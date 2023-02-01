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Erdoğan, seçim Ak Parti grubundan seslenecek

Maruf BUZCUGİL
Maruf BUZCUGİL ANKARA NOTLARI

Seçim tarihinin belli olması ve Millet İttifak’ının iddialı “Ortak Politikalar Metni”ni açıklamasının ardından, Ankara’da siyaset gündemi daha da ağırlık kazanmaya başladı. Önemli siyasi mesajlarını Ak Parti TBMM grup toplantısından veren Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında hangi konulara ağırlık vereceği merakla bekleniyor. Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı sisteminden her alanda kapsamlı değişiklikler vaat eden Millet İttifakı Mutabakat Metni değerlendirmesi seçim kampanyasında izleyeceği stratejinin de ipuçlarını verecek.

Bakan Nebati gazetecilerle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Ankara’da medya organlarının Ankara temsilcileriyle buluşacak. Bakan Nebati’den iktidarın seçim öncesi ve sonrası ekonomiyle ilgili beklentilerini, hedeflerini, daha net şekilde duyacağız. Tabii ki Nebati’ye Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat metninin ekonomiyle ilgili vaatleri hakkındaki görüşlerini de soracağız.

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