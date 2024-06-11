Etiya, 26 farklı pasaporttan 1500 çalışanıyla sınırları aştı

Türkiye’nin yazılım ve bilişim ihracatında ilk sırada olan Etiya, 26 farklı ülkenin pasaportunu taşıyan 1500’ün üzerindeki çalışanını aynı amaç altında birleştirdi.

Tüm dünyada teknoloji şirketlerinde yetenek bulmak ve tutmak zorlaşırken, dünyanın 5 kıtasındaki 7 ülkede seçkin mühendislerle çalıştıklarını belirten Etiya Kurucu Ortağı, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Serdar Dağdelen, “Yetenek yönetimini küresel bir şirket olmanın verdiği sorumlulukla yapıyoruz. Kendimizi canlı tutmak için ‘Exceed Everyday’ vaadimiz var. Bu vaadimiz sınırlarımızı, engellerimizi ve beklentileri her gün aşmak, demek” diyor.

Son açıklanan rakamlara göre; Etiya, 2022 yılının Hizmet İhracatında, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri kategorisinde birinci. Serdar Dağdelen, Türkiye’nin en büyük sorunları arasında gösterilen ‘beyin göçü’ konusunu da yanıtlayarak, kendi stratejilerini paylaşıyor.

Dünyada meydana gelen ekonomik ve sosyal değişimlerin iş hayatındaki yetenek kazanımı ve yönetimi kavramlarını kritik hale getirdiğinin altını çizen Dağdelen, “Telekom, enerji, medya ve finans sektörlerine CRM, ürün kataloğu, satış ve sipariş sitemleri, sosyal CRM, yapay zeka destekli ürünler ve büyük veri analitiği hizmetleri veriyoruz. Dinamik çalışma ortamına sahip teknoloji şirketleri, yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda pek çok zorlukla karşı karşılaşıyor. Rekabetin de yüksek olduğu bu sektörde faaliyet gösteren global bir şirket olarak, işe alım stratejilerimizi geniş bir aday yelpazesiyle bağlantı kuracak şekilde özelleştirmek bizim için oldukça kritik” şeklinde konuşuyor.

Portekizce de konuşuyor Ukraynaca da

“Amsterdam, Silikon Vadisi, İstanbul, Lviv, Singapur, Dubai ve Montreal ofislerimiz var. 26 farklı ülkenin pasaportunu taşıyan bambaşka kültürlerden gelen 1532 kişi ile çalışıyoruz. Farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Dolayısıyla çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürümüzün olmazsa olmaz bir parçası” diyor Dağdelen ve “Bu iddiamızı cinsiyet, kültür ve yaş çeşitliliği olarak geniş bir yelpazede değerlendiriyoruz. 5 bölgede 7 ülkede işe alım yapıyoruz. Bizimle çalışmak için bu sınırların içinde de olmaya gerek yok, dünyanın dört bir yanından çalışan sayımız artıyor. Ana dili Portekizce olan çalışanımız da var, Yunanca, Ukraynaca da. Tüm bu farklılıklarımızın üretkenliği artırdığına inanıyoruz” açıklamalarını yapıyor.

Eski anneler, yenilere koçluk yapıyor!

Etiya’nın yüzde 40 kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üstünde olduğunu anlatan Dağdelen, “Kadın çalışan sayımızı artırmak istiyoruz, tabi bizimle çalışan kadınları da destekliyoruz. Mesela bunlardan biri ‘Anne Koçluğu’. Doğum izni sonrası işe dönen kadın çalışanlarımızla bu konuda deneyimli kadın çalışanlarımızı bir araya getiriyoruz, adaptasyon sürecine destek oluyoruz. Kariyerine ara verdikten sonra iş hayatına dönmek isteyen kadınları güçlendirmek için faaliyet gösteren YenidenBiz Derneği ile yaptığımız iş birliği kapsamında 20 gönüllü kadın çalışanımızla 20 kadına mentorluk desteği sağlıyoruz. Üniversitede öğrenim gören kadınlar için de mentorluk desteği veriyoruz” diyor. Dağdelen, tüm kuşaklardan çalışanları olduğunu da kaydederek, “En geç çalışanlarımız bize tersine mentorluk yapıyoruz. Üst yönetimin de dahil olduğu CSR ve ESG çalışmalarını yürüten bir komitemiz bulunuyor" şeklinde konuşuyor.

Etiya Akademi, sıfırdan yazılımcı yetiştiriyor

Serdar Dağdelen, gençler için hem meslek hem istihdam sağlayan bir program oluşturduklarını da anlatıyor. “Etiya Akademi” adını verdikleri bu programla üniversitelerin herhangi bir bölümünden yeni mezun, kariyerine teknoloji ve yazılım sektöründe yön vermek isteyen gençleri, işe alım süreçlerine dahil ediyorlar. Dağdelen, “Eğitim veya tecrübe şartı aramıyoruz. Adaylar programa kabul edilir edilmez başka bir seçim sürecinden geçmeksizin Etiya’da işe başlıyor” diyor.

İK’ya sorun “HeRa” yanıtlasın!

Kültürümüzde yaygın olarak ifade edilen ‘terzi kendi söküğünü dikemez’e de güzel bir yanıtı var Serdar Dağdelen’in, “Evet, müşterilerimizin dijital dönüşümünü sağlıyoruz ama kendimizin, Etiya’nın da tüm süreçlerini ileri teknoloji ile geliştiriyoruz” şeklinde konuşuyor ve şunları söylüyor: “İK süreçlerimizi yönettiğimiz ‘CorpUs’ dijital platformumuzu her geçen gün otomatize ediyoruz. Örneğin; ödüllendirme, geri bildirim, kampanyalar gibi süreçlerimizi bu platforma taşıdık. İnsan ve Kültür ekibimize sıkça sorulan soruları “HeRa” ismindeki İK Chatbot uygulamamız cevaplıyor. "

En gençlerin düşünceleri ile refresh, puanla rewallet...

Ortak değerleri olduğunu söyleyen Dağdelen, buna ‘Etiyalı Olmak’ dediklerini anlatıyor ve şunları ekliyor: “Örneğin, eğitim-gelişim programlarımızı yetkinlikleri güçlendirmek üzere tasarlıyor, performans değerlendirmelerimizde bu yetkinlik setinden yararlanıyor, şirket içi ödül programlarımızda bu değerlere yönelik kategorilerde ödüller veriyoruz. Ama en önemlisi yeteneği yönetmek. En yetenekli arkadaşlarımızın gelişmesi için zengin içerikli eğitimler ile destekliyoruz. Ayrıca teknik, kişisel gelişim, liderlik, dil, hobi gibi 22 binin üzerinde içeriğe sahip global bir dijital eğitim platformu ile iş birliğimiz var.

Hizmet verdiğimiz sektörlerde global eğitimler alıyoruz. Tüm çalışanlarımızın global telekom sektörü standartlarını belirleyen bağımsız kurum TM Forum’un sunduğu teknik eğitimler sayesinde; uluslararası geçerliliği olan, stratejik öneme sahip 3 bin+ adet sertifika almasını sağladık. TM Forum üyeleri arasında en çok sertifikaya sahip şirketiz. Yöneticilerinin gelişimi için Etiya MBA, mentorluk programımız ‘ReTrace’ en gençlerimizin sesini duyurduğu tersine mentorluk programımız ‘ReFresh’ ile tüm becerilerimizi güçlü tutuyoruz. ‘ReWallet’ programımız kapsamında başarı puanlarına göre çalışanlarımız hisse sahibi olabiliyor. İşe yeni başlayan çalışanlarımız için oryantasyon programı uyguluyoruz hem de onları Skillset adını verdiğimiz proje içeriklerinden oluşan bir programa dahil ediyoruz.”