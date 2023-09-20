"Faizler yükselmeye devam edecek (mi ?)..."

Geçen haftadan itibaren Merkez Bankalarının faiz süreçleri başladı. Her ay bir heyecan yaşadığımız kesin ama giderek stres yükseliyor. İlk karar alan ECB oldu ve faizleri 25 baz puan artırdı.

Buna göre ECB mevduat faizini % 4, politika faizini % 4,50, gecelik fonlama faizini ise % 4,75 seviyesine çıkardı. Bu kararla beraber ECB'ye parasını park etmek isteyenlerler için uzun zaman sonra en yüksek faiz seviyesi görüldü. Halbuki ekonomistlerin beklentisi faizlerin sabit tutulması yönündeydi. Bu karar Euro/Dolar paritesinin sert şekilde aşağıya salınmasına sebep oldu. Ancak karardan sonraki açıklama bu sonucu yarattı desem yanlış olmaz.

Yayımlanan açıklamada, faiz oranlarının artık zirveye ulaştığını ve bu seviyedeki faizlerin enflasyonu durdurma konusunda yeterli olacağına dair bir ima vardı. ECB "gerekirse uzunca bir süre faizler bu seviyede kalabilir" şeklinde bir cümle de kullanmış gözüküyor.

Eğer Fed 20 Eylül günü faiz artışına devam eder ve "gerekirse daha da artırırız" derse Doların Euro’ya ve diğer para birimlerine karşı hiç beklenmedik değer kazancı devam edebilir diye düşünüyorum. Avrupa'da resesyon korkusu faiz artışını durdurmuş gözükürken, Amerika'da resesyon ihtimaline rağmen faizler hala yükselecek ise, ortalık karışacak demektir. Şimdi hepimiz gelecek hafta açıklanacak Fed kararını bekleyeceğiz. Bir gün sonra da muhtemelen TCMB de faiz artıracak. Yabancı kuruluşlar politika faizlerinin yükselmeye devam edeceğinin altını çiziyorlar.

Tekrar Avrupa'ya dönersek: Euro Bölgesi için ECB 2023 enflasyon beklentisini %5,4'ten %5,6'ya, 2024 beklentisini ise %3'te %3,2'ye yükselmiş gözüküyor. 2025 enflasyon beklentisi ise %2,1 olarak belirlenmiş. Ancak Almanya'dan gelen olumsuz haberlerin gerçeğiyle Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahmini %0,9'dan %0,7'ye inmiş gözüküyor. 2024 büyüme beklentisi ise %1,5'ten %1'e gerilemiş. 2025 büyüme beklentisi %1,5 olarak açıklanmış.

İhraç pazarlarımızdan en büyüğü olan Avrupa'da işlerin kötüye gitmesi cari işlemler dengesi için elbette olumsuz bir gelişme. Parite etkisi de cabası oldu. İhracat, ithalat ve cari açık hedeflerini yeni gelişmelere göre tekrar revize etmekte fayda görüyorum.