FED’in enflasyon ve istikrar ikilemi

FED Başkanı Powell, önceki hafta yaptığı açıklamada enflasyonun düşüşe geçtiğini ancak rakamların beklentilerin üzerinde seyrettiğini, enflasyonda geriye dönük revizyonların hep yukarı yönlü olduğunu ve FED faizinde görülecek azami oranın beklenenden daha yüksek olabileceğini söylemişti. Bu açıklamadan birkaç gün sonra önce SVP ardından Signature Bank’ın iflas haberleri geldi. 209 milyar dolar aktif büyüklüğü ile ABD 16. Bankası SVB'nin batışı 2008’den bu yana yaşanan en büyük iflas olarak kayıtlara geçti ve piyasalarda sallantıya neden oldu.

Bu gelişmeler, tam bir yıl önce faiz artırmaya ve bilançosunu küçültmeye başlayan FED’in bundan sonraki hareket planı ve dolayısı ile piyasaların tepkileri açısından büyük önem taşıyor. 2022 ortasından bu yana 9 trilyon dolarlık bilanço büyüklüğünü 8,3 trilyon dolara indiren FED, geçen haftaki operasyonlar sırasında yaptığı fonlamalar ile 300 milyar dolara yakın genişlemeye gitti.

Geçen hafta açıklanan veriler ABD’de tüketici enflasyonunun Şubat ayında yüzde 6’ya indiğini gösterdi. Bu tahminlerle uyumlu bir sonuç. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,5’e indi.

Bir tarafta düşüşe geçmesine rağmen yüksek giden enflasyon, diğer tarafta faiz artışları nedeniyle kırılganlaşan finansal sektör aktörleri var. Eğer FED, enflasyonu öncelik olarak tutar ve diğer riski göz ardı ederse, ortaya çıkabilecek yeni iflaslar geçen haftakilerden daha büyük gürültü koparacaktır. Eğer enflasyonla mücadele “şimdilik” ikinci plana bırakılır faiz artış adımları ve hızı yavaşlarsa bu durumda kısa vadede piyasalar bayram yerine dönebilir ancak yüksek enflasyon uzun vadede daha büyük sorunlara neden olacaktır. Bu seçeneğin altın fiyatı üzerinde doping etkisi yaratacağını da hatırlatalım.

Deprem Konut Satışlarını Vurdu

Şubatta konut satışları önceki yıla göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 adet olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları yüzde 12,7 gerileme ile 17 bin 357 olurken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 21,7’ye çıktı. Bu oran üç ay önce yüzde 10 civarında idi. İpotekli satışların payındaki yükseliş büyük oranda yeni konut edindirme paketlerine yapılan başvurulardan kaynaklanıyor.

Deprem bölgesindeki satışlarda doğal olarak sert bir düşüş yaşandı. Hatay yüzde 85 gerileme ile satışların en çok azaldığı il oldu. Onu yüzde 83 ile Osmaniye, yüzde 79 ile Kahramanmaraş, yüzde78 ile Adıyaman izledi. Adana’da satışlar yüzde 47 gerilerken, Şanlıurfa’da gerileme yüzde 44 oldu.

Tahmin edildiği gibi deprem sadece afet bölgesinde değil, ülkenin pek çok yerinde konut satışlarının düşmesine neden oldu. En çok konut satışının gerçekleştiği 10 ilde durum şöyle: İstanbul, Tekirdağ, Mersin ve Kocaeli’de satışlar yüzde 20 civarında düştü. Depremde en güvenilir iller arasında olan Konya ve Antalya’da satışlar artarken, Ankara’da yüzde 3 azaldı.

Şubat 2022 Şubat 2023 Değişim İstanbul 18 752 14 980 -20% Ankara 8 464 8 235 -3% İzmir 5 575 5 031 -10% Antalya 4 727 4 927 4% Bursa 3 354 3 055 -9% Kocaeli 2 877 2 319 -19% Mersin 2 662 2 139 -20% Konya 1 908 2 072 9% Aydın 2 218 1 952 -12% Tekirdağ 2 405 1 862 -23% Balıkesir 2 196 1 858 -15%

Mart ayında büyük olasılıkla ülke genelinde satışlarda gerileme devam edecektir. Bununla birlikte, seçimler sonrasında fiyatların daha da artacağı düşüncesi ile Nisan’da satışların yeniden artıya geçmesi beklenebilir.

Yurt içi veriler

Perşembe 10:00

*2022 yılı işgücü göstergeleri

*Mart ayı tüketici güven endeksi

Perşembe 14:00: PPK faiz kararı

Cuma 10:00: Şubat ayında kurulan ve kapanan şirketler

Cuma 11:00: Şubat ayı turist verileri

Yurt dışı veriler

Salı 13:00: Almanya ZEW endeksi – Mart

Salı 17:00: ABD ikinci el konut satışları-Şubat

Çarşamba 21:00: FED faiz kararı

Perşembe 17:00: ABD Şubat ayı yeni ev satışları