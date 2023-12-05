İhracatta plan veya pilav

Özlü sözleri, toplumumuz tarafından tutulan popülist sloganları çokça söyleyen rahmetli Süleyman Demirel’in sözüdür bu “Bize plan değil pilav lazım” sözleri.

Geçtiğimiz günlerde şahit olduğum bir olay bugün sohbetimize bu başlığı getirdi.

Sipariş üç dört hafta önce alınıyor amma düzenli olarak verilen bir ürünün, öngörülerin dışında alınan ek sipariş bu.

Hazırda ürün olmadığı için hızla üretime geçilmiş ancak istenilen zamanda tümünü yetiştirmek mümkün olmadığından ve alıcının üretimini aksatmamak açısından, gelen ek siparişin yarısı zamanında yollanmış.

Yollanmış yollanmasına da daha sonra üretimin yapılmış olmasına karşın, siparişin kalan kısmı sevk edilmemiş.

Alıcının hatırlatması üzerine hafta sonu cumartesi günü, pazartesi erken teslimat yapılması şartı ile ambara verilmiş.

Gel gelelim, ambar yeterli mal toplayamadığı için cumartesi günü kamyon çıkarmamış ve acil uyarısı ile teslim edilen ürünler sevk edilmemiş.

Neden?

Ambarcı pilav peşinde zira kamyonu eksik mal ile çıkarırsa, zarar edecek ve pilav gelmeyecek.

Plan nerede kaldı?

Tedarikçinin üretimdeki plansızlığı, zamanında planlama yaparak siparişi veren ihracatçının planını boşa çıkartıyor. Zira gelecek olan bu ürünler, üretici ihracatçının kendi ürünlerinin bitirilmesi için kullanılacak ve ihracat yapılacak idi amma tüm hesaplar boşa çıktı ve ihracat gecikti.

İhracat gecikti de dünya mı yıkıldı?

Elbette hayır amma yurt dışındaki alıcının da işi geciktirildi.

Üstelik akreditife uygun olarak zamanında teslimat yapamayan ihracatçının da ödemesine, geç yükleme yapması nedeniyle rezerv konuldu.

İhracatçımız, parasını alabilmek için zorlu bir süreçten geçmek durumunda kalacak.

Bütün bunların üstüne bir de bu gecikme nedeniyle ihracatçımızın yurt dışından onay beklediği bazı siparişlerinin geri çekildiği haberi geldi.

Birbirinin ardından yıkılan domino taşları gibi olumsuzluklar birbirini kovaladı.

Neden…

Tedarikçinin plansızlığından ve iş takibindeki yetersizliğinden tetiklenen gecikmeler zinciri, sonunda ihracatçının onay bekleyen siparişlerinin iptaline yol açtı.

Tedarikçi neden böyle davranmış?

Pilav öncelikli olduğundan, araya iş alınmış ve nasıl olsa siparişin yarısı gönderildi rehaveti ile gereken sevkiyat unutulmuş..

Ara nakliye yapacak ambarcının umurunda mı?

Değil, o da pilav peşinde ve eksik malla kamyon çıkartmıyor.

Sorumsuzluk tepe noktada çünkü teslimat zamanı verilerek istenen taşıma bencillikle yapılmıyor ve nakliyecinin aklına bu mal bugün gitmeyecek diye haber vermek de gelmiyor.

İhracat tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değildir.

İşletmenizin dışında birlikte çalışmak zorunda olduğunuz işbirlikçileriniz vardır.

İyi bir planlama yetmez sıkı bir iş takibi yapmanız da gereklidir.

Yoksa kıymetli zamanınızı harcayarak alabildiğiniz siparişler bir anda buharlaşabilir.