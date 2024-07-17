Form, liderliğini ihracat pazarlarına da taşıyacak

AVM’leri yeraltı suyu kullandıkları ısı pompalarıyla da soğutuyor, büyük üretim üslerini de… Evleri de ısıtıyor, büyük alanları da havalandırıyor.

Form Şirketler Grubu, ısıtma soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını tek cihaz ile çözdüğü “paket klimalarda” pazar lideri. Santrifüj soğutma gruplarında yüzde 35 pazar payına sahip. VRF klimada Türkiye’deki en büyük iki tedarikçiden biri. Ülke çapında AVM’lerde kullanılan su kaynaklı ısı pompasında pazar lideri. Form Şirketler Grubu CEO’su Tunç Korun, 5 ayrı şirketleriyle Türkiye’de önemli pazar paylarına sahip olduklarını anlatarak, benzer bir şekilde yurtdışına odaklandıklarını söyledi. “Geçen yıl 140 milyon dolar ciro yaptık. Bunun yüzde 20’si ihracattan geliyordu” diyen Korun, “Hedefimiz bu yıl oranı yüzde 30’a çıkarmak. Türkiye’de olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da pazar lideri olmayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

İklimlendirme sektörünün çok geniş bir yelpazede ürün sunduğunu kaydeden Korun, yaptıkları işleri şu şekilde anlattı: “Ev tipi split klimadan büyük endüstriyel gruplara kadar çok farklı ürün grupları var. Biz ısıtma soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını tek cihaz ile çözdüğümüz ‘paket klimalarda’ pazar lideriyiz. AVM’lerde kullanılan su kaynaklı ısı pompasında pazar lideriyiz. Yeraltı su kaynaklı ısı pompasında hem Türkiye’de hem Avrupa’da önemli referanslara sahibiz. Santrifüj soğutma grupları alanına 5 yıldır girmemize rağmen, yüzde 35’lik pazar payı kazandık. Japonlarla ortaklaşa hareket ettiğimiz Mitsubishi Heavy markamızla Türkiye VRF klima pazarında en büyük iki tedarikçiden biriyiz. Split klima olarak anılan bireysel sistemlerde, Mitsubishi Heavy ile ithal markalar arasında ilk 5’teyiz.”

İHRACATA ATAĞI SOĞUTMA KULELERİ ŞİRKETİ İLE YAPACAK

Türkiye’de yakaladıkları bu başarıyı ihracat pazarlarında da geliştirmeyi, böylece küresel bir oyuncu olmayı hedeflediklerini söyleyen Tunç Korun, “İklimlendirme sektörünün öncü markalarındanız. Ciromuz 2023’te 140 milyon dolardı, yüzde 20’si ihracattan geldi. Bu yıl ihracat gelirlerimizi yüzde 30’ların üzerine çıkartacağız” dedi.

Azerbaycan, Kıbrıs, Gürcistan, Türkmenistan ve Libya gibi ülkelerde bölgesel distribütörlükleri, Türki Cumhuriyetlerde de iş ortakları bulunduğunu kaydeden Korun, şunları söyledi: “Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada sattığımız yerli üretim klima santralleri, ısı geri kazanım cihazları, ısı pompaları ve fancoil ünitelerimizle hedef büyüttük. ”

Bu yıl faaliyete başlayan Form Freva’nın gruplarının ihracat rakamlarını yukarı taşıyacağını kaydeden Korun, “Bu şirketimiz soğutma kulelerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip. Üretime başlar başlamaz ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Bu adımlarımızla sadece kendi grubumuzun ihracatına değil, sektörümüzün ve ülkemizin ihracat rakamlarına da hızlı katkı vereceğiz” şeklinde konuştu.

İhracat hedefleri doğrultusunda fuarları da önemsediklerinin altını çizen Korun, “İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği vasıtasıyla çok farklı lokasyonlarda ticaret heyeti katılımlarımız oluyor. Bu sene Bağdat iklimlendirme ticaret heyetine katıldık; sene içinde bunu Arjantin, Şili, Uruguay İklimlendirme Ticaret Heyeti’ takip edecek. Martta İtalya’da gerçekleştirilen ve iklimlendirme sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Mostra Convegno Fuarı’ndaydık. Erbil Build Expo, Aquatherm Almathy, Aquatherm Bakü, Aquatherm Taşkent ve GlassTec Düseldorf fuarlarına da katılacağız. Önümüzdeki dönemde Fas, Cezayir, Rusya, Güney Afrika, Almanya, Polonya, Hollanda ve eski Doğu Bloğu ülkelerindeki organizasyonlarda daha aktif görünür olacağız” dedi.

Tunç Korun (solda), "Annem Figen Korun (ortada) babamla evlendiğinde ODTÜ Ekonomi'den mezun bir genç olarak şirketin finansmanını yçnetmiş. Babam Bedi Korun (sağda) ne kadar girişimciyse, annem de onun ayaklarının yere basmasını sağlayan kişi" diyor.

Önümüzdeki sene 60’ıncı yılını kutlayacak

Form Şirketler Grubu’nun hikayesi, genç Cumhuriyetin yetenekli gençlerine çizdiği rotanın adeta bir örneği.

Tunç Korun, önümüzdeki yıl 60 yaşına basacak şirketlerinin hikayesini özetle şöyle anlatıyor: “Şirketimiz 1965’in 4 Kasım’ında kuruldu. Ben de aynı yıl 9 Kasım’da dünyaya geldim. Ağabeyliği 5 günle şirketimize kaptırdım. O yüzden hep Form benim ağabeyim derim. Babam 1930 İzmir doğumlu. Ortaokulda okurken babasını kaybediyor. Annesi iki çocuğunu da yetiştiriyor. O yokluk zamanlarında babam Göztepe’de futbol oynuyor, ağabeyi yelken yapıyor. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni kazanınca spor kulübünün bursu sayesinde üniversiteyi bitiriyor. Emekli Sandığı’nda çalışırken, Türkiye’nin en önemli projelerinin iklimlendirmesini yapıyor. İstanbul’da Hilton, Ankara’da iş hanları, İzmir’de Efes Oteli gibi. Bu işi daha iyi anlaması için onu Almanya’ya gönderiyorlar. Bu deneyim onun ufk unu açıyor. Almanya’da otel projelerinde çalışmasının ardından Amerika’ya giderek New York State University’de makine mühendisliği eğitimi aldı. Sonra ailesinin isteğiyle Ankara’ya dönüp ağabeyi ile 20 metrekarelik bir ofiste işe başlıyor. 1977’de işi büyütmek için İstanbul’a taşınıyorlar. Sonra küresel şirket olma maceramız başlıyor. 1990’ların başında Suudi Arabistan’da mekanik taahhüt işlerine başladık. Yurtdışı pazarlara açıldık. Bugün 320 kişilik dev bir ekibiz. Şirketimiz, halen aileye ait olup, Türkiye’nin en büyük aile klima firması olarak faaliyet gösteriyor.”

İstanbul’da projeler için hesaplanan maksimum ısı 33 dereceydi

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği'nin (İSKİD) de başkanıyım. Alanımızda en önemli konu enerji verimliliği. Şirketimiz enerjide yüzde 60’larda verimlilik sağlıyor. Sektörün en büyük çabası cihazları daha verimli, içindeki gazları daha çevreci hale getirmek. Türkiye’de yılda 1 milyon adet split klima satılıyor. Bunun neredeyse 10 katı kadar da kombi satılıyor. Avrupa’da bu daha dengelenmiş durumda. İstanbul’un dizayn sıcaklığı 33 derecedir, binalar yapılırken maksimum bu dereceye göre iklimlendirme yapılırdı. Dolayısıyla artık bambaşka şekilde çalışıyoruz.