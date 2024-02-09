‘Hacker’a hakkımı helal ediyorum, uçurumun kenarından döndürdü

YIL 1968, Konya… Conta, balata ve pul imalatı yapan Seyit Usta, yanında çalışan İsmail Acar’la ilgili önemli bir karar aldı:

- İsmail, bundan sonra seninle ortağız.

Bu karar, bugün Konya’da “Vaden” markasıyla ağır ticari araçlara 11 bin çeşit parça üreten Yıldız Pul Otomotiv’in temellerinin atılmasını sağladı.



İsmail Acar, işleri büyüttükçe şirketleşti, ilk aşamada “Yıldız Enjektör ve Rekor Pulları” adını benimsedi. Başlangıçta atölye boyutunda bir alanda üretim yaparken 1990 yılında Konsan Sanayi Bölgesi’nde 1000 metrekarelik bir alanda seri üretime geçti.

İsmail Acar, işleri büyütürken Seyit Usta’yı hiç yanından ayırmadı, el üstünde tutup birlikte çalışmayı seçti. Büyük oğluna da ustasının adını verdi:

· Seyit Acar…

Seyit Acar, orta okul yıllarında babasının yanında çalışmaya başladı. İşlere hızla yoğunlaşınca eğitimine devam etmedi. Kardeşi 1980 doğumlu Sedat Acar da ortaokuldan mezun olunca Yıldız Pul Otomotiv’in yolunu tuttu. 1985 doğumlu Semih Acar, öğrencilik yıllarında çalışmaya başlasa da 2 yıllık meslek yüksek okulunu bitirdi.



Konya Sanayi Odası’nın EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile düzenlediği “2. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi” için kente gittiğimizde temsilcimiz İbrahim Çiçekçi rehberliğinde Yıldız Pul Otomotiv’e uğradık, tesisleri gezdik.

Yıldız Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar ile Başkan Yardımcısı Semih Acar, Konya OSB’deki oldukça büyük üretim tesislerinde Şeref Oğuz, Didem Eryar Ünlü, Handan Sema Ceylan ve bana şirketin 1968 yılından bugüne uzanan yolculuğunu anlattı.

Seyit Acar, 20 yıl önceye uzandı:

- 20 yıl önce Selçuklu’daki tesisimizde 13 kişi ile üretim yapıyorduk. Ciromuz 238 bin Euro idi…

Konya OSB’ye 2023 başında taşındıklarını belirtti:

- Buraya geldiğimizde ciromuz 86 milyon Euro’ya çıkmıştı. Yılı 100 milyon Euro’nun üzerinde ciro ile kapattık.

Fuara ilk adımlarını 2006 yılında İstanbul’da attıklarını anımsadı:

- Saç parça, pul derken kompresör contası çok talep gördü.

Akılda kalan, yabancıların da kolay söyleyebileceği bir marka ismi ararken “Vaden”de karar kıldıklarını kaydetti:

- Markamıza 2 milyon dolar yatırım yaptık…

Ar-Ge’ye önem verdiklerini bildirdi:

- Ar-Ge’ye ciromuzun yüzde 3’ünü ayırıyoruz. 10 yıldır Ar-Ge desteklerinden faydalanıyoruz. 4 yıldır da Turquality marka desteği kapsamındayız.

Mevcut tesisin yatırım bedelini sorduk, paylaştı:

- Birinci kısma 45 milyon Euro harcadık. İkinci kısım 55 milyon Euro’ya mal olacak. Zamanla 350 bin metrekarelik alanda 4 fabrikaya çıkacağız.

Sohbet sırasında 31 Ekim 2019’da yaşadıkları bir sıkıntıya döndü:

- 31 Ekim 2019’da “hacker” saldırısı yaşadık. Bir hafta üretim yapamadık. 300 bin doları güvenlik olmak üzere IT’ye 2 milyon dolar yatırım yaptık.

Bu noktada ilginç bir yaklaşım sergiledi:

- “Hacker”a hakkımı helal ediyorum. Saldırısıyla bize uçurumun kenarında olduğumuzu göstermiş oldu.

O günlerdeki bilgi işlem sorumlusundan yakındı:

- O dönemki bilgi işlem sorumlumuza ise hakkımı helal etmiyorum. Zaten kendisiyle o olay sonrası yollarımızı ayırdık.

Yıldız Pul Otomotiv tesislerinden çıkarken Şeref Oğuz’la aynı izlenimde buluştuk:

Girişimcilerin dinamizmi, sanayide ulaşılan üretim gücü her krizi aşmaya yeter…

Kilo başına ihracat geliri 20-25 dolar

YILDIZ Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, 145 ülkede 4 sınıfta tecilli markalarının olduğunu belirtti:

- Ciromuzun yüzde 80’ini ihracat oluşturuyor. 5 yıldır “İlk 1000 İhracatçı” arasında yer alıyoruz. 2022’de 54 milyon dolar olan ihracatımız 2023’te 70 milyon doları buldu.

Kilo başına ihracat gelirlerini sorduk, yanıtladı:

- 20-25 dolar dolayında kilo başına ihracat gelirimiz var.

İthalatları arasında “valf çeliği” ile “kauçuk kaplamalı saç”ın öne çıktığını belirtti:

- Biz 10 dolarlık hammadde ithal ederiz. Onu işler, 100 dolarlık ihracat yaparız.

Şu noktanın altını çizdi:

- Konya’nın ihracatının yüzde 2’sini biz yapıyoruz.

Güneş enerjisi 24 ayda yatırım bedelini çıkardı

YILDIZ Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, tesislerin çatısında 6.5 MW’lık güneş enerjisi santralı (GES) olduğunu belirtti:

- GES’e 3.2 milyon dolar harcamıştık. 24 ayda kendini ödedi…

Ardından ekledi:

- Dışarıdan enerjiye ihtiyacımız yok. Hepsini kendimiz karşılayabiliyoruz. Ayrıca çatıdaki GES kurulu güzümüzü 15 MW’a çıkarma hazırlığı yapıyoruz.

Yıldız Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar araya girdi:

- Tesiste suyumuzu da korumaya özen gösteriyoruz. Yağmur suyu ayrı kanallarla toplanıyor.

Hiç mülteci almıyoruz 100 kilometreden personel taşıyoruz

YILDIZ Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, 1995 yılında askerden dönüğünde o zamanki atölyelerinde 3 kişinin çalıştığını anımsadı:

- Hedefimizde 2-3 bin kişilik istihdama ulaşmak var.

Fabrikada hiç mülteci çalıştırmadıklarını vurguladı:

- İlçelerden personel taşıyoruz. 100 kilometrelik yoldan gelen personelimiz var.

Eleman konusu açılınca eğitime dönük planlarını paylaştı:

- Yıldız Pul Otomotiv’in kampüsünde bir meslek lisesi planımız var.

Depremzedeyi arayın hatır sorun, çünkü en acısı unutulmak

ANTAKYA Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, 6 Aralık 2023 akşamı İstanbul’da düzenlenen törende “27. Aydın Doğan Ödülü”nü almasının ardından sonra deprem ve sonrasında yaşadıklarını anlatmıştı:



(Soldan sağa) Sema Doğan, Yılmaz Özfırat, Arzuhan Doğan Yalçındağ

- Evim, arabam vardı. 2 dakikada yok olup gitti. 8 saat enkazda kaldım.



Depremin ilk günlerinde, haftalarında çok güzel yardımlaşma örneğinin sergilendiğini vurgulamıştı:



- Ancak, gün geçtikçe arayanlar, yardım gönderenler, hatır soranlar azaldı. Aradığımız kimi dost ve arkadaşlar telefonlarımıza bakmaz oldu.



Konuklara dönmüştü:



- Lütfen depremzedeleri unutmayın. Ara sıra arayıp en azından hal hatır sorun. Çünkü, en acısı, insana en çok dokunanı unutulmak.



“Antakya Medeniyetler Korosu”nu barış, hoşgörü, sevgi ve saygı temeline dayalı kurduklarını belirtmişti:



- Koromuz 100 kadın, 100 erkekten oluşuyor. Aramızda papazdan imama, öğretmenden gardiyana kadar farklı mesleklerden insanlar var. Dünyanın farklı bölgelerinde 2 bin 500’ü aşkın konser verdik. Bu koronun arkasında hiçbir sponsor desteği yok.



Ödül töreninde koronun konserini yüreğimiz depremde yitip giden canların acısıyla yanarak izlemiştik.



8 Aralık 2023 tarihli konuyla ilgili yazımı şu cümleyle noktalamıştım:



· “Antakya Medeniyetler Korosu”nu uzun yıllar yaşatmak, bölgenin sesini müzikle dünyaya duyurmak için desteklemek gerekmez mi?



6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümüne 2-3 gün kala Doğan Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Neslihan Sadıkoğlu’ndan mesaj geldi:



· Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı, “Antakya Medeniyetler Korosu” ile işbirliğine imza attı. Doğan Holding, 3 yıl boyunca koronun ana destekçisi olacak. Aydın Doğan Vakfı da koronun müzik ekipmanlarının alımına destek verecek.



Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, işbirliği konusunda şu mesajı verdi:



- Yaralarımızı sarmak ve daha güçlü şekilde ayağa kalkmak için en çok da özümüze, kültürümüze sahip çıkmaya ihtiyacımız var. “Antakya Medeniyetler Korosu” ile beraber Anadolu’nun kadim değerlerine sahip çıkacak, onları geleceğe taşıyacağız.



Koro Şefi Yılmaz Özfırat da şu noktanın altını çizdi:



- 6 Şubat depremlerinde koromuzdan 7 arkadaşımızla birlikte umutlarımızı da kaybettik. Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Holding, maddi ve manevi destekleriyle geleceğe umutla bakmamızı sağladı.