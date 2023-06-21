Fransız Pernod Ricard 50 ülkeyi Tümay’a bağladı İstanbul’u bölge üssü yaptı

GLOBAL merkezi Paris’te olan, 80 ülkede faaliyetleri bulunan Fransız alkollü içki devi Perdon Ricard yönetimi bir süre önce yönetim modelini değiştirme kararı aldı:

- 80 ülkeyi 22 bölgeye bölmüştük. 22 bölgenin her birinin, o bölgelerdeki başarılı yöneticilerimize emanet etmiştik. Şimdi, bölge sayısını 22’den 10’a indiriyoruz. Yine söz konusu 10 bölgeyi, başarılı yöneticilerimize emanet edeceğiz.

Pernod Ricard’ın Paris’teki merkezinde bölge yöneticileri saptanırken bir bakışlar şirketin MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) Genel Müdürü Selçuk Tümay’a döndü:

- Belirlediğimiz 10 bölgeden birini Selçuk Tümay yönetecek. Tümay’a Afrika, Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve Türkiye bağlı olacak. “Africa Middle East” (AME) şeklinde tanımlanan bölgedeki 50 ülke Tümay’a bağlanacak.

Hemen şu noktanın altı çizildi:

- Selçuk Tümay, bugüne kadar 12 ülkeyi İstanbul’dan yönetiyordu. Bundan böyle 50 ülkeyi yine İstanbul’dan yönetecek.

Selçuk Tümay, o anda yöneteceği bölgenin ciro büyüklüğüne baktı:

- Yöneteceğim 50 ülkenin toplam cirosu 800 milyon Euro dolayında görünüyor.

Türkiye’nin 80 ülke arasında pazar büyüklüğü açısından ilk 10’da olduğunu düşündü:

- Türkiye, bu yeni bölgedeki işimizin ciro olarak yüzde 30’u ve 50 ülkenin de en büyüğü. İkinci sırasa Güney Afrika yer alıyor. Biraz da bu sebeple İstanbul, bölge merkezi olarak öne çıkmış olmalı. Elbette insan kaynağımızın ve başarılı uygulamalarımızın da etkisi büyük.

Söz konusu 50 ülkenin toplamının ortalama büyüme temposunu irdeledi:

- AME bölgesi, grup içerisinde hızlı büyümesi ile de dikkat çekiyor. Yıllık büyüme oranı yüzde 18. Bu, tüm grubun yıllık büyüme oranının iki katına denk geliyor.

Diğer bölgeler üzerinde durdu:

- Pernod Ricard’ın dünyadaki diğer bölge merkezleri ABD, Çin, Hindistan, Fransa, Almanya, Singapur, Brezilya, Polonya şeklinde belirlendi. DF’nin merkezi de Londra oldu.

Selçuk Tümay ile geçenlerde buluştuk. Tümay’a Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Yezdani Kedik eşlik etti.

Tümay, yeni göreviyle ilgili duygularını paylaştı:

- Kendim, ekibim ve özellikle ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. Türkiye artık Pernod Ricard için şampiyonlar liginde.

Bölgede kendisine bağlı 4 genel müdürün görev yapacağını bildirdi:

- Güney Afrika, Dubai, Fas ve Paris’te (Ortadoğu’yu oradan yönetiyor) bana bağlı genel müdür arkadaşlar var.

Paris’ten Ortadoğu ülkelerini yöneten genel müdürün Türkiye’den transfer olduğunu vurguladı:

- Aslı Tekeş, Türkiye’den Paris’e gitmişti. Şimdi yeni yapılanmada birlikte çalışacağız.

Pernod Ricard’daki yeni bir oluşuma işaret etti:

- Yeni yapıda “Executive Leadership Team” adlı 25 kişilik genişletilmiş icra kurulu oluşturuldu. Ben de o kurulun üyeleri arasına girdim.

Şu mesajı verdi:

- Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çalışanlarımız, sektörümüz ve şirketimiz adına çok umutluyuz. Her alanda dünyada ses getirecek projeler üretmeye devam edeceğiz.

1984 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi’den mezun olan Selçuk Tümay, ABD’de iki alanda uzmanlık eğitimleri gördü. 10 yıl bankacılık ve sanayi şirketlerinde üst düzey finans yöneticisi olarak görev yaptı. 1997’de içecek sektörüne CFO olarak geçti.

2002 yılında yolu Perdon Ricard ile kesişti. Türkiye’deki şirketin kurucu genel müdürlüğünü üstlendi. 21 yılda Pernod Ricard Türkiye çıtayı yükselttikçe Tümay’ın görev alanı genişledi.

Türkiye, grup içinde 80 ülke arasında ilk 10’a girince, Tümay’a 50 ülkeyi kapsayan bölge emanet edildi…

Evde tüketim pandemide yüzde 90’a kadar çıktı şimdi yüzde 75’e yerleşti

PERNOD Ricard Afrika, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, başta viski olmak üzere pazarladıkları alkollü içkilerin Türkiye’deki tüketimiyle ilgili pandemi etkisini şöyle anlattı:

- COVID-19 pandemisi döneminde evde tüketimde büyük artış oldu. Normalde evde tüketim yüzde 65 iken, yüzde 90’a kadar çıktı. Şimdi yüzde 75 seviyesine yerleşmiş görünüyor.

Bar, kafe, restoran gibi mekanlardaki tüketimin normalde yüzde 15 olduğunu belirtti:

- Pandemide bu oran yüzde 5’e kadar düştü. Şimdilerde yeniden yüzde 13’e yükseldi.

Her şey dahil modeliyle hizmet veren otellerdeki duruma değindi:

- Her şey dahil oteller işimizin yüzde 20’si iken pandemide yüzde 5’e düştü. Şimdi yüzde 12 seviyesine geldi. Antalya’daki her şey dahil oteller pandemic sonrasında çok hızlı toparlandı. Geçen sezon çok iyi geçti. Bu sezon da beklenti çok yüksek.

Rus turistler Türkiye’yi şampanya alımında rekora doğru taşıdı

PERNOD Ricard Afrika, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, turizmde “üst segment”e kayış olduğunu belirtti:

- Turist başına gelirde rekor seviyelere ulaşıldı. Bu, üst segment turistlerin ülkemizi daha fazla tercih etmesinden kaynaklandı.

Pernod Ricard Türkiye’nin satışlarının özellikle lüks segmentte çok iyi bir düzeye ulaştığını kaydetti:

- Gerek Rus turistler, gerekse ülkemize yerleşen Rusya vatandaşları, alkollü içkide lüks ürün talep ediyor.Örneğin, Türkiye’de şampanya alımı tarihi düzeye çıkmış görünüyor. Viski, konyak be şampanya en çok talep gören kategoriler oldu.

Şu noktanın altını çizdi:

- Artan talep dolayısıyla bazı ürünlerin tedariğinde sorunlar yaşayabiliyoruz.

Kasa başı ciro 70 Euro’ya indi

PERNOD Ricard Afrika, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, maliyetlerini etkileyen üç ana unsuru sıraladı:

- Vergi artışları, enflasyon ve devalüasyon. Vergi artışı 6 ayda bir ÜFE’ye endeksli gerçekleşiyor. Satış fiyatlarımızın üzerinde kabaca yüzde 40 dolayında vergi var.

Vergi artışları, enflasyon ve devalüasyon etkisini fiyatlarına tam yansıtamadıklarını vurguladı:

- Örneğin 2013 yılında kasa başı ciromuz 100 Euro düzeyinde idiyse bu rakam 2022’de 50 Euro’ya geriledi. Şimdilerde 70 Euro’ya doğru yükseldi.

Yabancı sermayeli şirket olduklarını anımsattı:

- Euro bazlı raporlama yapıyoruz. Euro bazında kârlılığımız geriliyor.

Viski yatırımları dünyada tek haneli büyümeye göre yapılır

PERNOD Ricard Afrika, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay, viski üretiminin uzun yıllar aldığına işaret etti:

- Viski yatırımları dünyada tek haneli büyümeye göre yapılmış. İlk defa dünyada çift haneli büyüme oldu. Bu durum bazı viski türlerinin piyasada yokluğunun çekilmesine yol açtı.