İnsansız helikopter üreten Titra, kapasiteyi üçe katlıyor

Pasifik Grubu’nun satın almasından sonra HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırım yapan Titra Teknoloji, kapasitesini üç katına çıkartıyor. İnsansız helikopter Alpin’i geliştiren firma, ihracata da başlayacak.

Türkiye’de dikine iniş-kalkış yapabilen tek insansız helikopteri üreten Titra Teknoloji, kapasitesini üç katına çıkartıyor. Geçtiğimiz ay Pasifik Teknoloji’nin yüzde 51’ini satın aldığı Titra, ihracat planları ile hedef büyüttü. HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırım gerçekleştiren firma, kapasitesini 3 katına çıkartacak.





Titra Teknoloji, son üç yılda güvenlik ve savunma alanında Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’in yanı sıra DELİ Taktik Kamikaze Sistemi, PARS Gözcü İHA ve sürü yeteneklerinin eklendiği insansız sistemler geliştirmişti. Firma, savunma sektörünün yanı sıra sağlık teknolojileri, yapay zeka sistemleri, bilişim ve akıllı şehirler alanlarında da ürün geliştiriyor. Pasifik Teknoloji, şubat ayında halka açılmasının hemen ardından Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin ile adını duyuran Titra Teknoloji AŞ’nin yüzde 51’ini 478 milyon 197 bin liraya satın aldı. Titra Kurucu Ortağı M. Selman Dönmez’i de Pasifik Teknoloji genel müdürü olarak atayan grup önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Pasifik Teknoloji CEO’su Selman Dönmez, “2020 yılının Ekim ayında Titra’yı kurumsal yapı haline dönüştürdük, onun öncesinde bir bilişim şirketimiz altında bu Ar-Ge çalışmalarını başlatmıştık. 2020’nin Aralık ayında ilk uçuşlarımızı gerçekleştirdikten sonra, insansız helikopterlere gerçekten çok büyük bir ilgi oluştu. Savunma sanayi tarafında bizim temel motivasyonumuz aslında o dönem savunma sanayinin yerlileşme ve proje çağrılarının olmasıydı” diye konuştu.



Dikine iniş ve kalkışın özellikle gemi platformlarına, iniş pistinin olmadığı noktalara, iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetleri açısından savunma sektörü için çok kıymetli bir özellik olduğuna dikkat çeken Dönmez, şunları söyledi: “Orada da önemli çağrılardan bir tanesi dikine iniş ve kalkış yapan, yine o dönem biliyorsunuz Baykar, Tusaş gibi firmalar sabit kanatlı pistten kalkış ve iniş yapan insansız hava araçlarını geliştiriyorlardı. 2017 yılı sonlarında dikine iniş ve kalkış yapabilen insansız hava araçları için çağrı başlatıldı. O günden başlayan süreç dönüşe dönüşe Ar-Ge çalışmalarının verdiği sonuca göre insansız helikoptere dönüştü. Madem gözetleme, madem dikine iniş kalkış yapılacak dolayısıyla yüksek kapasiteli bir platform olmasını istedik. Hem kargo operasyonları hem lojistik operasyonlar için kullanılabilsin, hatta ilerleyen süreçte silahlandırabilmesi mümkün olursa çatışmalarda yakın hava desteği sağlasın diye bir düşünceyle insansız hava helikopterini geliştirme sürecini gerçekleştirdik. Bu fikir güvenlik güçleri tarafından da çok benimsendi.”

Dönmez, HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırım yaptıklarını da anımsatarak, “Kapasitemizi 3 katına çıkartıyoruz. İhracat için görüşmelerimizi hızlandırdık” dedi.

Yangında da kullanılabilir

Titra Teknoloji satın almasının sadece grupları için değil, Türkiye için de önemli bir açalım sağlayacağına dikkat çeken Pasifik Grubu CEO’su Nusret Dur, “2019 yılından itibaren teknoloji alanına yatırım sağlıyoruz. Siber güvenlik ve ulaştırma sektörüne yönelik yazılımlar teknolojik alt yapı gibi yatırımlarımızı halka arz ile beraber kurumsal bir çatının altında toplayıp halka arz sürecini tamamladık. Titra birlikte yol yürüyeceğimize inandığımız ve potansiyel gördüğümüz bir alanda faaliyet gösteren bir şirketti” diye konuştu. İnsansız hava araçlarının Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tedarik edildiğini anımsatan Dur, “Sivil kullanım ilk defa Manavgat yangınında gözlem amacı ile yapıldı. Orman Bakanlığı’nın ilgisi çoktu. Yangın sırasında bölgeye hortum gibi teçhizat götürülmesi konusunda düşünülmüştü Ancak sivil kullanım için sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada regülasyonların geliştirilmesi lazım. Tıpkı otonom araçlar gibi bunlarla ilgili yasal düzenlemeler şart. Eğer bu yasal düzenlemeler yapılırsa, lojistiğin geleceği de burada olur” dedi.

35 milyar TL’lik proje

İnşaat projeleri ile ilgili de bilgi veren Dur, şunları söyledi: “İstanbul’da ikisi Göktürk’te biri Beşiktaş’ta üç projemiz var. Merkez Ankara’nın da lansmanına hazırlanıyoruz. Ayrıca Bodrum Türkbükü’nde ruhsat alma sürecindeyiz. İnşaat projelerimizin net aktif değeri 35 milyar TL.”

“Mehmetçik için kargo da taşıdık, baklava da”

Geçtiğimiz sene TSK envanterine girerek ilk teslimatların gerçekleştirildiğini belirten Selman Dönmez, görev başındaki Mehmetçik için erzak götürülmesinin sağlandığını, 5 yıllık sürede insansız helikopter ve hava araçlarına ait ekip geliştirildiğini söyledi. Dönmez, Türk askerine bu şekilde hizmet sağlamanın ciddi bir motivasyon kaynağı olduğuna da dikkat çekerek, “Kargo da taşıdık, baklava da” diye konuştu. DELİ Kamikaze İHA, Pars Gözcü İHA ve yıl ortasına doğru yeni açıklanacak küçük bir helikopter ve silahlı İHA’lar olarak Pasifi k Teknoloji ile aynı çatı altında buluşmanın kendileri için 5-10 yılda ulaşmayı bekledikleri noktalara çok daha kısa zamanda ulaşabilme imkanı sağlayacağını belirten Dönmez, “Titra Grubu’nda şu anda 200 kişilik bir mühendis ekibi çalışıyor. Bugüne kadar ayda 2 adet İHA üretmek adına kurulan bir alt yapımız mevcuttu. Çünkü ciddi el işçiliği ve mühendislikle çalışıyoruz. İHA’lar sayesinde kara yolu ile 2,5 saat teslimat süresi olan yerlere 15 dakikada teslimat yapabilme imkanı mevcut” dedi.