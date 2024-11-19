“Yemek kartları ve yan haklar çalışan sadakatinde ilk sırada”

Şirketlerin enflasyonist ortamda çalışanlarını elde tutmak için yemek kartları ve esnek yan hakları öncelediklerini söyleyen Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Çalışan sadakati için bu stratejik hale geldi” dedi.

Nefesler Asgari Ücret Komisyonu’nun 2025 için belirleyeceği rakama çevrilirken, yüksek enflasyonist ortamda çalışanlarına destek olmaya çalışan şirketler yeni çıkış yolları peşinde. Hem bu yıl hem de geçen yıl personele verilen yemek ücretleri pek çok şirket tarafından üç kez artırıldı. Multinet UP CEO’su Ali Emre Sever, “Enflasyonist ortamda çalışanlarına nefes aldırmak isteyenler için yemek kartları ve esnek yan haklar önemli bir yöntem oldu. Özellikle kalifiye eleman bulmanın zor olduğu dönemde çalışan sadakati için yemek kartları ve esnek yan haklar ilk sıraya yerleşti” diye konuştu. Sever’e göre işletme verimliliği ve çalışan memnuniyeti için bu programlar kritik rolde.

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Gıda enflasyonu, ortalama enflasyonun üzerinde seyrediyor. Bundan çok değil iki yıl önce bir köfteyi 30 liraya yiyebiliyordunuz. Şimdi ortalama bir yerde köftenin fiyatı 250-300 TL oldu” diyerek, “Elbette şehre göre, bölgeye göre değişiyor. Genel olarak gözlemlediğimiz durum, firmaların bu anlamda çalışanlarının yanında yer aldığı şeklinde. Ancak düşen kar marjları yüzünden ellerinden geldiği kadar yapıyorlar, çünkü enflasyon çok hızlı hareket ediyor. Geçmiş senelerde bir kez yemek kartı fiyatını artırırdınız, bütün bir sene öyle devam ederdi. Hem 2023’te hem 2024’te bunu iki defa, üç defa hatta dört defa artıran şirketler oldu. Şimdi bazı şirketler maaşlara da iki kez zam yaptığı halde personelini mutlu edemiyor. Burada yan hakların en büyük oyuncusu hediye kartı devreye geliyor. Maaş zammını elimden geldiği kadar yaptım, sen enflasyon karşında hala eziliyorsun, ben seni düşünüyorum. Hediye kartı veriyorum. Buna da esnek bir tanımlama yapıyorum, ihtiyacı olduğu yerde kullanıyor” şeklinde konuştu.

Fast food menü fiyatının yüzde 10 fazlasını baz alın

Multinet Up’ın veri tabanı sayesinde tavsiye isteyen firmalara bölgelere, şehre ve sektöre göre bir günlük rakam önerdiklerini anlatan Sever, şunları söylüyor: “Eskiden günlük 100 TL iyi bir rakamdı. Şu anda 300 TL'nin bile tip yetmediği tartışılıyor. Firmalar için basit bir hesaplama verebilirim. İki büyük fast food zincirini biliniyoruz. Onların menü fiyatları var. O menü fiyatlarının yüzde 10- 20 yukarısında kendinizi konumlarsanız en azından çalışanınızı ezdirmezsiniz.”

Lokantaların çalışan maliyeti yüzde 40'a dayandı

Yiyecek içecek sektöründe çalışan şirketlerin maliyetlerinin katlanarak arttığını dile getiren Sever, “Kiralar, doğalgaz, elektrik fiyatları arttı. En önemli artış da emek yoğun sektörler oldukları için, işçi maliyetleri oldu. Eskiden dönercideki çalışan maliyeti, dönercinin toplam gelirinin kabaca yüzde 20’siydi. Şu anda bu yüzde 30’lara 40’lara geldi” dedi.

25’inci yılını kutluyor

Hedeflerinin sadece bir yemek kartı firması olmak değil, çalışanların, patronların, İK departmanlarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Sever, “Son kullanıcısının personel olduğu harcamaların neredeyse hepsinde varız. Yemekte, aracında yakıt-yıkamada, filo yönetiminde, konaklamasında, yan haklarında, sporunda, varız. Kendimizi ‘B2B2e’ olarak adlandırıyoruz. Buradaki ‘e’ employe yani personele işaret ediyor” dedi. Sever, şunları söyledi: “Toplam 570 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu sene Multinet’in 25’inci yılı. Bir Türk şirketi olarak kuruluyor, Fransızlar 2010’da alınca Multinet-Up oluyor. Fransa’da da şirketin 60’ıncı yılı. Dünyada 25 farklı ülkede ‘Up Group’ olarak faaliyet gösteriyoruz. Türkiye olarak bundan üç sene önce bu ülkeler arasında 5’inci sıradaydık. Şimdi birinciyiz. Türkiye pazarında da yemek kartları arasında birinciyiz.”

Penetrasyon yüzde 15

Türkiye’de yemek kartı penetrasyonun yüzde 14-15 seviyelerinde olduğunu söyleyen Sever, “Daha gidilecek çok yolumuz var. Bizim pazarımızın iki katı büyüklüğünde Ayşe Abla Pazarı var. İş yeri ev yemekleri yapan biriyle anlaşıyor, çalışanlar gidip öğlen yemeklerini orada yiyorlar. Ama oradaki hazır menüler, israfa yol açıyor. Bu yüzden yemek kartlarına yöneliş görüyoruz. Bir kişilik şirkete de 1000 kişilik şirkete de yemek kartı sağlayabiliyoruz. Yemek kartı için yasal belirlenen günlük fiyat 170 TL, bu KDV ile birlikte 187 TL. Şirketler bu nedenle bir personelde yıllık 11 bin TL vergi avantajı sağlıyor. Firmalar kendi işine odaklanıyor, biz operasyonel işleri hallediyoruz" dedi.

42 BİN MULTİNET UP’IN HİZMET VERDİĞİ FİRMA SAYISI

1.5 MİLYON MULTİNET UP KARTI TAŞIYAN ÇALIŞAN SAYISI

Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever’den satır başları

2. BÜYÜK KURUMSAL SEYAHAT ACENTESİ OLDUK: Multipetrol diye bir ürünümüz var. Shell’in taşıt tanımasının Türkiye’deki en büyük iş ortağıyız. Ayrıca Multitravel’ımız var. Şirket adına bir başka şehre gideceksiniz. Normalde acente ile çalışırsınız ya da iş yerinde bununla ilgilenen bir arkadaş vardır. Acenta komisyon alır, içerdeki Ayşe abla iyi oteli ayarlamamıştır… Türkiye çapında 1500 iş otelini içinde barındıran bir web portalı yaptık. Kendi konaklamanızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Uygun fi yata kalıyorsunuz, üstlerinizden onay mekanizması kolay. Şu anda Türkiye’nin en büyük ikinci kurumsal seyahat acentesi haline geldik.

ARAÇ YIKAMA DA SİSTEMDE: Araç yıkama çözümümüz var; MultiCarPlus. Araç yıkatmak ortalama 400-500 TL, önemli bir maliyet. Sistemimizde hangi araç nerede hangi fi yattan yıkandı, gibi detayları görüyorsunuz. Uygulamamızla da en yakınınızdaki araç yıkanacak anlaşmalı noktalarımızı haritadan görüyorsunuz. Ayrıca HGS’ler dahil araçla ilgili tüm süreçleri yönetiyoruz.

100 MÜHENDİS BOĞAZİÇİ’NDE MULTİNET İÇİN GELİŞTİRİYOR: 2016’da Inventive adlı teknoloji şirketinin yüzde 100’ünü aldık. 100 mühendis çalışıyor ve teknolojik altyapımızı yapıyor. Boğaziçi Teknopark'tayız

JOLLY TOUR’LE HEDİYE TATİL: Hediye kart, yemek kartı fi yat artışından daha çok büyüdü. Bayramlarda artık koliler yerine hediye kartlar geliyor. Ancak Avrupa ile kıyasladığımızda, Türkiye Avrupa’nın hala çok gerisinde. Avrupa’da artık çalışanlarınıza tatil hediye edebiliyorsunuz. Bunu da getirdik ve Jolly Tour’la bir anlaşma yaptık.

ALIM GÜCÜNÜ ÖLÇEN PİDE ENDEKSİ: Pide Endeksi’miz var. Nasıl Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki burger fi yatlarıyla karşılaştırarak ortaya koyuyorsa, böyle bir çalışma yaptık. Türkiye’nin 81 ilinde pide fi yatı üzerinden alım güçlerini ortaya koyabiliriz.

KARTLA SPOR DA YAPILABİLECEK: Ocak ayı itibariyle yeni bir ürünümüzü devreye alacağız. Adı FitPass. Gym üyeliği i hediye ediliyor. Anlaşmalı olduğumuz gymlerde çalışanlarınız gidip spor yapabilecek.

Ödemelerin %65’i cepten; kart kullanmayana hediye var

Artık kullanıcılarımızın yüzde 65’i hizmetlerimizi mobil olarak, cep telefonlarından kullanıyor. Plastik kart kullanımı hızla azalıyor. Ülke olarak bunları kullanmaya çok yatkınız. Mesela Fransa’da müşterilerin yarısı hala kağıt yemek koçanı kullanıyor. Bu sayede sürdürülebilirliğe de katkı sunuyoruz. Büyük firmalarla yaptığımız iş birliklerinde ki, ‘sizin çalışanlarınız plastik kart almasın, kart bedelini çalışanlarınızın Multinet hesaplarına yatıralım’ diyoruz.