Türkiye’deki piyasa oyuncuları, ilginç şekilde faiz indirimi beklentisine girmiş durumdalar. Eylülden aralık ayına kadar tahminler değişiyor. Burada sadece yatırımcılardan bahsetmiyorum. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne katılan profesyonellerin, yılsonu ve 2025 yılı enfl asyon tahminleri, Merkez Bankası’nın tahminlerine yakınsıyor. Bu da, faiz indirimlerinin normal karşılanacağını gösteriyor.

Çarşı pazardaki fiyatlama davranışlarının düzeldiğini düşünmüyorum. Özelikle gıda fiyatlarında ve hizmet sektöründeki fiyatlar artıyor. Son haftalarda farklı ürünlerin fiyatlarında yüzde 20-30’luk yükselişler gözlemliyorum. Meyve ve sebze fiyatlarının yaz ortasındaki durumuna bakın. Çok sıcak havalar ürünlere zarar veriyor. Fakat ürünlerin üretildiği yerdeki fiyatları ile piyasa fiyatları arasında anormal farklılıklar var. İşçilik, saklama, nakliye maliyetleri yüksek ama fiyatlarda bu kadar farklılık olmamalıdır. Enfl asyonla mücadelenin sürdüğü bir ortamda gıda ürünlerindeki denetim eksikliği ilginçtir.

Kamuda ciddi bir tasarruf olmayacak gibi duruyor. Görünen o ki enfl asyonla mücadeleyi para politikası üzerinden sürdüreceğiz. Merkez’in 2025 yılsonu enfl asyon tahmini yüzde 14. Buna ulaşabilmek için sıkı para politikasının devam etmesi gerekir. Açıklanan enfl asyon rakamlarının gerçekçi olmadığını savunanlar, yüzde 50’lik politika faizinin yeterli olduğunu, ticari kredi faizlerinin gevşetilmesi gerektiğini söyleyebiliyor. Faiz konusunda herkesin kafası karışık.