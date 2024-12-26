‘Sessiz lüks’ Desa’ya yaradı, Körfez’de de online’da da büyüyor

Burak Çelet, 2025 hedeflerini açıklayarak, "Asya ve Amerika’da marka bilinirliğimizi artıracağız, e-ticaret gelirimizin payını yüzde 25’e çıkaracağız. Körfez ve Doğu Avrupa’da yeni hikayeler yazmaya hazırlanıyoruz. Toskana fabrikamız küresel büyümemizin kaldıracı olacak" dedi.

Logosu abartılı bir şekilde üstünde bulunmayan, en iyi kalite işçilik ve malzeme ile yapılmış, iyi tasarlanmış markaların yükselişe geçmesi, Desa için de yükseliş rüzgarı yarattı. “Sessiz lüks” olarak adlandırılan bu trendin yanı sıra, Avrupa’daki daralmayı online kanallarda büyümeyle kapatacak.

Desa’nın ikinci kuşak temsilcisi ve CEO’su Burak Çelet, “Doğu Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin doğusundaki pazarlarda yeni hikayeler yazmaya hazırlanıyoruz” diyerek, 2025 hedeflerini, “Toskana fabrikamızı globalde kaldıraç olarak kullanacağız. Asya ve Amerika pazarlarında marka bilinirliğini artıracağız. e-ticaret cirosunun toplam perakende gelirine oranını yüzde 25’e çıkartacağız. Avrupa’da 10, Körfez Bölgesi’nde 7 ülkeye e-ihracat yapıyoruz. Bu pazarları artıracağız” şeklinde açıkladı.

Bir grup basın mensubunun sorulanı yanıtlayan Çelet’ten satır başları şöyle;

Biz Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ve deri mamulleri ihracatının yüzde 65’ini tek başına karşılıyoruz. Toskana’da Ar-Ge ve üretim tesisimiz var. 2023'te hayata geçirdik. Markamızın global pazardaki büyüme stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Toskana’daki tesis, yalnızca Desa markasına değil, aynı zamanda dünya çapında tanınmış lüks markalara yönelik üretim hizmeti sunuyor. Burası küresel büyümemizin kaldıracı olacak.

e-İHRACATTA ASIL SIÇRAMA PAZAR YERLERİ İLE GELDİ

2025’te, ihracat pazarlarını genişleterek/ çeşitlendirerek ve yüksek katma değerli ürünlere odaklanarak büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme önemli bir lokomotif. Desa. com.tr online satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 14’üne ulaştı. Ancak asıl büyük sıçramayı, Trendyol, Zalando ve Amazon gibi pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiğimiz e-ihracatla yakaladık. Bugün, Avrupa’daki 10 ülkeye ve Körfez Bölgesi’ndeki 7 ülkeye satış yapıyoruz. 2023’te e-ihracatımızı başlattığımız Zalando ile büyük bir ivme yakaladık. 2024’te buna farklı pazaryerlerini ekledik. Amazon’la daha fazla ülkeye ulaşacağız.

IRAK’TA HEM ERBİL’DE HEM BAĞDAT’TA MAĞAZA…

Türkiye’de 54 Desa, 38 Desa Samsonite, 1 Desa franchise, 14 Samsonite JV, 3 Tumi ve 1 Desa yurt dışı franchise, olmak üzere toplam 111 mağazası, 1 sanal mağaza ve 104 1972Desa satış noktamız var. Körfez Bölgesi şu anda inanılmaz bir tüketim artışı yaşıyor. Bu bölge, bizim için doğal bir hedef pazar. Ayrıca Irak’ta, özellikle Erbil ve Bağdat’ta franchise kanalıyla mağazalaşmayı hedefliyoruz. Yıllardır batıda mağazalaşmayı tercih etmiştik; ancak daralan piyasalarda fırsatları doğuya da yönelerek değerlendireceğiz. Doğu Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin doğusundaki pazarlarda yeni hikayeler yazmaya hazırlanıyoruz.

İSTANBUL HAVALİMANI YUNANİSTAN’A DENK!

Bir Yeşilköylü olarak İstanbul Havalimanı’nın yapılmasına sıcak bakmamıştım. Ancak havalimanı inanılmaz bir hub haline geldi. Samsonite’ta oradaki mağazalarımız tüm bir yıl Yunanistan’da yapılan satışlar kadar, satış gerçekleştiriyor. Samsonite’ta Suriye’den de sorumluyuz. Daha önce orada bir operasyonumuz olmadı, ama bundan sonra bir hareket orada da olabilir.

BÜYÜME İÇ TÜKETİM LEHİNE

İç tüketim lehine dengenin biraz değiştiği bir dönemdeyiz. 10 yıllık bir dönemi değerlendirdiğimizde ihracat iç piyasa dengesi yüzde 50-50’ydi. Pandemi sonrası perakendenin hızlı büyümesi, dış talebin yavaşlaması sebebiyle 2022'de yüzde 68- 32, 2023'te yüzde 66-34, 2024'te de yüzde 74- 26 gibi bir iç piyasa ve ihracat dağılımı oldu. İç piyasa 74'e geldi. Ben bunun yine önümüzdeki yıllarda 50 – 50 oranını yakalayacağını düşünüyorum. Lüks alanından bize daha çok yönelen bir tüketici kitlesi oldu.

2025’in ikinci yarısından AB pazarlarının talebinin artacağını, iç talebin daralacağını öngörüyoruz.

LÜKS SEGMENTTE POLARİZASYON YAŞANDI

2024 lüks markaların zorlandığı bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl da bu süreç devam eder. Aslında segmentler arasında lüks ekonomik iniş çıkışlara en korunaklı alandır. Ama bu yıl bir polarizasyon yaşandı. Milyar dolarlık firmalarının cirolarında yüzde 25- 30 civarında düşüşler olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda yüzde 98 büyüyen başka bir lüks marka olduğunu gördük. Bu durum bir başka trendin de önünü açıyor: Sessiz lüks. Çok fazla marka bağırmayan, logolanmamış, iyi kalite malzeme ve işçilik ile yapılmış, iyi tasarlanmış minimalist birtakım markaların ve ürünlerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu durum Desa için de önemli bir fırsat.

Desa, aynı zamanda bir okul. Sektörde usta sayısı düşerken biz son 20 yılda sektör için 5 binden fazla kişiyi yetiştirdik. 1550’nin üzerinde çalışanımız var. Toskana’daki tesiste de 100’den fazla kişiye eğitim verdik, 60’ını istihdam ettik. Orada 14 Türkiye’den giden arkadaşımız bulunuyor. 12’si 40 yaş altı. İtalya'da İtalyanlara deri çanta yapmayı öğretiyorlar. Bu hikaye, insana yapılan yatırımın değerini bir kez daha kanıtlıyor. Dünya devlerine Düzce’de üretim yapıyoruz, Oraya da 60 bin metrekarelik yeni bir üretim alanı kuracağız.

Stabil bir ekonomik ortam iş dünyası için en büyük ihtiyaç

Genel maliyet enflasyonu ve ücret artışları operasyonel giderler üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Bu etkileri dengelemek için 2025'te odağımızdaki konulardan biri verimlilik artırıcı önlemler olacak. TCMB'nin enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu sürdürmesini bekliyoruz. Stabil bir ekonomik ortam iş dünyası için en büyük ihtiyaç. Öte yandan küresel ticarette Çin'in rolünün azalması, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında Türk markalarının daha fazla tercih edilmesini sağlayabilir. Biz de Desa olarak bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz.

Üçüncü çeyrekte cirosu 2 milyar TL’yi aşmıştı

Yüzde 35'i hakla açık olan Desa, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar 74 milyon 20 bin TL ciro yaptı. FAVÖK marjı yüzde 32.1 olurken, yıl sonu beklentisi yüzde 36-37 olarak açıklanmıştı. Üçüncü çeyrekte net karı 285 milyon 200 bin TL şeklinde gerçekleşirken, yine üçüncü çeyreğe göre net nakit pozisyonu 1 milyar 140 milyon TL olarak gerçekleşti.