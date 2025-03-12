Türk Telekom, imtiyaz görüşmelerinde sona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz günlerde altyapı imtiyaz süresinin uzatılacağı yönündeki açıklamasının ardından Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şu anda görüşmeler devam ediyor. Şu anda imtiyazın süresi, rakamı, ödeme şekli, koşulları gibi şeyleri konuşuyoruz. Bunları bağlamak üzereyiz” dedi.

Türk Telekom’un 2024 finansal sonuçlarını paylaşmak 2025 hedeflerini açıklamak üzere bir basın buluşması gerçekleştirdi. CEO Ümit Önal, burada yaptığı açıklamada “Türkiye’de bir altyapı sorunu yok. Altyapı sahipliği sorunu var. Bunun süreyle kısıtlı olduğu tek operatör biziz. Asimetrik bir durum var. Şikayetçi değiliz, fakat bu diğer operatörler için de uygulanmalı” diye konuştu. Ümit Önal, şu açıklamaları yaptı:

İmtiyaz süresinin uzaltılması için görüşmeler devam ediyor. Şu anda imtiyazın süresi, rakamı, ödeme şekli, koşulları gibi şeyleri konuşuyoruz. Bunları bağlamak üzereyiz. En az bir 25 yıl kadar daha imtiyazın uzatılmasını bekliyoruz. Ama bunun koşullarını önümüzdeki günlerde yetkililerden, düzenleyici kuruluştan, bakanlıktan, en üst makamlardan duymakta fayda var.

Türkiye’de altyapı sorunu yok altyapı sahipliği sorunu var

Burada bir konuyu hiç fırsatı kaçırmadan söylemek istiyorum. Türkiye’de bir altyapı sorunundan ziyade altyapı sahipliği sorunu var. Yani Türkiye’de Türk Telekom dışındaki hiçbir işletmecinin altyapısı süreyle sınırlı ve devlete tabii değil. Bu Türk Telekom üzerindeki asimetrik bir uygulama. Daha doğrusu biz bu uygulamadan şikayetçi değiliz. Türk Telekom’a yapılan bu uygulamadan biz diğer operatörler için aynı durumun geçerli olmamasından yana. Asimetrik bir uygulamayla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyoruz. Mobilde nasıl? Lisans süresinin sonunda bütün altyapı çalışır vaziyette.

Devlete ait ise sadece ve sadece Türk Telekom için uygulanan bu rejimin bütün operatörler için, bütün işletmeciler için uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun kanun koyucularda karşılık bulduğunu duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir yasal çalışmanın yapılması gerektiğini her fırsatta değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili son söz. Türkiye’de bir altyapı sorunu yok. Altyapının sahip bir sorunu var. Biz operatörler olarak 5,5G değil 5G demeyi tercih ettik. Elbette bunun adını karar vericiler koyacak. Şimdi 5G ihalesi için de ne olacağına karar veriler. Burada yapılacak ihalede de yatırıma fırsat kalacak şekilde rakamların belirleneceğini düşünüyoruz.

5 yıl içinde fibersiz hane kalmayacak

Ülkemizi geleceğin teknolojilerine hazırlarken, her ilde, her ilçede fiber altyapıyı güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı sonunda fiber ağ uzunluğumuz 475 bin kilometreye ulaştı. Fiber hane erişimimiz 33,1 milyona yükselirken FTTH/B erişimi 13,5 milyon haneye genişledi, toplam fiber abone sayımız ise 13,7 milyona yükseldi. Mevcut fiber altyapımızla Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’in üzerinde hız verebilecek; 9 milyondan fazla haneye ise 1 Gbps erişim hızı sağlayabilecek durumdayız. 5 yılı aşmayacak şekilde tamamen Türkiye’nin tüm hanelerine fiber erişimi geleceğini tahmin ediyorum.

■ 2024’te ‘altın oran’ büyüdük mobilde oyun kurucu olduk

Zorlu geçen bir yılda ‘altın oran’ büyüdük. Enflasyon oranından fazla büyüdük. Yani hem abone gelirlerimiz hem de servis gelirlerimiz aynı anda arttı. Bu kolay bir iş değil. Mobil iş kolumuz yüz akımız oldu. Burada 357 bin bin net kazanımı ile 4. Çeyrekte, 2018'den bu yana en iyi 4. Çeyrek performansını sergiledik. Mobil abone tabanımız yıl boyunca 1.1 milyon genişleyerek yüzde 4,3 büyüdü ve 27,3 milyona çıktı. Mobil numara taşımada son 3 yıl en çok tercih edilen operatör olduk. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz mobil kısma giren en son operatörüz, fakat geldiğimiz nokta bambaşka. 2024’te mobilde sektörün oyun kurucusu olduk. Geçen yıl 144,6 milyar TL olan konsolide gelirimiz yüzde 11,8 reel artışla 161,7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK yüzde 30,5 reel artışla 63,1 milyar TL, FAVÖK marjı ise 560 baz puan artışla yüzde 39,1 olarak gerçekleşti. Sabit internet ve mobil hizmetler toplam faaliyet gelirlerin yüzde 74,2’sini oluşturdu. Bu iki işin gelirindeki toplam 17,6 milyar TL’lik artış yıllık büyümemize katkı sağladı. Bu yıl için operasyonel gelirlerde yüzde 8 - 9’luk bir büyüme öngörüyoruz. Konsolide FAVÖK marjı yüzde 38-40 seviyesinde, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranı ise yüzde 28-29 aralığında gerçekleşir.

Kestiğimiz her sabit hizmet faturasının 3’te biri yatırıma gidiyor

Toplam yatırım harcamalarımız yıllık bazda yüzde 11,5 reel yükselişle 41,5 milyar TL’ye ulaştı. Yatırım harcamalarının gelire oranının yüzde 25,7 seviyesinde gerçekleşti. Daha iddialı bir şey söyleyeyim; kestiğimiz her sabit hizmet faturasının 3’te biri yatırıma gidiyor.

Ankara’da 6G Ar-Ge Merkezi kurdu

Ar-Ge’de önemli yol alıyoruz. 70 patentimiz var. SEBA için biliyorsunuz Almanya ile anlaşma yaptık. Şimdi başka bir Avrupa ülkesine daha bu altyapı teknolojisini kuracağız. Ankara’da 6G için bir Ar-Ge Merkezi kurduk. 185 yılı aşkın tarihiyle bir Türkiye’nin yerli ve milli Telekom şirketi olarak, yerli haberleşme teknolojilerini üretmek zorundayız.

5G’de stadyumlardan sonra sıra Külliye ve TBMM’de

5G teknolojisinde öncü çalışmalara imza attık. Türkiye’nin ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat, ilk otonom traktör gibi birçok yeniliği hayata geçirdik. Bugün LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü şimdiden fibere bağlamış durumdayız ve tüm yatırımlarımızı 5G’ye tam uyumlu gerçekleştiriyoruz. VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük ettik. Havalimanlarından sonra 5G teknolojisini dört büyük spor kulübünün stadyumlarında taraftarlarla buluşturduk. Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak, 5G teknolojisiyle 2024 – 2025 sezonun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirerek, yeni bir dönemi başlattık. Şimdi 5G teknolojisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM ile de buluşturmamıza sayılı günler kaldı. AKM içinde de insanların 5G’yi deneyimleyeceği güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz.