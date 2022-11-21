Gazetecilerin sahip olduğu gazetede çalışmak

Elinizde tuttuğunuz, bilgisayarınızdan, tabletinizden, telefonunuzdan, akıllı televizyonunuzdan okuyabildiğiniz, sosyal medyadan içeriklerine erişebildiğiniz gazetenizin ismi Nasıl Bir EKONOMİ oldu. Yıllardan beri izlediğiniz, aramızda sıkı bir bağ oluşturan içeriğimiz ve birbirinden değerli yazarlarımızla artık bugünden itibaren özgün markamızla, daha farklı bir sorumlulukla karşınızdayız. Gazetemiz, bugün Türkiye’de hiçbir medya mecrasında olmayan kalite ve sayıda deneyimli gazetecinin akıl, bilgi, deneyim, sağduyu, ülke sevgisi imbiğinden süzülerek size ulaşıyor. Özgün ismimizle sorumluluklarımızın daha da arttığının farkındayız.

Hakan Güldağ önderliğinde gazetecilik yolculuğu

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ önderliğindeki gazete emekçilerinin 3 yıl önce başlayan, finansal krizde olan kuruma sahip çıkma yolculuğunu dışardan gıpta ve dayanışma duygusuyla izlerken, bir anda kendimi aralarında buldum. Yolculuğun ortasında Hakan Güldağ’ın reddedilmesi imkansız “Çıktığımız yolculukta seni de aramızda görmek istiyoruz” çağrısıyla 2021 Temmuz’unda Ankara’da sorumluluk üstlendim. Üniversite öğrencisiyken başladığım mesleğimin 38.yılına, gazetemizin Ankara temsilcisi olarak girdim. Şimdi Nasıl Bir EKONOMİ ismi ve dijital ortamdaki www.ekonomim.com adresinin ağırlığıyla hep birlikte başarı hikayesini yeni bir boyuta taşıma uğraşına giriştik.

Nasıl Bir EKONOMİ Ankara ekibi

Ankara’da okurlarımızın yakından bildiği, çok deneyimli, her biri meslekte duayenlik eşiğine gelmiş değerli gazetecilerle çalışıyoruz. Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe, kıdemli ekonomi muhabiri Mehmet Kaya, TBMM’yi izleyen en deneyimli gazetecilerden, Ankara Günlüğü yazarımız Canan Sakarya haber, analiz, yazı ve röportajlarıyla Ankara’daki gelişmeleri yansıtıyorlar. Yazarlarımız Alaattin Aktaş ve Zeynep Gürcanlı da engin gazetecilik deneyimleriyle izlenim ve gözlemlerini bizlerle paylaşıyorlar.

Ülke ekleri ve Ankara diplomasisi

Artık gazetenizle birlikte görmeye alıştığınız ülke eklerimiz, dış pazarlarda etkinliği her geçen gün artan ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin ve Türkiye’de iş yapan yabancı firmaların faaliyetlerinden anlamlı bir kesit sunmaya devam ediyor. Birçok ülkenin büyükelçilikleriyle işbirliği içinde çıkardığımız bu eklere Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş başta olmak üzere bakanlar, üst düzey devlet yetkilileri, yazılarıyla katkı veriyorlar. Aynı şekilde ekini yayımladığımız ülkenin bakanları, yetkilileri, firmaları da eklerimizde yazılarını yayımlıyorlar. Yeni ismimiz altında ülke eklerini peş peşe okuyabileceksiniz.

İş dünyasının destek mesajları

Yeni gazetecilik yolculuğumuzda Ankara’da ödev çevremiz içinde yer alan iş dünyasından, meslek öğütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, devlet yetkililerinden, iktidar ve muhalefet çevrelerinden, üniversitelerden aldığımız destek mesajları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Türkiye’nin tek ekonomi gazetesi olan Nasıl Bir EKONOMİ biz daha iyisini yapana kadar Türkiye’nin en iyi ekonomi yayıncılığını sürdürecek.