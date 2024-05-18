Akkök Holding, hidrojen tankları üretecek, ilk müşteri Ford Otosan

Karbon elyaf üretiminde sadece Türkiye’de değil dünya pazarlarında da stratejik büyüklüğü sahip olan Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, yeni yatırımı ile hidrojen tankları üretecek. Ağır vasıtalarda kullanılacak çevreci yakıt tanklarının ilk müşterisi de Ford Otosan oldu. 2023’te 4 milyar dolarlık ciro yakalan dev holding, bu yıl 340 milyon dolarlık yatırıma daha imza atacak. Akkök, ciroda yüzde 50, ihracatta yüzde 10 büyüme hedefliyor.

Basınla bir araya gelen Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, kimya, ileri malzeme teknolojileri, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde yer aldıklarını anımsatarak, tüm bu alanlarda derinleşeceklerini, Türkiye’ye önemli ithal ikamesi sağlayacak ürünleri pazarla buluşturacaklarını söyledi.

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy

Aksa’nın kendi Ar-Ge’si ile karbon elyaf ürettiğini, bunun dünyaca ünlü kimya şirketi Dow’un dikkatini çekerek 2012’de dev bir ortaklık sağlandığını anımsatan Gökşin Durusoy, şunları söyledi: “Deprem sonrasında üretimimizin önemi Uzay ve havacılık, savunma sanayi ve balık çiftliklerinde ileri malzeme olarak kullanılacak yeni bir yatırımımız var. 20 milyon dolar, 2025 yılında üretimi başlayacağız. Teknik elyaflar alanında 45 milyon dolarlık bir yatırımız var. Ayrıca Akkim’de epoksi yatırımımız bu sene son çeyrekte devreye girecek. 130 milyon dolarlık bu yatırım ile Türkiye ilk defa epoksi üretmiş olacak. Türk ekonomisine 200 milyon dolar ithal ikamesi sağlayacak. Akcoat ve Epsilon Kompozit şirketlerimizin yatırımları devam ediyor. Biliyorsunuz hidrojen kullanan araçlar dönemi başladı. Bu kapsamda hidrojen tankları üreteceğiz. İlk müşterimiz olarak ağır vasıta için Ford Otosan’la birlikte çalışıyoruz. 2028-2030 arasında ürettiğimiz karbon elyafın yarısı hidrojen tanklarına gidecek.”

Akiş GYO tekrar yatırım sürecine girebilir

Akmerkez GYO ve Akiş GYO ile gayrimenkul işinde olduklarını anımsatan Durusoy, “Gayrimenkul tarafında ise Akiş GYO tekrar bir yatırım sürecine girebilir. Enerji sektöründe ise önceliğimiz finansal sürdürülebilirliği sağlamlaştırmak olacak. Bu amaçla tarihi düşük seviyelere gelen borçluluğumuzu daha da aşağıya çekerken, bu sektörde önümüze gelen değişik yatırım fırsatlarını da değerlendirebiliriz” dedi.

212 NexT için 17 milyon dolar

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Geçen yıl Akkök Holding iştiraki Akkök Next Türkiye’nin malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonu 212 NexT’in kurdu. Hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak teknoloji çözümlerine 3 yıllık süreçte 17 milyon dolar olarak belirlenen ilk etap yatırımlarla bir yandan finansal kazanç hedeflenirken diğer yandan yaratılacak sinerjilelerle yeni yatırım alanları bulunabilecek. Bunlarla beraber grup için girişim kültürüne de büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Durusoy, son 4 yılda 50 ürün grubu için 165 ayrı patent başvurusu yaptıklarını ve 88 tasarım tescili aldıklarının altını çizerek, “Ar-Ge’ye yılda 40 milyon dolar civarında bütçe ayırıyoruz” dedi.

Akkök Holding’in 2023 yılını toplam kombine olarak 4 milyar dolar ciro yaptı. Aynı yıl içinde ihracatı 740 milyon dolar olurken, yatırımları da 240 milyon doları buldu. Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy, “Zorlu yıl olan 2024’te ihracatımızı yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinde bekliyoruz. Bu 2023 yılı ihracatımıza göre yüzde 10’un üzerinde büyüme anlamına geliyor. Ciroda büyüme hedefimizi ise TL bazında enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 50 olarak bütçeledik” diye konuştu.

Dinçkök Ailesi, denetim komitelerinde…

2023 yılı başında grubun ve şirketlerin işleyişiyle ilgili yepyeni bir dönem başlattıklarını anlatan Gökşin Durusoy, “Bilindiği gibi Akkök bir Dinçkök ailesi grubu. Yönetimde daha çok profesyonelliğin sağlandığı bir dönüşüm gerçekleştirdik. Aile üyeleri artık yön göstermede etkin. Yönetim kurulu kademelerinde ve denetim komitelerinde yer alıyorlar” şeklinde konuştu.

Aksa Akrilik’ten sonra Akkim de dört gün çalışmaya geçti

Gökşin Durusoy, grup şirketlerinden Aksa Akrilik’te haftada 4 gün çalışma sistemine geçmelerinin büyük yankı uyandırdığını hatırlatarak, “Geçen yıl nisan ayında 3 aylık deneme sürecinden sonra 4 gün çalışma sistemini kalıcı hale getirdik. Şu anda beyaz yakalılarımızın yüzde 70’i bu hakkı kullanıyor. Hatta bir tam gün değil iki yarım gün kullanmak isteyenler de oluyor. Bu karar kendi içinde gelişiyor, biz de süreci izliyoruz. Bağlılığın, motivasyonun ve verimliliğin arttığını gözlemliyoruz. Aynı kampüs içindeki diğer grup şirketimiz Akkim de aynı sistemle çalışmaya geçti. Genç yetenekler için işveren markası olma konumumuzu güçlendiriyoruz” diye konuştu.