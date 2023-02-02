Heterodoks mu, ortodoks mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Ak Parti grubundaki konuşmasında değindiği Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” değişik boyutlarıyla tartışılmaya devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bugün EKONOMİ gazetesinde yer alan güncel konularla ilgili açıklamaları ve Millet İttifakı’nın mutabakat metni ile ilgili değerlendirmeleri de gündeme oturacak gibi görünüyor. Bakan Nebati’nin, Millet İttifakı ekonomi kurmaylarına yönelttiği, “Enflasyonu düşürmek için faizi artıracak mısınız? sorusuna kimlerin hangi yanıtları vereceği merak ediliyor. Kamuoyunun artık duymaya alıştığı terimlerle ifade edersek, Millet İttifakı olası iktidarında ‘Heterodoks’ politikalardan ‘Ortodoks’ politikalara geçmeyi taahhüt ediyor mu? Yanıtı aranan soru tam olarak şu:

“Enflasyonla mücadele geleneksel politikalarla mı yapılacak?

TBMM hafta sonu çalışabilir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kamuya olan borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili yasa teklifinin kısa sürede genel kurul gündemine alınması bekleniyor. Yoğun bir gündemle çalışan TBMM’nin hafta sonunda da çalışma ihtimali var.