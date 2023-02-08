Felaketin adı:  Yüzyılın en güçlü depremi

Türkiye’yi yasa boğan, 10 ilimizi art arda kırıp geçiren felaket, bazı yerli ve yabancı kaynaklarca “yüzyılın en güçlü kent depremleri” olarak adlandırılıyor. Bölgeye yardımların ulaşmasında, gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Bölgeden gelen haberler depremzedelerin çoğunun depremin ilk gecesini aç ve açıkta geçirdiğini gösterdi. AFAD, Kızılay, Belediyeler, sivil toplum örgütlenmeleri ve TSK’nın arama, kurtarma, yardım faaliyetleri yoğunlaşarak sürüyor.

En büyük korkumuz ise zaman zaman bazı bölgelerde yaşanan aksaklıklar ve koordinasyon eksikliğinde hemen “felaketin büyüklüğü”nün mazeret gösterilmesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, depremlerde dün öğleden sonra saat 15.00’e kadar, 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 168 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, yollardaki trafik yoğunluğu nedeniyle yardımların ulaştırılmasında sıkıntı yaşanmaması için 3 ile araç girişinin durdurulduğunu belirterek, “Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat itibariyle görevli araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız.” Dedi. Oktay, dün itibarıyla deprem bölgesinde 12 bin 181 arama kurtarma personelinin görev yaptığını duyurdu.

Fırsatçıların fahiş fiyat girişimi

Deprem bölgesinden gelen acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışları olduğu, tek tük de olsa yağmalama olayları yaşandığı bilgisi içimizi daha da burktu. Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçti ve “acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı” iddialarına yönelik olarak ülke genelinde denetimlere başladığını açıkladı.

Erdoğan’dan OHAL ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise depremle ilgili çok önemli iki bilgi verdi. İlk olarak deprem bölgesi, ‘afet bölgesi’ olarak ilan edildi. İkincisi ise yine bu illerle sınırlı olmak üzere 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesi kararlaştırıldı. Özellikle OHAL ilanının önümüzdeki dönemde Ankara’da en çok konuşulacak konular arasında yer alması bekleniyor.