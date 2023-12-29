Hedef var, plan yok. Bu ne yaman çelişkidir anne

Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanmış, zaman harcamış ve saygıdeğer büyüklerim şu açıklamayı yapmışlar; “Orta Vadeli Programı, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.” Oh, şükür, yüreğime serin su serptiniz. Demek ki bir “U dönüşü” yokmuş. Rasyonel yönde ilerlemeyi sürdürecekmişiz.

İyi de OVP’nin enflasyonla ilgili hedefi ne durumda? Seçim var diye enflasyonla mücadeleye başlamadınız bile. Asgari ücrete %49 zam geldi ama yeniden değerleme oranı %58, köprü otoyol zammı %75, Mayıs 2024’te enflasyon zirvesi (!) %70 üzeri… Bu meret kendiliğinden düşmez ki…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Plansız hedef olur mu?



Plan yoksa hedef, temenniden ibarettir. OVP diyor ki 2026’da enflasyon %8,5 olacak. Fakat bunun için ödenmesi gereken bedelden söz eden yok. Seçim ekonomisi de cabası… Konfor varken enflasyon düşmez. Seçim ile geçim arasında sıkışmış vatandaşa plan içeren hedeften söz etseniz, ne güzel olur…

Hedefsiz plan olur mu?

Ortalık, plan diye sunulan matematiksiz bir takım metinlerle dolu. OVP’ye bakın, kendi içinde tutarlı ama hayat ile tutarsız yığınca çelişen söylem içeriyor. Büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadele edileceği gibi… Hedef konusundaki yönetimin başarısını, 2013’te verilen Cumhuriyetin 100’üncü yıl hedefleri üzerinden ölçebilirsiniz. Şurada 1 gün kaldı yılın bitimine ve neredeyse tüm hedefler, açık ara, en az 2-3 kat fark göstererek karavana…

not

KAYGIDEĞER BÜYÜKLERİM…

Size bu mektubu saygı dolu sözcüklerle ancak kaygı dolu duygularla yazıyorum. Kendi vatanında parya haline gelen liramızın akıbetinden endişeliyim. Herkes ondan kaçmaya başladı. El parasına, KKM’ye, dolara sığınıyor. Altına otoya konuta borsaya kaçıyor.

Liramıza sahip çıkması gereken Merkez’in elinden gelen bu kadar… Bağımsız değil, faizi zorla yönetebiliyor, bu yüzden lira, kafasını suyun üstünde dahi tutamıyor. Ha bir su yutup duruyor.

Kaygıdeğer büyüklerim; kaygılarım yersiz değil. Daha önce dolar alıp başın ı gittiğinde başımıza gelenleri hatırlıyorum.

Kaygıdeğer büyüklerim; abarttığımı sanmayın, endişeliyim.

Kaygıdeğer büyüklerim; dolarizasyona benzin taşıyoruz.

Kaygıdeğer büyüklerim; dolarla maaş almıyorum ama maaşı ile dolar almaya koşanlar hayli fazlalaştı etrafımızda.

Kaygıdeğer büyüklerim; ‘ne güzel dolar arttıkça cari açık azalıyor’ diyenlere kanmayın, ihraç mal maliyeti artıyor.

Kaygıdeğer büyüklerim; ekonominin gidişatından, ülkemin geleceğinden hayli endişeliyim. Maruzatım budur.

EN DERİN KAYGILARIMLA…