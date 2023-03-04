Güvensizlik

Deprem sonrası Türkiye’de hissiyatı tek kelime ile anlatmak mümkün;

Güvensizlik...

Depremin ilk günlerinde arama-kurtarma çalışmalarında yaşanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bile “helallik istemek” zorunda bırakan depreme müdahale kaosu, halkın hükümete yönelik güvenini zedeledi. Kızılay’ın depremzedelere acilen ve ücretsiz ulaştırması gereken çadırları depremin üçüncü günü sattığının ortaya çıkması da bu güvensizliği iyiden iyiye arttırdı.

Ancak hükümete yönelik güvensizlik hissiyatı sadece Türkiye’de kendini göstermiyor. Uluslararası alanda da AK Parti hükümetinin depremi yaklasşan seçim öncesinde “fırsata çevirmeye çalıştığına” ilişkin görüş giderek ağırlık kazanıyor.

Artçılar sürerken inşaat faaliyeti uluslararası desteği vuruyor

Ankara’daki diplomatik kulislerde, hala artçı sarsıntılar sürerken AK Parti hükümetinin giriştiği inşaat faaliyetlerinin, ülkenin yeniden inşasından çok, “seçimde oy devşirme amaçlı” olduğu yorumları yapılıyor. Ankara’daki yabancı diplomatların bu yorumlarının başkentlerini de etkilediği kuşku götürmez. Bunun Türkiye’ye maliyetinin ise, - başta Avrupa Birliği’nin 16 Mart’ta Türkiye’ye destek için yapacağı yardım konferansında olmak üzere uluslararası desteğin beklenenden az gerçekleşmesi olabilir.

AB’nin yardım konferansında toplanacak paranın ne şekilde harcanacağı da kritik önemde. Bu paranın, doğrudan Türk Hazinesine aktarılması yerine, daha önce Suriyelilere yapılan AB yardımlarında olduğu gibi, proje bazlı harcanacağı kesin gibi. Dolayısıyla uluslararası camiadan gelecek yardım paraları harcanırken, “artçılar sürerken inşaat faaliyeti olmaz” diyen başta TMMOB olmak üzere, Türk bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınacağını söylemek yanlış olmaz.