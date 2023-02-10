Felaketteki kayıp sayısı korkunç boyutta

Deprem felaketinin beşinci gününde enkaz kaldırma çalışmaları yaygınlaştıkça kaybettiğimiz insanlarımızın sayısı her dakika korkunç boyutlara ulaşıyor. Deprem uzmanlarının kaba hesapla yaptıkları çok üzücü tahminleri düşünmek bile istemiyoruz. Gelecekte de yokluklarını iliklerimize kadar hissedeceğimiz, aileleri için, ülkemiz için, maddi ve manevi değerlerini bir daha yerine koyamayacağımız insan kayıplarımızın sayısı dün akşam saatlerinde 15 bine yaklaşmıştı. Depremin dördüncü gününde mucizevi şekilde enkaz altından sağ çıkarılabilen vatandaşlarımız yüreklerimize su serpti. Ancak, toplumsal sorumluluk ve duyarlılıkla çığ gibi büyüyen yurdun dört bir yanından ve yurtdışından yağan yardımların ulaştırılabilmesinde, depremzedelerin beslenme, barınma, giyim ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasındaki sıkıntılar sürüyor. Enkaz kaldırma faaliyetleri için makine parklarını, eleman ve ekipmanlarını seferber eden sanayiciler, inşaat firmaları koordinasyonsuzluktan yakınıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL açıklaması

TBMM genel kurulunun OHAL oylamasına hazırlandığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Gaziantep’te yaptığı açıklama dikkat çekti. Erdoğan, OHAL uygulamasını işaret ederek, “Bu, Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alıveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına da olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını yakalayacaktır.” dedi.

Akşener, deprem bölgesinde

Deprem bölgesine dün giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Maalesef, göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik bir eksiklik var. AFAD ile beraber gönüllülerin yardımcı olmasını organize etmeye çalışıyoruz. Dağıtım konusunda sorunlar var” dedi.

Deprem bölgesindeki öğrenciler ne yapacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merak edilen konuya açıklık getirdi ve deprem bölgesindeki öğrenciler için, “2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak” dedi. Özer, deprem bölgesinde eğitime verilen aranın uzatılacağının da işaretini verdi.