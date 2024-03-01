Pazardan 7 kat fazla büyüyen Kordsa’nın gözü yeni satın almada

Türkiye’nin küresel ileri malzeme şirketi Kordsa, havacılık alanında ABD’de gerçekleştirdiği 4 satın almanın ardından, Avrupa’da da büyümesini otomotivde sürdürüyor. Ferrari, Bugatti, Aston Martin ve Maserati gibi otomotiv markalarına malzeme üreten İtalyan Microtex’i 2022’de satın alan Kordsa, yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı. Havacılık-uzay, otomotiv, inşaat ve hidrojen sektörlerine ileri malzeme üreten firma, bu yıl Avrupa veya ABD’de yeni bir satın almaya hazırlanıyor. Geçen yıl pazar yüzde 8 büyürken, Kordsa yüzde 54 ile pazardan 7 kat daha fazla büyüme gösterdi. 4 kıtada, 7 ülkede 5 binden fazla çalışanı bulunan firma, 1 milyar dolar ciro barajını 2022’de aşmıştı. Microtex’in İtalya Pistoia’daki genel merkezinde Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar ile Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım Kordsa’nın kompozit alanındaki gelecek hedeflerini açıklarken, Microtex Composites Genel Müdürü Massimo Becagli, lüks araç ve motor sporları sektörlerine malzeme üretme alanında değerlendirmelerde bulundu.

“Dünyada her üç uçak lastiğinden ikisini, her üç otomobil lastiğinden birini Kordsa güçlendiriyor. Bunu senelerdir vurguluyoruz” diyen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, “Şimdi artık başka bir şey söylüyoruz. Geleceğin malzeme teknolojilerine Kordsa yön veriyor. Kordsa’yı ileri malzemeler konusunda dünya lideri yapmak istiyoruz. Microtex yatırımımız da aslında bu vizyonumuzun bileşenlerinden biri” şeklinde konuştu.

Sabancı Holding Sanayi Grubu’nun entegre bir ileri malzeme ve mobilite grubuna dönüşmesini hedeflediklerini söyleyen Alemdar, “Tüm sanayi grubu şirketleri için ikili bir hedef seti oluşturduk. Bunlardan ilki mevcut işleri korumak ve güçlendirmek. İkincisi ise yeni platformlarla büyümek. Sanayi Grubu için bunu da 2 alt başlığa ayırdık. Kompozit ürünlerinin yanı sıra bio-kimyasallar, bio-polimerler ve kimyasal geri dönüşüm olarak tanımladığımız ‘İleri Malzemeler’ ve ‘İklim Teknolojileri Araçları’. Bu hedefl erin ileri malzeme ayağını Kordsa, teknolojisiyle, inovasyon ve sürdürülebilirlik kültürüyle çok güçlü bir şekilde sahiplenmiş durumda. ‘Türkiye’nin Sabancı’sı’ndan ‘Dünya’nın Sabancı’sı’na, ‘Türkiye’nin Sanayicisinden’ ‘Türkiye’nin Yenilikçisine’ evrilirken Kordsa’nın bu bakış açısı en büyük güçlerimizden biri” diye konuştu.

İLERİ MALZEMENİN KAŞİFİYİZ

Sabancı Topluluğu son bir yıl içinde 3 kıtada 3 teknik merkezi üretime kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl Endonezya’da “Asya Pasifik Teknik Merkezi”ni açan, ardından Münih Teknik Üniversitesi içinde “Sabancı Technology Center”ı devreye alan topluluk benzer bir adımı ABD’de atmaya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde de geleceğin teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriliyor. Alemdar, “Bugün kompozit, dünyadaki gelişmiş teknolojilerin hammaddesi olarak öne çıkıyor. Biz bir yandan kompozit alanında hem coğrafi hem de teknolojik yetkinliklere odaklanırken, bir yandan da kompozitin ötesinde, geleceği şekillendirecek yeni alanları yakından takip ediyoruz. Bunu da aslında ileri malzeme olarak tanımlıyoruz. Yani kompozit, bizim ileri malzeme vizyonumuzun unsurlarından sadece biri. Sürdürülebilir kimyasallar, geri dönüştürülebilir bio-plastikler konusunda özellikle çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl kuruluşunu tamamladığımız compounding iş birimimiz aslında bu vizyonumuzun güçlü bir göstergesi. Bizim için ileri malzeme aslında teknolojinin ve sürdürülebilirliğin merkezde olduğu, bitmeyen bir keşif ve inovasyon yolculuğu. Kordsa da bu alanın dünyadaki sayılı kâşiflerinden biri. 947 patent başvurumuz var. 520 patene sahibiz. Kompozitin cirodaki payı geçen yıl yüzde 20’ye ulaştı. 1 milyar dolarlık cironun içinde 200 milyon dolar. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bunu 300 milyon dolara çıkarmak ” ifadelerini kullandı.

BU ELİN DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK

2020’den bugüne geçen süreçte 450 milyon dolarlık yatırıma imza attıklarını söyleyen Alemdar, şunları söyledi: “Yatırımımızın %50’si malzemeye, %40’ı lastiğe ve %10’u da tali işlere ayrıldı. Piyasaya yakın olmak çok önemli. Bu avantajımızla Çinli rakiplerimizle fiyat rekabetini aştık. Biz pandemide havacılık sektörünün kırılganlığını gördük. Tüm risklere hazırlıklıydık ancak yine de otomotiv alanındaki yatırımlarımızı büyütme kararı aldık. Yeni yatırımlarımız konusunda rotamız belli. Hangi denizde yüzeceğimizi biliyoruz. Yatırımda bu elin daha büyüğü gelecek ve bizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Bizi izlemeye devam edin.”

"Kompozitte modayı belirliyoruz"

“Bize üzerinde güneş batmayan şirket diyorlar” ifadesiyle sunum yapan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Sabah Endonezya’da başlayan toplantımız, gecenin geç saatlerinde ABD’deki videokonferanslarımızla devam ediyor. 24 saat yaşayan bir şirketiz” diye konuştu. 51 yıllık Kordsa’da 26 senedir çalıştığını kaydeden Yıldırım, “Kordsa bugün dünyada malzeme devrimine öncülük ediyor. 50 yıl önce karada başladığımız yolculukta, artık sadece havada değil uzaydayız. Uçağın kanadından uzay mekiklerine kadar her yerde bizim ileri malzemelerimiz var. Astronotların eldivenlerine de malzeme veriyoruz, uzay mekiğinin iniş sırasında kullandığı toplara da. Yeni nesil uçakları konuşuyorsak bizim öncülük ettiğimiz ileri malzeme teknolojisinin payı büyük” dedi.

Kordsa’nın İtalyan Microtex’in çoğunluk hisselerini 2022’de satın aldığını hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: “Bu tesisin yıllık prepreg kapasitesi 2 milyon metrekare. Bu da bize 50 milyon dolarlık bir değer ifade ediyor. Microtex’te üretilen ürünler, süper lüks otomotiv ve motor sporları için üretim yapan şirketler tarafından kullanılıyor. Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Maserati, Porsche gibi çok sayıda marka Microtex müşterileri arasında. Dolayısıyla Microtex’in bizim için önemi rakamların ötesinde. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte hafifletme ve performans için zamanı geldiğinde en iyi malzeme karbon fiber olacak, sürdürülebilirliğe destek verecek. Bizim kadın çalışan sayımız yüzde 48. İtalya’da ürettiğimiz ürünlerin plakaları kadın çalışan tarafından kolaylıkla kaldırılabiliyor. Ayrıca Kordsa’nın yönetiminde de kadınların imzası var.”

“Pazara yakın olmak önemli plakalar -180 'de taşınıyor”

Kordsa’nın yüzde 61’ini aldığı Microtex, İtalya’nın köklü tekstilci ailelerinden Becagli’nin imzasını taşıyor. Hali hazırda Microtex’in Genel Müdürü olan Massimo Becagli’nin babası şirketi bir teknik tekstil üreticisine çevirmiş. Lüks otomotiv markaları ile motor sporları için malzeme üreten Microtex ile ilgili bilgi veren Massimo Becagli, “Bugüne kadar Microtex’e yatırım yapmak isteyen çok sayıda büyük grup oldu. Sabancı’yı tercih etmemizin sebebi ortaya koydukları vizyon. Bunu da son 1,5 yıl içerisinde gördük. İleri malzeme sektörü yüzde 8 büyürken, Kordsa yüzde 54, Microtex yüzde 20 büyüdü. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Geliştirdiğimiz ileri malzemelerin bazıları -18 derecede taşınmak zorunda. Çünkü sonra şekillendirilip bu şekl i büyük bir mukavemetle koruyor. -18’de taşımak demek Uzakdoğu’ya karşı önemli bir lojistik avantaj demek. Biz müşterilerimizin olduğu yerdeyiz. Bundan sonra da Kordsa ile Microtex’i dünyanın başka coğrafyalarına taşımak istiyoruz” diye konuştu.