Felaketin acıları altında zor seçim

Seçim takviminde bütün dikkatler, deprem bölgesini terk eden vatandaşların seçmen listelerindeki yerlerini nasıl güncelleyeceklerinde olacak.

Yaşadığımız korkunç felaketin hasarı ve acıları altında 14 Mayıs’ta yapılacak zorlu seçimde Türkiye 64 milyon dolayında olduğu tahmin edilen seçmeniyle 13. Cumhurbaşkanını ve TBMM’nin 28. dönem milletvekillerini belirleyecek.

20 yılı aşkın AK Parti iktidarının karşısında ilk kez geniş bir siyasi yelpazedeki partilerden oluşan muhalefet blokunun kuvvetli biçimde ortaya çıkmış olması, seçim yarışını zorlu ve heyecanlı kılıyor. 10 Mart Cuma günü seçim tarihinin ilan edilmesiyle hızla harekete geçen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aynı gün seçim takvimi öncesinde alınması zorunlu kararları peş peşe açıkladı. EKONOMİ’ye bilgi veren YSK yetkilileri daha önceki seçim takvimlerinin açıklanması öncesinde birkaç güne yayılan kararların (seçime katılacak partiler, istifa edecek kamu görevlileri vb.) bu kez daha kısa sürede alındığına dikkati çekiyorlar. Şimdi bütün dikkatler bugün-yarın açıklanması beklenen seçim takviminde. YSK yetkilileri seçim takvimin sıkışık olmayacağını belirterek, kurumun bundan önceki dönemlerde çok daha dar süreçlerde seçim yönettiğini anımsatıyorlar.

Seçim takviminde öne çıkacak tarihler

Her seçimde partilerin milletvekili listeleri merak edilir ve istifa eden önemli kamu görevlilerinin listelerdeki yerleri aranır. Ancak 2018’den itibaren ittifakların yarıştığı seçimlerde listelerde barajı aşması beklenmeyen partilerin lider ve üyelerinin ittifak içinde nasıl yer bulduğu daha da önem kazandı. Özellikle bu seçime geniş bir ittifak yelpazesiyle girmeye hazırlanan millet ittifakı listelerine bu gözle bakacağız. Daha önceki seçim takvimi uygulamalarına baktığımızda milletvekili aday listelerinin kesinleştirilmesi takvim içinde 3-4 haftayı bulduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı aday listesi ise yaklaşık 2 haftada kesinleşiyor. Seçmen listelerinin hazırlanması, askıya çıkması ve kesinleşmesi süreçleri göç eden depremzedeler nedeniyle daha da önem kazandı. Depremden etkilenen toplam 14 milyona yakın nüfuslu 11 ilimizde 8 milyon dolayında kayıtlı seçmen olduğu hesaplanıyor. Bunun da 64 milyon dolayındaki toplam Türkiye seçmenin yaklaşık yüzde 12’lik bölümünü oluşturduğu biliniyor. Bölgeden göçen 2,5 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 1,7 milyonunun gittikleri yerde seçmen okarak oy kullanabilecekleri ve Türkiye’deki toplam seçmenler içinde yüzde 2,6’lık bir paya sahip olacakları düşünülüyor.

Millet İttifakı İktisat Kongresi’nde görücüye çıkacak

Yaşadığımız afet nedeniyle ertelenen İkinci yüzyıl iktisat kongresi 15-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve Ankara’daki eko-politik tartışmalar İzmir’e taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde hazırlıkları aylardır süren kongrede, deprem yaralarının sarılması, yaşadığımız felaketin ekonomik boyutları, gelecekte yaşanması muhtemel afetlere ekonomik hazırlık, elbette ele alınacak konuların başında gelecek. Ankara’dan takip ettiğimiz siyaset dünyasının ekonomi kurmayları Faik Öztrak (CHP), İbrahim Çanakçı (DEVA), Bülent Şahinalp (DP), Feridun Bilgin (Gelecek Partisi), Ümit Özlale (İYİ Parti), Sabri Tekir (SP) 18 Mart’ta birlikte katılacakları oturumda Millet İttifakı’nın mutabık kaldığı ekonomi hedef ve politikaları anlatacaklar.

Kongre programına göre 19 Mart’taki oturumda Millet İttifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve öteki 5 liderin ekonomi mesajları vermeleri bekleniyor. Kılıçdaroğlu dışında Meral Akşener, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ve Ahmet Davutoğlu’nun kongreye katlımı henüz kesinlik kazanmadı.

İsmet Demirdöğen’in ardından

Ankara’nın tanınan, sevilen gazetecilerinden biriydi İsmet Demirdöğen. Çok kısa ürede gelişen ve hızla ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle 9 Mart’ta kaybettik onu. Anka ajansında yetişen Demirdöğen, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) genel başkanlığı, RTÜK Üyeliği yapmıştı. Parlamento muhabirlerinin sevgili ağabeyi idi. Hoşgörülü, sıcak, ancak insan hakları, düşünce özgürlüğü sorunları, demokrasi mücadelesi konularında ödün vermeyen tutumuyla her kesimden kişinin sevdiği bir gazeteciydi. Son dönemde Ankara’da gördüğümüz en kalabalık törenlerden biriyle uğurladık onu. Sevenleri, yakınları, tanıyanları acıyla koşmuştu helallik vermek için. Deprem bölgesinde bulunan Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da cenaze törenine gelerek yakından bildiği, tanıdığı ailenin acısına ortak oldu.

Gazetecilik yoldaşlığı yanında yıllarca süren aile komşuluğu da farklı bir boyut katmıştı dostluğumuza. Çocuklarımız birlikte büyürken onların yaramazlıklarından ve başarılarından söz etmekten keyif alırdık. Bundan sonra dostlarının, sevdiklerinin belleğinde ve yüreğinde yaşayacak.