon kuracak

Türkiye’nin 10 yıllık girişimcilik ekosistemini ileri taşımayı hedeflediklerini söylen Fark Labs ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “Elektrifikasyon Fonu’na onay çıktı. Endüstriyel Teknoloji Fonu da kurmak istiyoruz” dedi.

Fark Holding’in Ar-Ge merkezi olarak doğan Fark Labs 2019’da bağımsız bir girişim ekosistemi olarak hizmet vermeye başladı. Fark Labs ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “Türkiye’de girişimcilik 10 yıllık bir ekosistem. Arya ile 2016’dan bu yana girişimlere 25 milyon doları aşkın kaynak aktarılmasını sağladık. Şimdi hedefimiz iki yeni fon kurmak” dedi. SPK’dan Elektrifikasyon Fonu için onaylarının çıktığını belirten Büyükkuşoğlu Serter, “Bu fon için hedefimiz 40 milyon doları aşmak. İkinci fon da Endüstriyel Teknoloji Fonu. Bunda da hedefimiz 100 milyon doları aşmak” diye konuştu.

"Cesur ve cüretkar yatırımlara ihtiyaç var"

Fark Labs’ın düzenlediği “Zihinsel Servet Buluşması”nda konuşan Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “İş dünyasının kendisine sorması gereken en önemli soru ‘gelecekte müşterim kim olacak.’ Biz bu sorudan yola çıkarak Fark Labs’i kurduk. Yeni ekonomiye adapte olmak için holding kafasından başka bir akla ihtiyaç var. Bu nedenle Fark Labs’i 2019’da Fark Holding’ten ayırdık. Sermaye artık üçe ayrılıyor. Geleneksel, cesur ve cüretkar. Şimdi cesur ve cüretkar girişimlere yatırımlara öncülük ediyoruz” dedi.

Girişimci olmanın anahtar kelimelerinin altını çizen Büyükkuşoğlu Serter, bunları “iyimserlik, kaynak sahipliği, enerji, pratiklik, kendine güven, sabır ve hız” olarak tarif etti. “Global bir iş fikriniz yoksa gerekli takdiri almayacağını bilmelisiniz” diyen Büyükkuşoğlu Serter, şunları söyledi: “Bizim Michigan, Lisbon, İzmir, İstanbul ve Ankara’da Fark Labs temsilciliklerimiz var. Bu sayede global fikirlerin dünyaya daha hızlı yayılacağını düşünüyoruz. Arya Kadın Platformu da şu ana kadar pek çok girişime öncülük etti. 2016’dan yıl sonuna kadar 25 milyon dolarlık yatırımın girişimlere gitmesini sağladık. Şimdi hedefimizde iki yeni fon var. Elektrifikasyon Fonumuz için SPK’dan onay aldık. Hedefimiz burada 40 milyon doları aşkın yatırım. İkinci fonumuz Endüstriyel Teknoloji Fonu olacak. 100 milyon doların üzerinde kaynağı girişimcilere ulaştıracağız.”

Beş panelden oluşan toplantıya TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu, Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Fark Holding CEO’su Ömer Burhanoğlu, Güvensan CEO’su & Arya Kurucu Ortağı Münteha Adalı başta olmak üzere çok sayıda girişim ekosistemi rol modeli katıldı.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras: Lider yaşlanabilir ama bayatlamamalı

Liderlik çok dinamik bir kavram. Bugün 30 yıl öncesinden çok farklı bir noktada. Ama değişmeyen bir şey var. Lider yaşlanabilir ama bayatlamamalı. Zihinsel servet kişiler için de kurumlar için de farklı anlamlar taşıyor. Örneğin babam Fransızca bilen bir hukukçuydu. Ben Fransızca da bilmiyorum, hukuk da uzmanlık alanım değil. Bu miras kalan bir sermaye değil, ama şirketler için durum farklı. Kültürel sermayeden ayırmak lazım.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Topluma borcumuzu STK’larla ödemeliyiz

Sevgi, zenginlik ve tecrübe paylaştıkça artan bir şey. Ben 31 yıldır sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışan bir isimim. Bir Cumhuriyet çocuğu olarak, kazanımlarımı paylaşmak amacıyla bu yola gittim. Topluma borcumuz var. Bunu STK’larla topluma yeniden ödemeliyiz. Ama daha da önemli bir şey var. Dostlarımın çoğu STK’lardan. Sermaye sadece para kazanmak odağıyla geliştirilemez.