İlk Türk CEO, Bayer Türkiye’yi Ar-Ge üssüne dönüştürecek

Türkiye’de 70’inci yaşını kutlayan Bayer’e atanan ilk Türk CEO Serçin Giray, “Türkiye’yi Bayer için önemli bir bölgesel üretim ve geliştirme üssü yapmaya kararlıyız” dedi.

Türkiye’de bu sene 70’inci yılını kutlayan Bayer’in ilk Türk CEO’su Serçin Giray, buradan 590 milyon Euro ciro yapan şirketin odağını girişimcilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe çevirdi. Yaptığı Ar-Ge ile 40’ın üstünde ülkeye ihracat gerçekleştiren Bayer Türkiye, tarım ürünleri, ilaç ve tüketici sağlığı alanında hizmet veriyor.

Bundan 25 yıl önce ilk kez Bayer’in kapısından stajyer olarak giren ve sonrasında global pek çok pozisyonda çalışan Serçin Giray, Türkiye’ye CEO olarak döndü. Kasım 2023’te görevi devralan ve ilk röportajını EKONOMİ’ye veren Giray, girişimcilik ekosistemine son 7 yıl içinde 6,5 milyon TL katkı sunduklarını kaydederek, “Girişimcilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ana odaklarımız. Bilim bizim yol göstericimiz. Bu alanda yepyeni bir proje geliştiriyoruz” dedi. Bayer Türkiye’nin şirket içine yetenek ihraç eden bir özelliği olduğunun altını çizen Giray, “1000’in üzerinde istihdamımız var. Son 10 yılda 100’ün üzerinde çalışanımızı yurtdışında önemli rollere yolladık. Burada da çalışanlarımızı Türkiye’de huzurla tutacak yeni bir yönetim anlayışına odaklandık. Çevik bir anlayışı geliştiriyoruz. İşlerimize yıllık ortalama 4,8 milyon lira yatırım yapıyoruz” dedi.

“Türkiye’yi Bayer için önemli bir bölgesel üretim ve geliştirme üssü yapmaya kararlıyız” diyen Serçin Giray, “İstanbul’daki genel merkezimizin yanı sıra Gebze’de ve Mustafakemalpaşa’da tarım ürünleri tesislerimiz, Antalya'da Ar-Ge merkezimiz var” şeklinde konuştu. Giray'dan satır başları şöyle:

TARIMDA YERLİLİK YÜZDE 86

İlaç pazarında Türkiye’de ilk 5 firma arasındayız.



Tüketici Sağlığı bölümümüz reçetesiz ilaç pazarında ikinci sırada ve çeşitli kilit segmentlerde pazar lideri konumunda.



Güçlü bir yerel ilaç üretimi ayak izine de sahibiz. 2023 yılında hastalarımızın erişimine sunduğumuz ürünlerimizin kutu bazında yüzde 75’ini Türkiye’de ürettik. Türkiye’nin hedefl erine paralel olarak yerelleşme projemizi 2020’nin sonunda tamamlayarak ülkemizdeki değer bazlı en büyük ilaç yerelleşme projesine imza attık.



Sağlık hizmetleri konusunda inovasyona büyük önem veriyor, bu noktada tıbbi uzmanlığımızı ve hizmetlerimizi kullanarak ihtiyaçları karşılamak üzere ürünler geliştiriyor, projeler üretiyoruz.



Tarımda hedefimiz geleceği şekillendirmek ve çiftçilerimizin çözüm ortağı olmak. 40'tan fazla ülkeye bitki koruma ve ilaç ürünleri ihraç ediyoruz.



Tarım ürünleri ihracatımız 2023'te yaklaşık 378 milyon TL olarak gerçekleşti. Tarım ürünlerinde bitki koruma satışlarımızdaki yerellik oranı ise 2023 yılı itibarıyla yüzde 86’ya ulaştı.



Gebze bitki koruma ürünleri fabrikamız, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla, Türkiye’den 20 ülkeye toplamda 302 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi.



1966’dan bu yana faaliyette olan ve üretimi 30 ülkeye ihraç edilen Gebze Fabrikası olarak yatırımlarımızı genişletiyor, üretim hacmimizi ileriki dönemde yüzde 53 artırmayı planlıyoruz.



Bu yıl Türkiye’de bitki koruma ürünleri ihracatının payını yükselterek 35 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştireceğiz.



2025 İÇİN BAŞVURULAR AÇILDI



G4A Girişim Hızlandırma Programımız, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.



Bayer Türkiye olarak, girişimcilik ekosistemine 7 yıl içinde hibe, eğitim, mentorluk ve iş birliği desteğiyle 6.5 milyon TL katkı sunduk.



2025 dönemine başvuruları başladı ve tüm yıl sürecek.

5 ayrı merkezde üretim yapıyor

Gebze Fabrikası: Tarım Ürünleri bölümümüz için Bitki Koruma ürünleri üretiyor. Yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yıllık ortalama 1.500 tonluk hacim ile Ortadoğu ve Doğu Afrika ülkeleri başta olmak üzere 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla, Türkiye’den 20 ülkeye toplamda 302 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi.



Yıllık ortalama yatırım: 1.8 milyon €. 1966 yılından bu yana faaliyette olan ve üretimi 30 ülkeye ihraç edilen Gebze bitki koruma ürünleri fabrikasının kapasite kullanımını yüzde 53 oranında artırarak artan üretim ile yeni dış pazarlara açılmayı ve Türkiye’den bitki koruma ürünleri ihracatını yükseltmeyi amaçlıyoruz.



Mustafakemalpaşa Fabrikası: Tarım Ürünleri fabrikası yıllık 1,2 milyon torba tohum üretim kapasitesine sahip. Üretimin büyük kısmı yurt içinde satılmakla beraber 76 milyon TL tutarında ihracat yapılıyor.



Yıllık ortalama yatırım: 3,5 milyon dolar.



Sanofi Lüleburgaz Fabrikası: Sanofi ’nin Lüleburgaz’daki fabrikasında Bayer'in ilaç ve tüketici sağlığı ürünlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Tesis, yılda yaklaşık 78 milyon kutu Bayer markalı ürün üretmeyi hedefl iyor. İlaç ve tüketici sağlığı alanında yıllık 500 bin Euro yatırım yapılıyor.



Mefar İlaç Sanayi: Mefar'ın Kurtköy'deki üretim ve dolum tesisinde tüketici sağlığı için yılda yaklaşık 2,5 milyon kutu Bayer markalı ampul üretiliyor.



Antalya Ar-Ge Merkezi: Antalya'da bulunan 7 hektarlık merkezde 3 ürün grubunda (Domates, Salatalık ve Biber) ıslah çalışmaları yapılıyor.