İçim Süt, iki yılda enerjisinin yüzde 40’ını ‘temiz’leyecek

İçim Süt, enerjisinin yüzde 40’ını yenilenebilir enerjiden karşılayacak ‘temiz enerji’ yatırımını Tire fabrikasından başlattı. İki yıl içinde Karaman, Pamukova tesisleri de çatı tipi GES ile donatılacak, Lüleburgaz fabrikasında ise rüzgar türbini ile elektrik üretilecek.

Her yıl düzenli olarak 20 milyon Euro yatırıma imza atan İçim Süt, karbon ayak izini 2050’de sıfırlayacak yenilenebilir enerji atılımının ilk adımını Tire’de attı. İzmir Tire’deki fabrikanın enerjisinin yüzde 15’ini karşılayacak çatı güneş enerjisi santrali (GES) devreye girdi.

Türkiye’deki toplam 6 fabrikasını yenilenebilir enerji yatırımları kapsamına alan Fransız Grup Lactalis’e bağlı İçim Süt, Tire, Karaman ve Pamukova’da çatıları güneş enerjisi ile donatacak, Lüleburgaz’daki fabrikası için ise rüzgar enerji santrali kuracak. Dışardan aldığı enerjinin yüzde 40’ını yenilenebilir kaynaklarla sağlayacak İçim Süt, 2033’te karbon ayak izini yüzde 50 azaltmış olacak. Fabrika dışında yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları ile de bu oran 2050’de sıfır olacak.

Tire fabrikalarının güneş enerjisi yatırımlarını devreye alan tören öncesinde basının sorularını yanıtlayan İçim Süt CEO’su Ali Sözen, yatırımlarını yap-devret-işlet formülü ile hayata geçirdiklerini, bu yüzden ortaklık yaptıkları firmaların asıl yatırımı gerçekleştirdiğini, kendilerinin de enerjiyi aldığını belirterek, bu formülle temiz enerjiye geçmede maliyeti kompanse ettiklerini söyledi.

15 bin panel GES’in 4 bini Tire’de

Sözen, 2015 yılında alanında en büyük gruplardan biri olan Fransız Lactalis’in İçim Sütü aldığını anımsatarak, şunları söyledi: “Tüm dünyada grubun taahhüttü 2050’de karbon nötr olmak. Bu vizyonla biz de Türkiye’de harekete geçtik. İki yıl içinde fabrikalarımızdaki yatırımlarımızı tamamladığımızda, şebekeden aldığımız elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış olacağız. Fabrikalarımızın dışındaki sahalarda da GES ve rüzgar türbini kurarak enerji dönüşümümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Bu yatırımlarımızın tüm fazları tamamlandığında yılda 80 bin MWh yenilenebilir enerji üretmeyi hedefl iyoruz. Böylece şebekeden aldığımız elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamış olacağız.”

Toplamda GES yatırımlarının 15 bin panelden oluşacağını anlatan İçim Süt CEO’su Ali Sözen, “Tire’deki 2,3 MWp kurulu güce sahip GES’te 4 bin adet yeni nesil, yüksek verimli çatı tipi panel bulunuyor. 11 bin paneli daha Pamukova ve Karaman’da çatılarımızın üstüne döşeyeceğiz. Tire’de yılda 2 bin 835 MWh elektrik enerjisi üretecek olan santral ile aynı zamanda yılda 1500 ton karbon emisyonu azaltılmış olacak” şeklinde konuştu.

■ Almanya’da yoğurt üretmeye hazırlanıyor

İçim Süt’ün geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihracat 20 milyon doları aşıyor. Avrupa’ya da ihracatı bulunan İçim, özellikle Almanya ve İspanya’da etkin. Ali Sözen, ihracatları ve üretimleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Almanya’da üretim tesisimiz var. Yakında Almanya’da İçim markasıyla yoğurt üretmeye hazırlanıyoruz. İspanya’da markamız President’le aktifiz. Türkiye’de ise dağıtım ağımızı büyüttük. 90 binden fazla noktaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz. En çok haneye giren markayız. Türkiye çok oyunculu bir pazar. Pazarın neredeyse yüzde 58’i özel markalı dediğimiz marketlere özel yapılan üretim. Markalıda biz cirosal bazda yüzde 9,5 ile pazar lideriyiz” Fransız Lactalis Grubu’nun 85 ülkede 75 bin çalışanı bulunuyor. 2015’de İçim Süt’ü alan grubun faaliyetleri arasında Türkiye ilk 10 ülke arasında yer alıyor. İçim’in süt, yoğurt, beyaz ve kaşar peynir, kefir, tatlılar, çeşnili ürünleri kapsayan 300’ü aşkın çeşidi bulunuyor.