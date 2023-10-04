Global İnovasyon Endeksi’nde Türkiye 39. Sırada

Dünya Fikri Haklar Örgütü (World Intellectual Property Organization) tarafından her yıl yayınlanan küresel inovasyon endeksi 2023 sonuçları açıklandı. İlk üç; İsviçre, İsveç ve ABD şeklinde sıralanıyor. Türkiye 2 basamak gerileyerek bu yıl 39. sırada. Orta gelirli ülkeler sınıfında performansı artanlar arasındayız ama Estonya (16), Malta (25), Güney Kıbrıs (27) hatta Birleşik Arap Emirlikleri (32), Slovenya (33), Letonya (34), Bulgaristan (38) gibi ülkeler bizim önümüzde maalesef.

Sıralamamızı yükselten unsur, 6 farklı kategori arasında “Yaratıcı Çıktılar” (Creative Outputs) başlıklı olan. Bu kategoride sıralamamız 27. Dizler, filmler gibi kültür ihracatımız ve geliştirdiğimiz app’ler/ oyunlar bu başlıkta değerlendiriliyor. Öte yandan, kamunun etkinliği, adalet ve girişimcilik politikalarının yer aldığı “Kurumlar” (Institutions) kategorisinde performansımız iyi değil, 105. sıradayız. Diğer kategorilerde sıralamamız şu şekilde: İnsan Kaynakları ve Araştırma (41), Alt Yapı (50), İş Sofistikasyonu (46), Bilgi ve Teknoloji Çıktıları (44), Pazar Sofistikasyonu (36).

Dikkat çeken bulguları şöyle sıralayabiliriz:

► Sonuçlar dünya için karışık sinyaller veriyor. 2024, belirsizlik yılı olarak nitelendirilmiş raporda. Teknolojik ilerlemeler kaydedilirken sosyo-ekonomik etkileri yavaş seyrediyor.

► IT, sağlık, mobilete ve enerji; çığır açıcı gelişmelere sahne olan sektörler olarak öne çıkıyor.

► Devletlerin Ar-Ge harcamalarında düşüş görülüyor. Güney Kore ile Türkiye Ar-Ge bütçesini en fazla artıran ülkelerin başında.

► Dünyanın en büyük 2500 şirketinin Ar-Ge harcaması ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda.

► VC yatırımlarında düşüş var (-%37) fakat anlaşma (deal) sayısı artmış.

► Çin en fazla unicorn çıkartan ülke. ABD takip ediyor.

Türkiye açısından bana göre raporun özeti şudur: müthiş dinamizmimiz ve yaratıcı kuşaklarımız maalesef altyapımızın ve kurumlarımızın yetersizliğinden dolayı heba oluyor. 39. sıra ile teselli olmamalıyız.