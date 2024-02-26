Haber ANALİZ / FIRSAT ANALİZİ

'Gel abla gel, ne alırsan 10 lira'

Borsada bir ekmek fiyatının altında 87 hisse kaldı. Düşük fiyata rağbet arttı. 87 hissenin yarısı iki ayda yüzde 96 yükseldi. Enerji, gıda, yatırım, holding gayrimenkul şirketleri yüksek performans gösterdi.

Borsa İstanbul’da 87 hisse senedi 10 liranın altında işlem görüyor. Bu hisselerden sekizi BIST 100’de yer alıyor. Fiyatı düşük 87 hissenin yarısı, Endeksin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği performansın üzerine çıktı. BIST 100 yılbaşından bu yana yüzde 25,49 artarken bu hisselerin getirisi yüzde 96’ları buldu. Özellikle gayrimenkul, gıda ve holdingler yüksek performans sergiledi.

BIST 100’de yer alan 8 şirket listede

BIST 100 Endeksi’nde yer alan sekiz borsa şirketinin fiyatı 10 TL’nin altında bulunuyor. Bu hisseler: 1)Zorlu Enerji, 2)Tukaş, 3)Bursa Çimento, 4)T.S.K.B., 5)Albaraka Türk, 6)İzmir Demir Çelik, 7)Şekerbank 8)QUA Granite Hayal Yapı. Bu sekiz hisseden QUA Granite Hayal Yapı dışından tüm hisseler yatırımcıya kazandırdı. Kazançlar yılbaşından bu yana yüzde 15 ile 27 arasında değişti.

Fiyatı düşük gayrimenkullere yüksek ilgi

Fiyatı düşük gayrimenkul şirketleri yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fiyatı 10 TL’nin altında olan 18 gayrimenkul şirketi var. Bu şirketlerin ortalama getirisi yüzde 38. Ancak dört gayrimenkul şirketi yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde kazandırdı.

Küçük hisse senetlerinde spekülatif hareketler

Yükselişin her şirket için geçerli olmadığı gözleniyor. Küçük sermayeli ve düşük fiyatlı hisselerde spekülatif hareketlerin yoğun olabileceği unutulmamalı.

Şirket seçerken…

Hisse seçiminde sadece fiyata değil, şirketin finansal sağlığı, sektördeki konumu ve gelecek projeksiyonlarına da bakmanız önemli.

PİYASALARIN NABZI

Hisselerdeki hacim artışı fiyat hareketini belirliyor

NEDEN YÜKSELDİ?



Yeo Teknoloji Enerji (YEOTK), bir haftada %13, bir yılda %359 yükseldi; hacmi 3 aylık ortalamasının 4 katına çıktı. İştiraki Yeo Enerji aracılığıyla, dört hidroelektrik santrali kuracak. Galata Wind Enerji (GWIND), Bir ayda yüzde 21 yükseldi; Ocak ayında Bursa Nilüfer’deki Taşpınar RES’in kapasite artışını devreye aldı. Kurumlar aralıkta 38 TL hedef fiyat önderdi. Tofaş Fabrika (TOASO), bir ayda yüzde 18,39 yükseldi; Açıkladığı mali tabloları ile kârını yüzde 60,91 artırdı. Emeklilik ve yatırım fonları paylarını artırıyor. Kocaer Çelik (KCAER), bir haftada %22 yükseldi. Şubat ayında yabancı payı arttı. MENA ve Amerika kıtasından toplam 27,3 milyon dolar çelik profil siparişi aldı.

NEDEN DÜŞTÜ?



Şeker GMYO (SEGYO), bir haftada %21,04 geriledi. Aylık düşüşü yüzde 33,50 oldu. Umpa Holding (UMPAS), bir haftada yüzde 19,76 geriledi. Payları düşük olanlar satıyor. Kartal Yenilenebilir Enerji (KARYE), bir ayda yüzde 137,9 yükselince satış geldi. Haftalık bazda

yüzde 9 düştü.

NE OLDU?



Şubat ayının ikinci haftasından bu yana hacim 200 milyar TL’nin üzerinde. Bu olumlu.

En fazla yükselen sektör iletişim, yıllık getirisi %107 oldu. Favori sektör bilişim, yıllık getirisi %267 oldu. TCMB Faiz kararını açıkladı: Pas geçti, sıkılaştırma sürecek. Borsada hareket yılık bazda küçük hisselerde ve halka arzlarda. Küçük hisseler büyüklerin getirisini ikiye katladı.

NE OLACAK?

Büyüme açıklanacak; 3,7’nin üzeri sürpriz olur. Teknoloji’de kârlar beklenti üzeri geliyor; iyimserlik sürer. Jeopolotik riskler yüksek; altın gündemde kalır. Enflasyon yüksek; tüm fiyatlamalar pozistif olur. Borsa 57 gündür yükselen trendi koruyor. %26 çıktı; hareket sürüyor. Yatırımcı sayısı son iki hafta arttı; 8 milyona yaklaştı. İlgi canlı kalır.

TAHVİL

Sümer Varlık Yönetim, %62,34 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti



Sümer Varlık Yönetim, nitelikli yatırımcılara 23 Şubat 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 120,000,000 TL olan finansman bonosunun yıllık basit faizi %51,50, bileşik faizi ise %62,34’e denk geliyor. 364 gün vadeli finansman bonosu üçer aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan finansman bonosunun her kupona isabet eden faiz oranı ise yüzde 12,84 olacak. Bononun vadesi ise 21 Şubat 2025.

23 Şubat tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,49 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık Yönetim’in çıkardığı finansman bonosunun yıllık %51,50 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 5,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin katlandığı faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor. Piyasada TRFSUVY22519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU

Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÖKNUR GIDA

Plastik kasa deyip geçmeyin. İmali için 1,6 milyon dolar gerekiyor

Göknur Gıda, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında “Plastik Kasa Enjeksiyon Makinesi ve Kalıbı” yatırımı yapacak. 1.600.000 dolara mal olacak yatırım haziranda devreye girecek. Şirket yapacağı bu yatırımla yılda 124.000 adet, 320 kg kapasiteli büyük boy plastik kasa üretecek. Kasalar, şirketin bahçelerinde yetiştirdiği meyvelerin soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi için kullanılacak.

Şirket bu yeni makine yatırımı ile daha önce dışarıdan temin ettiği yıllık 100.000 adet plastik kasa ihtiyacını kendi bünyesinde üretmiş olacak. Böylece yüksek oranda maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor. Söz konusu yatırım, Göknur Gıda›nın maliyet yapısını iyileştirmesine katkıda bulunurken üretim süreçlerindeki bağımlılığını da azaltacak. Bu şekilde piyasadaki rekabet gücünü artıracak.

ORGE ENERJİ

Önce hastanenin inşaat ve elektrik işlerini aldı. Sonra fiyatı artırdı. Sebebi bilindik



ORGE Enerji, İzmir Amerikan Hastanesi Projesi’nde Algoritma Sağlık ile Kasım 2023’teki sözleşmesini güncelledi. Yeni protokol çerçevesinde, 2.782.819 EUR+KDV ve 56.631.164 TL+KDV olan sözleşme büyüklüğü yeni birimlerle 2.782.819 EUR+KDV ve 70.033.145 TL+KDV’ye yükseltildi. Nedeni belirtilmese de artan maliyetlerin bu güncellemede etkisi olduğu düşünülebilir.

Söz konusu proje, İzmir’deki Amerikan Hastanesi için devam eden inşaat ve elektrik işlerini kapsıyor. İşin bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Orge’nin bu tür büyük ölçekli sağlık sektörü projesini üstlenmesi, aynı zamanda yeterli teknik uzmanlık ve yüksek kalite standartlarını yerine getirdiğini göstermesi açısından olumlu değerlendirilmeli.

EGE PROFİL

Hisseye net 4,79 TL temettü verecek. Temettü ödemesi bir ay sonra

l Ege Profil’in Yönetim Kurulu, ortaklara 431,270,000 TL nakit temettü ödenmesi için Genel Kurul’a teklifte bulunacak. Karar, pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay başına brüt 5,33 TL net (4,79 TL) ödeme yapılmasını içeriyor. Teklif edilen kâr payının dağıtım tarihi ise 26 Mart 2024 olarak belirlendi. Şirket, düzenli olarak kârını büyüten bir yapıya sahip. 2017 yılından bu yan 2020 yılı hariç her sene nakit temettü verdi. Kimi zaman bu ödemeyi avans şeklinde önceden, kimi zamanda taksitler halinde ödedi. Hissedarına düzenli temettü ödemesi olumlu olarak değerlendirilmeli. Ancak yatırımcının maliyetine göre temettü verimliliği farklılık gösterecektir. Düşük maliyetli yatırımcılar için temettü ödemesi daha cazip görünecektir.

KUZEY BORU

Toplam satışları artarken ihracatı düştü. Sorunu nasıl çözeceğini buldu

Kuzey Boru, satış kanallarını geliştirmek amacıyla yapay zeka destekli dijital pazarlama ve e-ihracat çözümlerine yönelik bir dijital proje başlatılma kararı aldı. “K-Commerce” adı verilen proje, şirket içi yazılım ekibi tarafından geliştirilecek. Şirket bu projeyi 500.000 dolar bütçeyle destekleyecek. Amaç firmanın satış süreçlerini yenilikçi teknolojilerle yönetebilmek. Yapay zeka temelli bu yeni sistemler, Kuzey Boru’nun satış ve pazarlama faaliyetlerinde verimliliği artırmayı ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını yüzde 82 artırırken yurt dışı satışları yüzde 32 gerildi. Satışları içinde yurt dışı gelirlerin payı yaklaşık yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

BAYDÖNER

Bu yatırımla kapasitesi artacak. Devlet 125 milyon TL destek verecek

Baydöner, %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda aracılığıyla gerçekleştirdiği kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin inşası için aldığı yatırım teşvik belgesinin tutarını artırdı. Daha önce 85.907.394 TL olarak belirlenen yatırım teşvik belgesi, 125.220.221 TL’ye yükseltildi. Bu artış, Baydöner’in yatırımlarını genişletme ve kapasitesini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu yeni yatırım teşvik belgesi ile SGK primi işveren desteği, KDV istisnası ve kurumlar vergisi indiriminden faydalanacak. Bu destekler, şirketin yatırım maliyetlerini azaltarak daha rekabetçi ve verimli bir üretim süreci oluşturmasına yardımcı olacak. Böylece, uzun vadede gelir ve kârlılığını artırmasını sağlayabilecek.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru her zıpladığında enflasyon tırmanıyor

Dolar kuru ve Tüfe’nin aylık seyri; enflasyonun kur hareketlerine duyarlılığını gösteriyor. Kurun her zıplaması enflasyonun ilgili dönemde sıçramasına neden oldu. Dolar kurunda meydana gelen hareketler enflasyonun da oynaklığını ve hareket bandını belirliyor. Haziran ayından bu yana enflasyon aylık ortalama yüzde 5,4 oldu. Aynı dönemde dolar kuru aylık ortalama

yüzde 2 arttı.

ZEYNEP’E SOR

BEDELLİ Mİ, HALKA ARZ MI?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin hissedardan nakit temin etme yoludur. Halka arz, yatırımcıdan nakit toplama yoludur. Her iki yoldan şirkete nakit girişi olur. Bedellide abartı yatırımcıyı küstürür. Halka arz yatırımcıya fırsat vadeder.

Üç bedelli ile yatırımcısını yordu. Daha fazla zorlamamak için iştirakini halka açacak

Endeks zirvedeyken Hektaş’ın 400 günlük hareketli ortalamasına kadar sarkması neye bağlanabilir? Temettü verir mi? / Kemal Uçar

Evet haklısın Kemal. Dahası da var, Hektaş 500 günlük ortalamasının da altına inmiş durumda. Hissenin geçmiş fiyat hareketini incelediğimde uzunca bir aradan sonra ilk defa bu kadar süre düşük kaldığını söyleyebilirim. 1990-1993 yılları hariç geçen sürede Hektaş bir yıldan fazla düşmedi. Yani hissenin şimdiki hareketi istisnai bir durum. Öte yandan uzun vadede hisse çıkış trendini koruyor. Fonların nasıl hareket ettiğini merak edersen söyleyeyim. Bir hisse 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmadan onlar almaz. Bu da Hektaş açısından yaklaşık 23 TL’ye denk geliyor.

Hektaş’ın şimdilerde en büyük sıkıntısı ise kârlılığı. 2023 dokuz aylıkta hasılatını artıramazken maliyet ve giderlerdeki çıkış kârını yüzde 87,44 geriletti. Şirketin 2019,2021 ve 2022 yıllarında bedelliye gitmesi ise yatırımcısını hayli zorladı. Zaten satışlar da bu son bedellinin ardından geldi. Gelinen aşamada ortaklarını zorladığını fark eden Hektaş ise bu defa bedelli yerine fon temini için iştiraki Ferbis’i halka arz etme yoluna gidiyor. Tüm bunlardan ayrı olarak şirketin nakit ihtiyacı gözlenirken temettü ödemesinde bulunması beklenmemeli.

Ürünleri yurt dışında alıcı bulurken içeridekilere elit geldi. Çözümü bebek mamasında buldu

Elite Naturel uzun vade için beğendiğim bir şirket. Kısa da olsa yorumlar mısınız? / Mahmut Eres

Mahmut, borsada kazanmanın öncelikli kuralı, bildiğin şirkete yatırım yapmaktır. Elit Naturel’e uzun vadeli yatırım yapmayı düşündüğüne göre gerekli araştırmayı da yapmış olman gerekiyor. Şirket geçtiğimiz 2022 faaliyet döneminde iyi bir kârlılık elde etti. Devamında 2023 dokuz aylık dönemde de kârını yüzde 120,7 artırmasını önemsiyorum. Fakat bir gıda firmasının gelirlerinin ağırlıklı olarak yurt dışı olmasını göz ardı edilmemesi gereken bir risk olarak görüyorum. Şirketin son açıkladığı 2023 dokuz aylık mali tablolarına göre brüt satışları 568,2 milyon TL. Bunun 525,47 milyon TL’si yani yaklaşık %93’ü yurt dışı kaynaklı. Çeşitlilik sağlaması açısından yurt dışı gelirinin olması önemli. Fakat gelirlerindeki ağırlığın bu denli yüksek olması açıkçası benim nazarımda riski artıran bir faktör. İhracat yaptığı ülkelerin kısıtlama, ambargo ya da kural değişiklikleri gelirinin önemli bir kısmından mahrum kalmasına yol açabilir. Bu nedenle yurt içi satışları geliştirmesi şart. Şirketin bu çerçevede bebek maması pazarında alan açmaya çalışmasını önemsiyorum.