İnsansız helikopter Alpin’de ‘manevra’ geliştiren 2. sürüm

Türkiye, silahlı insansız hava araçlarında az sayıdaki üreticilerden biri oldu. Pasifik Teknoloji’nin geliştirdiği ilk yerli ve milli insansız helikopter Alpin, ikinci sürümün üretimine hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek insansız helikopterini geliştiren Pasifik Teknoloji, Alpin’in gelişmiş versiyonu Alpin 2’nin tasarımını tamamladı, yakın zamanda üretime geçecek. Önümüzdeki günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ile Alpin 2’ye yönelik anlaşma yapması beklenen Pasifik Teknoloji, dost müttefik ülkelerin pazarlarına yönelik çalışmalar yaptığını da açıkladı. Şirket, bu yılın Şubat ayında Alpin’in üreticisi Titra şirketini bünyesine katmıştı. “Alpin bizim yıldız ürünümüz” diye söze başlayan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, bir gurup basın mensubunun sorusunu cevaplayarak, şunları söyledi: “Bu yatırıma gireceğimiz gün, arkadaşlar bu helikopteri çoktan geliştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine sokmuş ve epeyce kullanımını yapmışlardı. Biz bu başarıyı büyütmeyi ve yurtdışı ihracat pazarına sokmayı ve teknolojisini geliştirmeyi istedik. Bugün itibariyle ALPİN-2’nin tasarımı tamamlandı, onun üretimi yapılıyor. Konu ile alakalı savunma sanayi başkanlığıyla görüşmeler ve sözleşmeler yürütülüyor.”

Alpin’in ilginç bir şekilde hem bir savunma teknolojisi aracı hem de kargo aracı olarak kullanılabildiğini belirten Erdoğan “İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Bizim lojistik tarafıyla buluşan bir tarafı da var açıkçası. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Aslında bu ürünü geliştirerek sadece bir savunma teknolojisi değil aynı zamanda bir lojistik teknolojisi de geliştirmiş oluyoruz” dedi.

Operasyon maliyetinde tasarruf…

Erdoğan, Alpin 2’nin fiyatını açıklamazken, şu anda askeri operasyonları yapan yük taşıyan insanlı helikopterlerden ilk yatırım maliyeti anlamında yaklaşık yüzde 90 tasarruf sağladığının bilgisini verdi. Erdoğan, Alpin 2’nin operasyon maliyetinde ise yaklaşık yüzde 95 tasarruf sağladığını söyledi.

3 yılda 3 milyar TL yatırım yapacak

Gelecek 3 yılda 3 milyar TL tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini de belirten Fatih Erdoğan, “Önümüzdeki dönemlerde hasılatın yüzde 50’den fazlasının ihracat gelirlerinden oluşmasını hedefliyoruz. Şirketimizde, ürün geliştirme süreçlerinde şimdiye kadar en önemli unsurlardan biri olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ARGE harcamalarının, teknoloji geliştirme hedeflerimize uyumlu olarak bütçemizde yüzde 35-40 oranında yer alacağını öngörüyoruz” dedi.

Erdoğan, Titra’yı satın aldıktan 3 ay sonra 150 milyon dolar değerleme üzerinden tahsisli sermaye artırımı yöntemiyle kurumsal yatırımcı girişi sağlandığını belirterek, şirketin bugün istese bunun kat kat üzerinde bir değerleme ile yeniden kurumsal yatırım alabilecek durumda olduğunu iddia etti. Erdoğan, şunları söyledi: “Bunları da değerlendiriyoruz; görüşmelerimiz var. Büyük ve yeni bir fabrika yatırımı yapmayı ve böyle bir yöntemle finanse etmeyi değerlendiriyoruz. Koşullar uygun olursa yeniden tahsisli sermaye artırımı yaparak finansman sağlamayı düşünebiliriz. Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi sektöre ve şirketimizin geleceğine güvendiklerinin önemli bir göstergesidir.”

Dağlık bölgelere yük taşıyor hedef 500 kg’ye ulaşmak

Pasifi k Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez toplantıda bir konuşma yaparak, özellikle siber güvenlik alanında Türkiye’nin en kritik finans kuruluşlarına, bankalarına, kamu kurumlarına hizmet vermeye devam etiklerini anlatarak, İstanbul Havalimanı’nın birçok bilişim ve siber güvenlik operasyonunun Pasifi k Teknoloji tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Dönmez, “Ayrıca, Türkiye’nin en büyük taşımacılık altyapı operasyonlarından birini yürüten devlet demiryolları ile biletleme operasyonu Pasifi k Teknoloji’nin geliştirdiği teknolojiler üzerinden sağlanıyor. Pasifi k Teknoloji, teknolojinin birçok alanında faaliyet gösteren bir şirket. Fintek alanında da yatırım planlarımızı yaptık, çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Dönmez’den satır başları şöyle:

■ İnsansız lojistiği geçtiğimiz yıl envantere girmemizle birlikte TSK’nın kazanmış olduğu bir yetenek oldu. Toplam kalkış ağırlığı 550 kg, 200 kg maksimum yük taşıma kapasitesi var. Bu tabii hava şartları ortam koşulları uçtuğu yükseklik ve hava sıcaklığı gibi şartlara bağlı olarak değişiyor.

■ ALPİN-2’ye geçmiş olmamızın temel sebebi yetenek kazanımı. TSK belki de dünyanın lojistik operasyonu insansız olarak yapan ilk kuvvetlerinden bir tanesi.

■ Bir sahada dağlık bölgede operasyon yaptığınızda oraya yaklaşma açısı yaklaşma yakınlığı hava akımına karşı alması gereken tepki gibi şeyleri sahada tecrübe ettik. Dolayısıyla ALPİN-2’de daha kıvrak yük taşıması vinçle yani üzerine entegre edeceğimiz vinçle yapmak gibi tamamen lojistik anlamda operasyona yönelik ilave geliştirdiğimiz kabiliyetler var. Daha sonraki versiyonlarda yük taşıma kabiliyetini 500 kg’ye çıkarma planlarımız var.

■ Şu an ALPİN’de iki tane helikopterimiz faaliyette. ALPİN-2’de yazılımımız tamamen yerli ve milli. Bizim tarafımızdan geliştirildi. ALPİN’de bazı donanımlarımızı dışardan temin ediyorduk. ALPİN-2’de en kritik donanımlarını da kendimiz geliştirdik. Motor dışardan Avusturya menşeili bir insansız hava araçlarında genel kullanılan bir motor.

■ Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ciddi anlamda ilgilenen ülkeler var. Halihazırda 10’a yakın ülke ile görüşmelerimiz var.

■İlk insansız hava araçları gözetleme ve güvenlik amacıyla çıkmıştı, sonra SİHA’lar gelişti. Kargo amaçlı ilk etapta geliştirme faaliyetleri yapıldı. Geçtiğimiz ay SAHA EXPO’da tanıtımını gerçekleştirdiğimiz DUMRUL adında küçük bir helikopterimiz var. Bunu silahlı versiyon olarak çıkarttık.

■ Sahada edinilen tecrübe ile orada görülen ihtiyaçlara istinaden helikopter alanındaki kabiliyetimizi silahlı küçük helikoptere dönüştürdük. Roketsan'la METE füzesinin DUMRUL’a entegrasyonu ile ilgili sözleşme imzaladık. Bu versiyonu insansız bir helikopterin ilk örneklerinden biri olmuş olacak. Sonradan beraberinde ilerleyen süreçte ihtiyaca bağlı olarak ALPİN helikopterimizin silahlandırılmasına yönelik çalışmalarımız olacak.

■ İnsansız helikopterler, tarımda ya da ilaçlamada kullanılabilir, yük taşıma kapasitesi artınca yangın söndürme çalışmalarında da kullanılabilir. AFAD ile de görüşmelerimiz sürüyor.

■ 3 versiyon olarak geliştirdiğimiz sabit kanatlı kamikaze İHA’mız var. Onun adı da DELİ.