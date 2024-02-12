Enflasyon Raporu’nda öne çıkan 5 başlık

Eskiden enflasyon raporu sunumu daha ziyade bankacıların ve ekonomi medyasının ilgilendiği bir toplantı idi. Son 3-4 yılda bu toplantının toplumun daha geniş kesimleri tarafından takip edilmeye başladığını gördük. Birkaç gün önce gerçekleştirilen sunum da bunlardan biriydi. Zira yeni Başkan Fatih Karahan’ın bu sıfatla kamuoyunun önüne çıkacağı ilk organizasyondu. Ancak bu toplantıyı öncekilerden ayıran beş özelliği daha var.

1- Birincisi ve en önemlisi sorulara sadece Başkan’ın değil, yardımcılarının da cevap vermesiydi. Gerek Hatice Karahan’ın, gerek Cevdet Akçay’ın kendileri ile ilgili alanlarda söze girmesi, para politikasının bir ekiple yürütüldüğünü göstermesi açısından, TCMB’nin kurumsallığı açısından, kurumsal iletişim açısından son derece doğru bir tercihti. Uygulamanın sadece bu dönemle sınırlı kalmaması, kalıcı bir tarza dönüşmesini dilerim.

2- Toplantının öne çıkan ikinci yönü, faiz indirimlerini konuşmak için çok erken olduğu vurgusu idi. Toplumun büyük kesiminde “para politikasının faiz artırmak ve indirmekten ibaret olduğu” algısı var. Bence Merkez Bankası uzun vadede bu algıyı yıkmak için de planlar yapmalı. Ama biz konumuza dönelim. Son faiz artışının üzerinden bir ay geçmeden kamuoyunda faiz indirimlerinin konuşulmaya başlaması kadar “tuhaf” bir şey olamaz. Başkan Karahan bunu nazik sözlerle ifade etti.

3- Toplantının son bölümünde çarpıcı bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Akçay, daha köşeli ve net ifadeler kullandı. Konuyla ilgili çoğu kimsenin bildiği ama daha sessiz bir şekilde dillendirdiği hususları tane tane ve oldukça açıklayıcı bir şekilde ortaya koydu.

4- 2024 sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 seviyesinde korunması, öne çıkan başlıklardan bir diğeriydi. Banka yönetimi, neden 36 hedefinde ısrar edildiğini, bunu revize edip yukarı çekmek yerine, mevcut hedefe ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini açık şekilde ifade etti. Bu noktada kısa bir hatırlatma yapmak isterim. 2022 yılı enflasyon tahmini önceki enflasyon raporu sunumlarında yüzde 5’te başlayarak yüzde 65,2’ye dek tam sekiz kez revize edilmişti. Yani revize etmek işin kolay yönü. Geçtiğimiz günkü toplantıda tahmin 36’dan 39’a çıkarılsaydı; sanırım bunu “normal karşılamayan” kimse olmazdı. Ama biz “hedefimize bağlıyız ve buna ulaşmak için çalışacağız” diyen bir duruş izledik. Bu bir meydan okumadır ve umarım başarılı olur.

5- Sorulara toplu cevap verilmesi bir tercihtir. Doğru bulan da olabilir, eleştiren de…Ancak sadece iletişim penceresinden bakınca, bu tercihin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha profesyonel daha özgüvenli ve daha kararlı bir duruş gösterilmesi için faydalı olacaktır.

Yurtiçi

* 12 Şubat 10:00: Aralık ayı işgücü istatistikleri

* 12 Şubat 10:00: Aralık ayı inşaat maliyet endeksi

* 13 Şubat 10:00: Aralık ayı dış ticaret endeksleri

* 13 Şubat 10:00: Aralık ayı perakende ve ciro endeksleri

* 13 Şubat 10:00: Aralık ayı ödemeler dengesi verileri

* 16 Şubat 10:00: 2023 yılı yaşam memnuniyeti araştırması

* 16 Şubat 10:00: Ocak ayı konut satışları

* 16 Şubat 14:00: Ocak ayı konut fiyat endeksi

Yurtdışı

* 13 Şubat 16:30: ABD Ocak ayı tüketici enflasyonu

* 14 Şubat 13:00: Euro Bölgesi 4. çeyrek büyüme

* 15 Şubat 16:30: ABD Ocak ayı perakende satışları

* 15 Şubat 16:30: ABD Philadelphia imalat endeksi

* 16 Şubat 16:30: ABD Ocak ayı üretici enflasyonu

* 16 Şubat 18:00: ABD Michigan güven endeksi