Hakan Aran'ın 2025 yıl sonu tahmini: Enflasyon %22'ye faiz %25'e geriler

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, geçen yıl paylaştığı öngörüleri nedeniyle bir kesimin kendisine kızdığını ancak gelinen noktada öngörülerinin tuttuğunu anımsattı. Hakan Aran, 2025 sonunda enflasyonun ve faizin 2024 sonuna göre yarıya ineceğini söyleyerek, "2025 sonunda enflasyon yüzde 24-26, faiz yüzde 25'e indiği bir yolculuk görebiliriz" diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 için enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı. Aran, geçtiğimiz yıl yaptığı tahminlerin bir kesimi kızdırdığını ancak gelinen noktada öngörülerinin tuttuğunu söyleyerek, “Geçen sene, 2024 sonunda enflasyon yüzde 42 enflasyon olur dediğimde beni hayalcilikle suçlamışlardı. Çünkü enflasyon yüzde 85’ti. Şimdi yıl sonunu yüzde 44’le kapatacağı konusunda bir konsensus oluştu. Öngörülerim tuttu. 2025 sonu için de tahminim; enflasyonun da faizin de yarı yarıya inmesi” şeklinde konuştu.

Antalya’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne giden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Aran, “Enflasyonla mücadelede yavaş da olsa sonuç alıyoruz. Programın kararlılıkla sürdürülmeli. Nasıl bir bedel ödediğimizin farkında olmalıyız ki kıymetini bilelim. Örneğin şu anda karlılıklar ciddi baskı altında ama her sene karlılık yılı olmayabilir, eve ekmek girmesi önemli” dedi.

Önümüzdeki yıl sonu için izlenen politikalar devam ederse enflasyonun yüzde 24- 26 arasındaki bir noktada biteceğini öngördüğünü kaydeden Aran, şunları söyledi: “İşlerimizin arzu ettiğimiz şekilde iyi gidebilmesi için mutlaka enflasyonun kontrolünü sağladığımız, Türkiye’de yüzde 17 olan enflasyonu yüzde 19 politika faizi ile yönetebildiğimiz noktalara dönmemiz gerek. Hatırlarsınız, o dönem başladığında yüzde 19 olan politika faizini hiçbir şey gözetmeksizin indirerek yüzde 17’lik enflasyonu indireceğimizi düşündük. Ve bu yola öyle başladık. Bu da enflasyonun yüzde 85’e çıkmasına, kontrolü kaybetmeye ve 8 lira olan dolar kurunu bugünlere getirmeye vesile olan yolculuğu başlattı. 2025 ile ilgili olarak umudum, beklentim hem faizin hem de enflasyonun yarı yarıya düştüğü bir yıl olması… Aralık 2025’te faizin 50’den 25’e indiği, enflasyonun da 44’ten 22’ye indiği bir yolculuk. Bunun, hepimize nefes aldıracak bir süreç olacağına inanıyorum.”

Büyükler nakit akışında KOBİ’leri zora sokabilir

Önümüzdeki yıl şirketleri en çok zorlayacak konunun nakit akışını yönetmek olacağının altını çizen Aran, şunları söyledi: “Zorlanacak sektörlerin başında tekstil geliyor. İmalat sanayide de büyük şirketlerde zorluk görmüyorum. Ama büyükler ödemelerini öteleyerek ekosistemlerini sıkıntıya uğratabilir. KOBİ’ler sıkıntıya girebilir. 2025 bu bakımdan satın alma ve birleşmeler için fırsat yılı olacak.” dedi.

2025’te de konut kredileri cazip olmayacak

2025’te faizlerin düşeceğini ancak bu düşüşün konut kredilerini cazip hale getirebilecek bir düzeyde olmayacağını öngören Aran, enflasyona ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “OVP sonunda enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefi var. Ancak her yıl revizyonlar da yapılıyor. 2026 sonunda tek hane olmayabilir. Ama tek hane bir sembol. Enflasyonun yüzde 12’ye inmesi de kabul edilebilir.”

“Türkler bankacılık yapamaz” denildi o, 37 Türk genci ile İş Bankası’nı kurdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkler bankacılık yapamaz” denilen bir ortamda bundan tam 100 yıl önce Türkiye İş Bankası kurdu. 37 Türk genci çalıştıkları kurumlardan ayrıldılar, biraraya geldiler ve tüm dünyaya bankacılık yapabileceğimizi gösterdiler. Bugün ülkemiz için kritik olan sektörlere arzu ettiğimiz desteği verebilmek 100. yılımızın temasına uygun diye düşünüyorum. İşte böyle bir koltukta oturmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

■ Turizme 500 milyon dolar daha kredi kullandırabiliriz

Hakan Aran, kongrede yaptığı konuşmada da 2024-2025 yıllarında sektörüne 1 milyar dolarlık kredi sözü verdiklerini ve bunun yarısının kullanıldığını belirten Aran, sektöre 500 milyon dolar daha kredi kullandırabileceklerini söyledi. Aran, “Bunun için yurtdışından fon arayışlarımız da sürüyor” dedi. İş Bankası’nın ilk turizm ihtisas şubesinin Antalya’ya açıldığını bildiren Aran, “Bu sektörle yol arkadaşlığıdır” açıklamalarını yaptı.

Kavaloğlu: Tarıma sağlanan yüzde 9 faiz bize de verilsin

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da, “Tarıma yüzde 9 faizle verilen özel kredi imkanının turizme de verilmesini istiyoruz” diye konuştu. Antalya’nın bu yılı 17 milyon turistle kapatacağını, gelecek yıl buna 1 milyon turist daha ekleneceğini öngören Kavaloğlu, Türkiye’nin rakipleri olan Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin AB fonlarını kullandıklarını belirterek sektöre desteğin artması gerektiğini ifade etti.

■ Ücretler lojman ve kampla desteklenebilir

Kira artışlarıyla değerlendirme yapan Hakan Aran, “Çalışanların maaşının yarısı kiraya gidiyor. Kirası arttığı için evden çıkanlar aynı fiyata ev tutmak istediğinde şehrin çok daha uzak bölgelerinde bunu bulabiliyor. İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Ücretler lojman ve kampla desteklenebilir

“Asgari ücrette uzlaşma şansı yok. Bunun kira, eğitim gibi yan haklarla ele alınması ayrıca vergi yüklerinin ferahlatılarak bir çözüm yoluna gidilmesi ile desteklenmesi sağlanabilir” diyen Aran, şunları kaydetti: “İş Bankası olarak enflasyonun üzerinde ücret artışı yaptık. 21 binin üzerinde çalışanımız var. Bilançomuzu zora soktuk ama çalışanımızdan yana tavır aldık. Ayrıca kira problemiyle ilgili Doğu ve Güney Doğu’da lojmanlar kurmak için arsa aldık. Özellikle deprem illeri Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, İskenderun ve Antakya’dan başladık. İş Bankası çalışanları bir hafta aileleriyle Çeşme ve Yelkenkaya’da ücretsiz tatil yapabiliyor. Şimdi buna haziranda Marmaris’i de ekliyoruz. Yıl boyu kullanabilecekler. Kamusal sorunları, kamusal güç olmadan çözemeyiz. Biz kamuya ilham olmaya çalışıyoruz. Kurumların lojman geleneğine geri dönmesi ücretler konusundaki sıkıntıya nefes aldırabilir.”

■ Gecelik harcama 107 dolara yükseldi

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizme yapay zekayı entegre ederek Türkiye’yi daha erişilebilir bir destinasyon, ziyaretçi deneyimlerini de özellikle müzelerde daha unutulmaz kılmayı amaçladıklarını açıkladı. Ersoy, şunları söyledi: “Kongrenin bu yılki mottosu olan Kollektif Zanaat sektöre dair güçlü vizyon ortaya koyuyor. Bugünü değil geleceği de inşa etmeyi içeriyor. Turizmi çeşitlendirdik. Rota çalışmalarını tamamladık. Arkeolojide önemli çalışmalara imza attık. Etkili tanıtım kampanyaları yaptık dünyanın her köşesinde. ABD seçimleri, Paris Olimpiyatları sırasında yaptığımız tanıtımlar, dünyada ses getirdi.”

Ersoy turizmde son verilere ilişkin de şu bilgileri verdi: “Gecelik harcama geçen yılda göre yüzde 4.5 artışla 107 dolara yükseldi. 3.çeyrekte turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükselerek 46.9 milyar dolara ulaştı. 3. çeyrek bazında elde edilen 23.2 milyar dolar, bir çeyrekteki en yüksek gelir oldu.”

FİKRİ CİNOKUR