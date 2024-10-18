Hayalimde bir İtalyan mobilya markasını almak ve üçüncü üniversite var

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde “İşletme Bilimi Alanında Fahri Doktora” cüppesini giydikten sonra kürsüye çıktı:

- Her şey hayalle başlar. Girişimci, hayalini gerçeğe dönüştürendir. Memurluktan ayrılıp girişimci olmak hayalimdi. Fabrika kurmak, ihracat, marka yaratmak, Kelebek bayiliği almak hayalimdi. Olmadı, şirketi satın aldık. Kitap yazmak hayalimdi, 5’inci kitap yolda.

Çanakkale Biga’da kahveci bir babanın 6 erkek çocuğu olarak büyüdüklerini belirtti:

- Annemiz okuma yazma bilmiyordu ama vizyonerdi. 6 kardeş aynı odada tahta yataklarda yatarak büyüdük. Aile meclisimizde ikinci kuşaktan ben ve kardeşlerim Adnan, Şadan, İsmail, İlhan ve Murat var.

Aile meclisinin 14 kişi olduğunu bildirdi:

- Aile meclisimizde 3’üncü kuşağı temsilen çocuklarım ve yeğenlerim, 8 genç bulunuyor. Biz 6 kardeş el ele verdik ve birlikte başardık. Ben büyük olduğum için doğal başkanlık yaptım. Birlikte olmak bir başlangıçtır ve ilerleme getirir.

Birlikteliği 30 yıl önce kurumsallaşmaya ilk adım attıklarında aile anayasasını yazıp birebir uygulayarak sağladıklarını kaydetti:

- 17 yaşında devlet memuru oldum. Kardeşim Adnan, babamın yanında tüccardı. İstifa etmemi, birlikte babamızın mobilya işini sürdürmemizi teklif etti. Kardeşim Adnan olmasaydı, biz bugünlere gelemezdik. 1986’da istifa ettim, 1987’de Doğtaş’ı kurduk.

1994 yılında ilk ihracatlarını yaptıklarını ifade etti:

- Yurt dışına ilk, Balkan ülkelerinde şirketler kurarak girdik. Alda, Şedo, Doğtaş Bulgaria ve yabancı ortaklıklar kurduk. 6 kardeş birlikte başarınca hakkımızda “altın buldular” diye dedikodular çıktı. 7 Kasım’da çıkacak yeni kitabımda bu konuyu işledim.

Türkiye’de mobilya sektöründe ilk yabancı ortaklığı Doğtaş ile gerçekleştirdiklerinin altını çizdi:

- Bu ortaklık ile Kelebek markasını satın aldık.

Rüzgar enerjisi (RES) yatırımları için Amerikalı büyük bir holdingle ortaklık yaptıklarını anımsattı:

- Hidroelektrik santrallerinde Hollandalı bir fon şirketi ile ortaklık yaptık. Biyogaz ve biyokütle santralleri kurarak 17 tesise ulaştık. Doğyap ile inşaatta Senegal’de işler yaptık.

Mobilya grubunun Senegal’de Biga markası ile mobilya fabrikası kurduğunu vurguladı:

- ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve KKTC’de şirketlerimizi açtık. Holding olarak bugün Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasındayız. Hedefimiz ilk 50’ye girmek. Bunu da önümüzdeki günlerde planladığımız Holding halka arzı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

İstihdam üzerinde durdu:

- İstihdamda Türkiye’de mobilya şirketimiz ile 81’inci, grup olarak da 50’nci sırada yer alıyoruz.

Yeni projeler, yeni sektörler için arayışlarının sürdüğünü anlattı:

- Bir taraftan da zihnimi farklı şeylerle meşgul etmek, hayatımı zenginleştirmek için üniversite öğrenciliğim sürüyor. İktisat mezunuyum. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisiyim. Hayalimde 3’üncü üniversiteyi de bitirmek var.

“Fahri doktora”nın kendisi için hayallerini aşan bir gurur olduğunu vurgulayıp, iş ve kişisel hayal, proje ve hedeflerini sıraladı:

Mobilya grubumuzda sünger fabrikası kurulması

İtalyan bir mobilya markasının satın alınması

Senegal’deki mobilya fabrikası ve Biga markamızın büyümesi, ortaklık yapılması, Afrika’da lider olması

Türkiye’de sektör lideri olmak

Enerjide Amerikalı firma ile planladığımız tesis yatırımının hayata geçmesi

Enerjide Avrupa ülkelerinde “sıfır atık” projesi gerçekleştirmek

“sıfır atık” Holdingde girişim sermayesi fonu kurmak

Fintek / finansal teknoloji yatırımı yapmak

Yeni bir sektöre giriş yapmak

Holdingi halka arz ederek borsada 3 şirket ile temsil edilmek

Kitap sayımı 5’e çıkarmak

İktisat ve felsefeden sonra bir üniversite daha bitirmek

Emekliliğimde şirketlere danışmanlık yapmak

6 kardeşin el ele, kol kola çalışması, 37 yıl önce Doğtaş’ın kurulmasıyla başlayan yolculuğu, mağazasını açma hayalini kurdukları Kelebek’i satın almaya, enerji ve inşaat sektörüne girmeye, yurt dışında marka yaratıp, projeler üretmeye kadar ulaştırdı.

37 yılda Türkiye’de ilk 100’e girmeyi başaran Doğanlar Holding, İtalyan mobilya markası alımı, yeni yatırımlar ve sektörlerle birlikte ilk 50’ye doğru yol alacak gibi görünüyor…

Pozitif düşün fırsatçı ol

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki doktora töreninde hazırlıklarını yaptıkları yeni yatırımla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Amerikalı ortaklarımız ile “piroliz yağı/plastik hammaddesi” yatırımına giriştik. Bu yatırım Türkiye’de ilk olacak bir tesisi ülkemize kazandıracak. Bu tesis için 300 milyon dolarlık yatırım hedefi belirledik. 9.2 milyar liralık yatırım teşvik belgesi aldık.

Doğan, öğrencilere döndü, kitabında da olan ve benimsedikleri 6 “altın kural”ı sıraladı:

Hayalini kur

Araştırmacı ol

Hedefini belirle

Doğru insanlarla iş yap, ortak ol, paylaşımcı ol

Fırsatçı ol

Sosyal ol, pozitif düşün

Türkiye ve Çanakkale’ye ekonomik, sosyal, kültürel katkıları dikkate alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’a “Fahri Doktora”nın gerekçesini şöyle açıkladı:

Bu karar, Sayın Doğan’ın ülkemize ve özellikle Çanakkale bölgesine kazandırdığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel katkılar göz önünde bulundurularak alındı.

Söz konusu katkılar şöyle sıralandı: