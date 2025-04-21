Trump, ‘Altın Kart’ı masaya sürdü, Türkler de oyunda

Trump’ın “Golden Visa” hamlesi, 400 milyar dolarlık küresel emlak yatırım pazarını yeniden şekillendirirken, Türk yatırımcılar da pazarın dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, ‘altın kart’a Türkiye’den de ilgi olacağını söyledi.

Dünyada, ülkesi dışında emlak yatırımı yapanların oluşturduğu pazarın büyüklüğü 400 milyar doların üzerinde. Türkiye ise hızlı bir ivme yakalayarak bu pastanın 2024’te 2,2 milyar dolarlık kısmını oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump, zengin göçmenlere yönelik “Golden Visa” uygulamasını şubat ayında duyurmuş, bu ayın başında da Miami’ye hareket etmeden önce Air Force One uçağında, üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı özel “Altın Kart”ı gazetecilere tanıtarak yeni bir dönemin sinyallerini vermişti. Trump, 5 milyon dolarlık bu karta ilk etapta en az 1 milyon başvuru beklediğini açıklamıştı.

Türkiye’den yurtdışına gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti veren Vesta Global’in Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Trump’ın bu yeni adımının pazarı nasıl etkileyebileceğini EKONOMİ için değerlendirdi. Narazan, “Türkiye’den gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin çeşitli gerekçeleri var. Kimileri vize sorunlarını aşmak ve vizesiz dolaşım hakkı kazanmak istiyor. Kimileri ise döviz bazında kira geliri elde etmek, çocuklarının eğitimi ya da deprem endişesi gibi nedenlerle yurt dışından mülk alıyor. Üstelik artık sadece üç büyük şehirden değil, Türkiye’nin pek çok ilinden talep alıyoruz” dedi.

Narazan, küresel çapta değerlendirildiğinde, ülkesi dışında emlak yatırımı yapanların yüzde 87’sinin ikamet, yüzde 13’ünün ise vatandaşlık amacıyla hareket ettiğini hatırlattı. “Trump’ın seçimi kazanması bu pazarı iki açıdan hareketlendirecek” diyen Narazan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisi, ABD’yi bu yarışta üst segmente taşıdı ve rekabeti artırdı. İkincisi ise dünyada artan ticaret savaşları ve siyasi gerilimler, daha güvenli ülkelere yönelimi artırıyor. Bu da Golden Visa ve vatandaşlık programlarına olan ilgiyi büyütüyor.”

Türkiye’den alım azaldı yurtdışına talep katlandı

Narazan, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin azaldığını vurgulayarak, “2022 yılında 6,3 milyar dolarlık yabancı emlak yatırımı yapılırken, bu rakam 2023’te 3,5 milyar dolara, 2024’te ise 2,8 milyar dolara geriledi” dedi. Buna karşılık Türk yatırımcının yurtdışına olan ilgisi hızla arttı. Narazan, “2013 yılında Türkler yurtdışında sadece 130 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapmışken, bu rakam 2024’te yıllık 2,2 milyar doları aştı” bilgisini paylaştı.

Özel okul fiyatları uçtu aileler çareyi AB’de arıyor Narazan, Vesta Global olarak yurtdışında yatırım yapmak isteyenlere “anahtar teslim” hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de pazar bu kadar büyümüşken, biz de müşterilerimize süreci en konforlu şekilde sunmaya odaklandık. Türk yatırımcıların ilgisi şu günlerde özellikle Yunanistan ve Portekiz’e yöneldi. Hem şirketlerle hem bireylerle çalışıyoruz. Danışanlarımızın ihtiyaçlarına göre alternatifler sunuyor, her aşamayı biz yönetiyoruz. Şu anda talep 10 katına çıkmış durumda.”

Bu artışta en önemli etkenin, Türk vatandaşlarının vize alırken yaşadığı güçlükler olduğunun altını çizen Narazan, “Yunanistan hızlı Golden Visa ve oturum izni süreçleri nedeniyle şu an en çok talep gören ülke. Karayip ülkelerindeki pasaport programları da oldukça popüler. Talebin yakında Portekiz’e de kayması beklenebilir” dedi. Türkiye’deki özel okul fiyatlarının ulaştığı düzeyin aileleri alternatif arayışına yönlendirdiğini belirten Narazan, “Eğitim amacıyla yatırım yapanların oranı hızla artıyor. İnsanlar, birikimlerini yatırım aracı olarak değerlendirip, karşılığında çocuklarının Avrupa Birliği vatandaşı olmasını hedefliyor. Buradaki en kritik unsur, bu süreçlerin aslında ulaşılabilir olduğunu fark etmeleri” ifadelerini kullandı.

‘Altın Kart’a Türkiye’den de talep gelecek

Trump’ın başlattığı Golden Visa programına Türkiye’den ilgi olup olmayacağı sorusuna ise Narazan şu yanıtı verdi: “5 milyon dolarlık yatırım tutarı yüksek görünse de bu alanda yatırım yapmayı düşünenler mutlaka olacaktır. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Süreç henüz yeni başladı ama Türkiye’den de ilgi göreceğini öngörüyoruz.”

Golden Visa ve vatandaşlık pazarı kızışıyor

Golden Visa pazarında ülkeler arasında da kıyasıya bir rekabet var. Yunanistan, 250 bin dolara emlak karşılığında Golden Visa veriyor. Portekiz’de ise fona 500 bin dolar yatırırsanız bu hakkı alabiliyorsunuz. St. Kitts 150 bin dolardan başlayan rakamlarla pasaport veriyor. Dominika’da ise bu rakam yine 150 bin dolardan başlıyor. Macaristan, 250 bin dolarlık Golden Visa programını yeni başlattı. Malta ise uzun süredir bu pazarın önemli oyuncularından biri. Malta için vatandaşlık, 1 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Keza Dubai de Golden Visa paketiyle pastadaki payını artırmaya çalışıyor. Teuta Narazan, bu pazarlarda yalnızca emlak alımı yapma trendinin değiştiğini de vurgulayarak, “Portekiz’de emlak alımıyla Golden Visa sona erdi; artık fona yatırım yaparak bu hak elde edilebiliyor. Burada yatırım yapılacak fonun yöneticisinin finansal performansı ön plana çıkıyor. Bu nedenle güvenilir bir danışmanla ilerlemek çok önemli. Çünkü yatırımlarınızı koruyabilmek için güncel gelişmeleri de yakından takip etmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Trump’ın seçim vaatlerinden biri, EB-5 vize programını etkin şekilde yenileyerek göçmen politikasını baştan aşağıya değiştirmekti.

ABD Başkanı, 3 Nisan’da Air Force One uçağında, üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı “Golden Visa”yı tanıtırken gazetecilere, “5 milyon dolar karşılığında bu sizin olabilir. Bu altın kart – Trump Kartı!” sözleriyle yeni kartı ilk kez fiziki olarak tanıtmıştı.