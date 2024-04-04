Desa, Toskana’da ‘lüks’e 10 bini aşkın çanta üretti

Geçen yıl Toskana’da kurduğu tesisle lüksün devlerine üretim yapan Desa, bir yılda 10 bini aşkın çanta üretti. Desa CEO’su Burak Çelet, “Bu yıl, lüksün akla gelebilecek en tepe noktasındaki markalarına yenilerini ekleyeceğiz” dedi.



Türkiye’nin önde gelen deri ve deri mamulleri üreticisi Desa, İtalya’da geçen yıl devreye altığı üretim tesisinde imal ettiği 10 bini aşkın çantayı lüksün devlerinin vitrinlerine yolladı. İtalya’daki her bir çanta üretiminin Türkiye'deki tesislerine 4 çanta fazla üretim olarak döndüğünü söyleyen Desa CEO’su Burak Çelet, “İtalya’ya yaptığımız yatırım sadece 3,5 milyon Euro. Ancak değeri, Türkiye’de yaptığımız işlere çarpan etkisi çok büyük” dedi.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Desa CEO’su Burak Çelet, “Lüks markalarla çalışmak çocuk büyütmek gibi. Güven ilişkisi ile küçük adımlarla büyüyor. Biz üretim yaptığımız devlere bu yıl yenilerini de ekliyoruz” diye konuştu. Çelet, “Üretim, ihracat ve perakendede 52 yıllık tecrübemiz var. 2023 finansallarımızı açıkladık. Geçen yıl ciromuz 2022'ye göre yüzde 43,6 arttı ve 1.95 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Çelet, şöyle devam etti: “2022’de yüzde 28.70 olan FAVÖK marjımızı 2023’te yüzde 32.85’e ulaştırdık. Böylece 2022’de enfl asyon düzeltmesi öncesi 287 milyon TL olan şirketin net karı, 2023’te yine enflasyon düzeltmesi öncesi 635 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediye ulaşımın kısıtlı olduğu ve borçlanma maliyetlerinin hızlı artış gösterdiği 2023’te işlem hacmini ve piyasa değerini yükselttik. 2022’de 554.3 milyon TL olan net nakit pozisyonumuzu 2023’te 860.4 milyon TL’ye taşıdık.”

Türkiye’nin dünyada yükselen markalarından biri olduklarını da kaydeden Çelet, hem markaları ile üretim ve ihracat yaparken, lüksün devlerine de üretim yapıklarını kaydetti. Çelet, “Özellikle İtalya'daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya odaklandık. Toskana’da kurduğumuz Ar-Ge ve üretim tesisinde bugüne kadar 10 binden fazla lüks çanta ürettik” dedi. Çelet, şöyle devam etti: “Geçen yıl 55 olan çalışan sayımızı bu sene 100 kişiye ulaştıracağız. İşsizliğin yoğun olduğu bir yerde kendi personelimizi yetiştirdik. İlk dikiş makinelerinde beyaz saçlı ablalarımız vardı. Şimdi Türkiye’den giden ustalarımız gençleri yetiştirdi.”

FABRİKALARIN ÇATILARI ‘GÜNEŞLENİYOR’

Çelet, “2022'de Düzce’deki tesisimizde hayata geçirdiğimiz GES yatırımının bir benzerini geçen yıl Çorlu'da gerçekleştirdik. 3.200 m2’lik GES projemizi bu yıl başında devreye aldık. Ayrıca İtalya fabrikamazı da yeşil yapmak için harekete geçtik” diye konuştu.

5’ER YENİ DESA VE SAMSONITE MAĞAZASI GELİYOR

Çelet, perakende de yeni AVM’lerle ve caddelerle ilgilendiklerini kaydederek, Desa ve Samsonite için 5’er yeni mağaza açacağız” şeklinde konuştu.

Şirket hisselerin yüzde 5’i Finlandiyalı fonda

TL’nin iniş çıkışlarına çok dirençliyiz. Ödenmiş sermayemiz yüksek. Küçük yatırımcıyı korumak için bu yıl hisse geri alımı da yapacağız. Borsa’ya ilk açıldığımızda yüzde 35’imizi halka arz etmiştik. Yüzde 18’ini zaman içinde geri aldık. 220 milyon dolarlık bir değerimiz var. Yabancı yatırımcılardan blok satışlar isteyen var. Bizim hisselerimizin yüzde 5’i Finlandiya’nın ikinci büyük fonunda. Bu bir emeklilik fonu. yaptıkları araştırmalarla buluşmuşlar. Geçen yıl 10’uncu yıllarını kutladıkları büyük bir organizasyon düzenlediler. Malezya’dan bir çip şirketini ve davet etmişler. Hatta italya yatırımımızda tabelamızı asmadan gelip tesisi gezdiler. Bize yaptıkları yatırımla iyi de para kazandılar.

Sektörün ihracat kg değeri 12, Desa'nın 116 dolar

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürün ihracatının yüzde 65’ini tek başına biz yapıyoruz. Geçen yıl ihracatımızı yüzde 8 artırarak 27.8 milyon dolara ulaştık. Bu performansla katma değerli ihracat yapma ve ‘cari fazla’ verme geleneğini sürdürdük. Sektörümüzde önemli bir rekora imza atarak 2.04’lük ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık. Türkiye’de ihracat kilogram değeri maalesef 2 doların altında. Deri sektöründe ortala 12 dolarlarda. Bizim ihracat kilogram değerimiz 116 dolar