Trendyol’dan e-ihracata 1 milyar dolar yatırım

Türkiye dışında, 17 ülkede lokal platformlarla satış yapan Trendyol, e-ihracata bir yılda 1 milyar dolar yatırıma ulaştı. Yatırımın içinde yazılım da var İGA’da kurulacak e-ihracat lojistik üssü de... Firmanın hedefi 1,5 milyar dolar olan e-ihracatlarını bu yıl sonunda 2 milyar dolara çıkartmak, 2030’da da rakamı 8 milyar dolara yükseltmek.

Trendyol’u “Türkiye’nin Dijital AVM’si” olarak tanımlayan firmanın Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin hedefi 2030’a kadar ihracatın yüzde 10’unu e-ihracattan getirmek. Bu hedefe katkı sunmak için 1 milyar dolarlık yatırım yapıyoruz. Biz 2030’da 8 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşacağız” dedi.

Doğu Avrupa’da hali hazırda 7 ülkede lokal platformu olan Trendyol, bu operasyonlarının birinci yılı dolayısıyla Budapeşte’de basın mensuplarıyla buluştu. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ile soruları yanıtlayan Çetin, “17 ülkede varız. Bunlar 7’si Doğu Avrupa, 3’ü Almanca konuşulan ülkeler, 6’sı körfez ülkesi ve Azerbaycan. Tüm bu pazarlarda en büyük gücümüz; Türkiye’nin üretici bir ülke olması. Türk ürünlerinin dünyayla buluşması için köprü olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin (sağda)

ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin hedeflerini paylaştı.

250 bin satıcıyı e-ihracatçı yapacak Çetin, geçen yılı 1,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kapattıklarını anımsatarak şunları söyledi: “Hedefimiz bu yıl sonu 2 milyar dolar. 2030 yılına kadar ihracat hacmimizi 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve yurtdışı kullanıcılar da dahil olmak üzere 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Çetin, Trendyol’un 2025 yılı Doğu Avrupa bölgesi hedefinin ise aktif kullanıcı sayısında 4 milyon, sipariş sayısında da 12 milyona ulaşmak olduğunu söyledi.

“Ticaret Bakanlığımız 2030’a kadar ülkemizin ihracatının yüzde 10’unu e-ihracat aracılığıyla yapma hedefini belirledi” diyen Çağlayan Çetin, şunları söyledi: “Şu anda gerçekleştirilen e-ihracatın yüzde 30 hacmini biz sağlıyoruz. Bakanlığın bu hedefine büyük katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Var olduğumuz pazarlarda daha da derinleşeceğiz.

Dijitalleşmesine katkıda bulunduğumuz ve mikro ihracat çözümlerimizle ihracatçı hale getirdiğimiz 120 binden fazla iş ortağımız bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde 250 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak için çalışıyoruz. Çetin, bu yıl sonunda adetsel bazda yüzde 20 büyüyeceklerini söyledi.

■ Küresel rekabetin omurgası Türkiye’deki 2 bini aşkın yazılımcı

Çağlayan Çetin, “Global arenada rekabet ediyorsanız, başarı teknoloji ile gelir. Biz bu yüzden aynı zamanda öncü bir teknoloji şirketiyiz” diyerek şunları kaydetti: “Girdiğimiz her pazarda ciddi bir teknoloji ile altyapı oluşturuyoruz. Rekabetimizin omurgası Türkiye’deki 2 binin üzerinde yazılım mühendisimiz. e-ihracata önemli katkı sağlıyorlar. Dış pazara açılmak için önemli olan konulardan biri dil. Her girdiğimiz ülkede, oranın yerel dilinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da Türkiye’deki ilk yerli yapay zeka dil modelini (LLM) oluşturduk. Böylece Kayseri’deki, Denizli’deki bir üretici satış yapmak istediği ülkenin dilini bilmese de ürünlerini platforma yükleyebiliyor, gelen soruları yanıtlayabiliyor. Pazar yeri teknolojimiz rakiplerimizden 10 yıl önde.”

İGA’daki e-lojistik üssünün inşaatı bu yıl bitecek

Çağlayan Çetin, İstanbul Havalimanı İGA’da yeni bir operasyon merkezi yatırımına başladıklarını da anlatarak, “Yeni e-ihracat üssümüz olarak konumlandıracağımız İstanbul Havalimanı İGA operasyon merkezimizin inşaatını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.