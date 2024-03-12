Ürünü İhracata Hazırlamak mı, O da Ne?

Soru : Ürününüzün ihracata hazır olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap : Gelen yabancı müşteriler alıyor.

Soru : Bu müşteriler nerelerden gelmişti?

Cevap : Afrika’dan Orta Doğu’dan.

Soru : Şimdi Avrupa Birliğine ( AB ) satacağım diyorsunuz.

Cevap : Ne fark eder ki?

Siz ne dersiniz?

Fark eder mi?

Elbette eder, çünkü önceden alım yaptığı belirtilen alıcıların ülkelerinin gerek ürün özellikleri ve gerekse çevre duyarlılıkları, AB ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkeler kadar ince ayarlı değil.

Hatta bir kısmında her türlü ürünün gümrüklerden sıkıntısız geçebildiğini duyuyoruz.

Öte yandan bazı Orta Doğu ülkeleri işi sıkı tutarak, ithal edecekleri ürünlerin, ihraç ülkesinde denetime tabi tutularak kendi standartlarına uyup uymadığının kontrolünü zorunluluğunu getirdiler bunu da aklımızda tutalım.

Ancak ihracata konu ülkeler AB ülkeleri ve/veya benzeri gelişmiş ülkeler olunca resim farklılaşıyor. Çünkü oralarda öncelikler farklı, ürünlerden önce kurallar konuşuluyor.

Eğer AB ülkelerine ihracat yapmak istiyor ve başınızın derde girmesini istemiyorsanız, çok fazla derinlerine dalmamak kaydı ile AB Komisyonu tarafından yayınlanan ve AB ülkelerine ihracat yapmak isteyenlere kılavuz niteliğinde olan bu siteye göz atmanızı salık veririm.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

Bu sitede “ Markets “ üzerine tıklayarak açılacak sayfada “ The EU Market “ sekmesini tıkladığınızda, AB ülkelerine yapılacak ihracatlar için çok önemli bilgiler bulabilirsiniz.

Ürünümüzün AB ülkelerine ihracat için hazır olup olmadığını ise “ Product requirements “

sekmesi altında çıkacak olan bilgilerle anlamaya çalışabilirsiniz.

Biraz önce “ çok fazla derinlerine dalmamak kaydı ile “ diye bir ifade kullanmıştım.

Zira buralara daldığınızda, işin sonu direktiflerin okunup çözümlenmesine kadar varıyor. Bu da hem zaman alıcı hem de vakit kaybettirici olabiliyor. Elbette hata yapmamak adına gerektiğince detaylara girmeliyiz amma mevzuatın ağır ve ağdalı diline de yakalanmayalım.

Ana sayfada “ My Trade Assistant “ bölümüne girerseniz burada, hedef ülkelere ihraç edilecek olan ürünlerin uyması gereken kurallar, var olan engeller, karşılıklı ticaret anlaşmaları, vergiler gibi oldukça zengin detay göreceksiniz.

Ancak bunu, AB ihracatçıları penceresinden görebilirsiniz.

İşte burada biraz dikkatli davranarak, sitede AB özelinde verilen bilgilerin dışındaki tüm bilgilerin bizim de işimize yarayacağını düşünerek bulduklarımızı okuyalım. Stratejimizi de bunlara dayanarak kuralım.

Diyelim ki bunlara hiç bakmadan ihracat yapmak olmaz mı?

Olur elbette amma bilgi çağında bilgisizce çıkılan yolda kaza yapmamak imkânsızdır.

Bu nedenledir ki ihracatçı sayımız, her yıl açıklanan yeni ihracatçı sayısının toplamı kadar değil amma kaplumbağa hızıyla artıyor.

Ne de olsa önce arabayı çarpıp sonra kasko yaptırmak alışkanlığında olan bir toplum olduğumuz için burada da aynı davranışı sergileriz.

Önce ihracat yapılır, sonra sıkıntı ve kayıp yaşanır en sonunda bilgi arayışına gidilir.

Ne demiştik?

Ürünü ihracata hazırlamak mı, o da ne?