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Göçler deprem bölgesindeki sanayiyi tehdit ediyor

Maruf BUZCUGİL
Maruf BUZCUGİL ANKARA NOTLARI

Yaşadığımız korkunç felaket, kaybettiğimiz onbinlerce canımızla birlikte ekonomik ve sosyal sonuçlarını da hissettirmeye başladı. Depremden sağ kurtulan ancak evleri ve işyerleri yıkılan, kullanamaz hale gelen kişiler başka illere göç ediyor. Depreme maruz kalan illerin dışındaki ticaret ve sanayi odaları bölge sanayiini ayakta tutmak ticari hayatı ileride yeniden canlandırmak için çözümler üretmeye çalışıyorlar. Hatay başta olmak üzere deprem bölgesindeki illerde demografik yapının değişeceği uyarıları yüksek perdeden seslendiriliyor.

ASO Başkanı Ardıç başta olmak üzere bir çok sanayici bölgedeki meslektaşlarına ve işçilere “Sanayicinin şehri terk etmemesi lazım, sanayide çalışanların şehri terk etmemesi lazım” çağrıları yapıyorlar. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, depremin ilk gününden bu yana düzenlediği tahliye uçuşlarıyla 265 bin 754 vatandaşı bölge dışına taşıdıklarını açıkladı. Bölgeden binlerce vatandaşın da karayolu imkanlarıyla ayrıldıkları tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara’da

Dün Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, bugün Ankara’da temaslarda bulunacak. Blinken dün deprem bölgesinde mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu ile bir araya geldi, Hatay ve Adana’da ziyaretlerde bulundu.

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