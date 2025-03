Günümüzde durumsal liderlik nasıl olmalı?

Liderlik, iş dünyasında başarıyı şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Liderlik, iş dünyasında Günümüzde Durumsal Liderlik kavramı, hızlı değişen iş dünyasına ve farklı yetkinlik seviyelerine sahip ekip üyelerine uyum sağlayabilen esnek liderlik anlayışıyla şekillenmelidir.

Paul Hersey ve Ken Blanchard tarafından geliştirilen bu model, liderlerin duruma ve çalışanların gelişim seviyesine göre farklı liderlik tarzları benimsemelerini önermektedir.

Günümüz iş dünyasında etkili bir “Durumsal Lider” olabilmek için şu prensiplere dikkat edilmelidir:

· Çalışanın yetkinlik ve motivasyon düzeyine göre uyum sağlanmalıdır:

Direktif Liderlik: Yeni başlayanlara yapılan liderlik tarzı. (Düşük yetkinlik, yüksek istek)

Koçluk Liderliği: Bir süredir çalışan, ancak halen öğrenmeye devam eden bireylere yapılan liderlik tarzı. (Orta yetkinlik, düşen motivasyon)

Destekleyici Liderlik: İşinde gelişim gösteren ve uzmanlığa aday bireylere yapılan liderlik tarzı. (Orta-yüksek yetkinlik, artan motivasyon)

Yetki Devreden Liderlik: İşinde uzmanlaşmış, deneyimli bireylere yapılan liderlik tarzı. (Yüksek yetkinlik, yüksek istek)

· Çevik ve esnek olunmalıdır:

İş dünyasındaki değişken koşullar nedeniyle liderler çevik ve esnek olmalı, ani değişimlere hızlı adapte olmalıdır. Çalışanların ve ekiplerin ihtiyaçları zamanla değiştiği için liderin tarzını da dinamik olarak değiştirmesi gerekir.

· Duygusal zekâ ile hareket edilmelidir:

Günümüzde empati, aktif dinleme ve duygusal farkındalık, liderin çalışanlarla güçlü bağlar kurmasını sağlar. Duygusal zekâsı yüksek liderler, çalışanların motivasyonunu artırarak iş birliğini güçlendirir.

· Teknoloji kullanılmalı ve dijitalleşme desteklenmelidir:

Uzaktan çalışma, hibrit modeller ve yapay zekâ gibi faktörler liderlerin dijital yetkinliklerini artırmasını gerektiriyor. Dijital araçları kullanarak ekip yönetimini kolaylaştırmak, veri analizleriyle doğru kararlar almak önemli hale gelmiştir.

· İlham veren ve koçluk yapan bir yaklaşım benimsenmelidir:

Geleneksel otoriter liderlik yerine, günümüz liderleri koçluk yetkinlikleri ile çalışanların gelişimini desteklemelidir. Koçvari liderlik, çalışanların kendi çözümlerini bulmalarını teşvik eder ve uzun vadede sürdürülebilir performans sağlar.

· Kültürel ve çeşitlilik duyarlılığına sahip olunmalıdır:

Küreselleşen iş dünyasında liderler, farklı nesiller (X, Y, Z), kültürler ve bakış açıları ile çalışabilmelidir. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen liderler, inovasyonu ve takım ruhunu güçlendirir.

· Karar alma süreçlerinde iş birliği ve şeffaflık sergilenmelidir:

Otoriter karar alma yerine, ekibi sürece dahil eden, açık iletişim kuran ve iş birliğine dayalı bir liderlik anlayışı benimsenmelidir. Çalışanların fikirlerine değer veren ve onları süreçlere dahil eden liderler, daha yüksek bağlılık ve verimlilik elde ederler.

Günümüz Durumsal Liderliği, sabit bir liderlik tarzına bağlı kalmak yerine esneklik, duygusal zekâ, teknoloji okuryazarlığı ve koçluk yaklaşımını merkeze alan bir model olmalıdır. Çalışanların bireysel ihtiyaçlarını anlayıp doğru yöntemleri uygulayan liderler, daha başarılı ve sürdürülebilir bir ekip yönetimi sağlar.

Kaynakça

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life cycle theory of leadership. Training & Development Journal, 23(5), 26-34.

Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2007). Management of Organizational Behavior: Leading Human Resources (9th ed.). Pearson.

Blanchard, K. (2010). Situational Leadership: Adapt Your Style to Their Development Level. Harvard Business Review.

Center for Leadership Studies. (2023). What is Situational Leadership? https://situational.com