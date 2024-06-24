Gölgede kalmayan gölge kabine

Özgür Özel’in genel başkan olarak girdiği ve CHP’nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçiminden sonra siyasette gözlenen yapıcı hareketlilik sürüyor. CHP Genel Başkanı Özel’in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesiyle başlayan iktidar ve ana muhalefet arasındaki yumuşama, iletişim süreci gelişerek ilerliyor. CHP’nin gölge kabinesiyle bakanlar arasındaki iletişime Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye karşı ziyaretindeki önerisiyle ekonomi de dahil edildi. CHP’nin gölge Hazine ve Maliye Bakanı Yalçın Karatepe bugün bir yıldır ekonomi yönetiminin başında bulunan Mehmet Şimşek ile bakanlıkta görüşecek. Özel ve Erdoğan’ın ilk görüşmesi sonrasında CHP’nin gölge bakanlarının İçişleri, Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Savunma Bakanları ile görüşebilecekleri açıklanmıştı. Savunma Bakanlığı dışında öngörülen temaslar gerçekleşmişti.



Gölge kabinenin itibarı iktidarın muhatap almasından kaynaklanıyor



Türkiye demokrasisi için sevindirici gelişme; seçeneksiz 22 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının, son iki seçimde iktidar seçeneği olabileceği izlenimi veren CHP’nin oluşturduğu gölge kabineyi muhatap alması. Bu tutum arka planda dünya aleme sergilenen “Türkiye, seçmen kararıyla iktidarın el değiştirebileceği bir ülkedir.” görünümünü daha da netleştiriyor.

Türkiye’de görmeye pek alışık olmadığımız “gölge kabine”yi, “itibarı kendinden menkul, kendilerini iktidara ulaşmaya yakın gören muhalefet partilerinin oluşturduğu sanal bakanlar kurulu” olarak tanımlamak mümkün. Partideki genel başkan değişiminin ardından 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkan ve birinci parti konumuna gelen CHP’nin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bilgi alışverişine davet edilmesi Türkiye’de ilk defa yaşanan bir durum.

CHP ve AK Parti içindeki “yumuşama” rahatsızlığı



Giderek derinleşen siyasette normalleşme ve iletişim süreci CHP içinde daha sert olmakla birlikte Ak Parti içinde de eleştiriliyor. İktidar-muhalefet iletişimine ekonomi de dahil edildikten sonra CHP içinde “iktidar ekonomideki anormal durumu, normalleştirmeye çalışıyor. Yumuşama süreci derken muhalif duruşu kaybetmeyelim.” uyarıları daha yüksek sesle dile getiriliyor. CHP kulislerinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’na yakın çevrelerden “Asıl şimdi daha fazla iktidarla mücadele edeceğimiz bir dönemde yumuşuyoruz. Normalleşiyoruz. Normal bir zaman mı? Ekonomi çökmüş, yolsuzluk, yoksulluk tavan yapmış. En çok konuşacağımız zaman da susuyoruz.” eleştirileri yükseliyor.

AK Parti kulislerinde de “Erdoğan’ın 22 yıldır yürüttüğü kutuplaştırma siyasetini CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki başarısının ardından Özgür Özel bitirdi.” algısının yerleşmesinden duyulan rahatsızlık seyrek de olsa dile getiriliyor.

Özgür Özel’den Şimşek’e “Yoksula irrasyonelsin hala” mesajı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe’nin Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e bugün yapacağı ziyaret öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekol TV’de katıldığı programda verdiği ekonomi mesajlarını hatırlamakta yarar var. Şimşek ile görüşme önerisinin Erdoğan’dan geldiğini önemle vurgulayan Özel, Şimşek’in “rasyonel zemine dönme” sözünü hatırlatarak şöyle demişti:

“Sen zengine rasyonelsin şu anda. Yoksullar için irrasyonelsin hala. Bizim kemer sıkma veya örtülü IMF politikalarına destek verme gibi bir şeyimiz söz konusu olamaz. Tam tersine krizin çözümü garibanın kemer sıkması değil, vergi vermesi gerekenlerden vergi almak. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine katmak. Ben AK Parti’nin 22 yıllık yükünü sırtlanacak bir işin içine girmem.”

Mülkiyeli Şimşek ve Karatepe’nin buluşması



İki iktisatçının da lisans eğitimlerini birbirine yakın yıllarda Mülkiye’nin iktisat bölümünde almış olmaları Şimşek-Karatepe buluşmasının ilginç ayrıntısı. Şimşek’ten 3 yaş büyük olan Karatepe, 2012- 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) dekanıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek te 29 Mayıs’ta İstanbul’da katıldığı Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın (HUV) "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" toplantısında Mülkiyeli dönem arkadaşlarıyla hasret gidermişti.

Yalçın Karatepe buluşma öncesinde EKONOMİ’nin “Mehmet Şimşek’e nasıl bir ekiple, hangi konu başlıklarıyla gideceksiniz?” sorusuna “Ben yalnız olacağım. Konu başlıklarımız belli. Vatandaşın gündeminde olan konular. Asgari ücret, emekli aylıkları, tarımsal desteklerin yetersizliği, adil vergi sistemi vb. konular…” yanıtını vermişti.

Gölge bakanların görüşme trafiği



AK Parti-CHP yumuşama sürecinde ilk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında gerçekleşti. Bakan Mehmet Özhaseki, CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i makamında ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP’nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile görüştü. CHP’nin İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da 10 Haziran’daki ikinci Erdoğan-Özel görüşmesinden bir gün önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. Liderlerin ilk görüşmesinde belirlenen temas alanlarından biri de Savunma Bakanlığı idi. CHP’nin gölge savunma Bakanı Yankı Bağcıoğlu ile Yaşar Güler arasındaki görüşme henüz gerçekleşmedi.

CHP’nin genel sekreteri ve gölge Cumhurbaşkanı Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iletişime geçip geçmeyeceği merak ediliyor.