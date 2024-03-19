Korkulu rüyayı gördük (mü)?

Siparişin verilmesinin üzerinden epey zaman geçmiş olmasına karşın, yüklemeyi zamanında yapabilmek için işletmede pek bir telaş görünmüyor…

Üstelik yüklenmesi beklenen bu ürünün üretimi çok el tutuyor ve ürünün bazı işlemleri de işletme dışında üç ayrı yerde yapılıyor.

Şaşırdık mı, yoksa bu bize gördüğümüz eski filmleri mi hatırlattı?

Teslim şekli: CIP (Carriage & Insurance Paid to/Taşıma ve Sigorta Ödenmiş )

Teslim süresi: Geçmiş

Ödeme şekli: Mal Mukabili

Düzenli olarak yapılan bu ürünün mevcut mamul stoklarının yetersiz olduğunun farkına varılınca başlayan koşturmaca arasında temin edilen hammadde acilen işleme alınarak, müşterinin talebi hazırlanmaya çalışılıyor.

Tedarikçi yıllardır çalışılan birisi.

Kullanılan hammadde de yıllardır bu tedarikçiden gelen bir girdi.

Şeytan bu, pusuda bekliyor acele işe karışmak için…

Gelen hammadde çıplak gözle fark edilemeyecek ancak müşterinin kullanımına mani olacak kadar farklı gelmiş ancak bunu fark eden kimse yok.

Acilen üretime alınan hammadde, hızla işletmeden dışarıda yapılan işlemler için dış tedarikçilere yollanarak bir an önce bitiriliyor ve müşteriye teslimat yapılıyor.

Dedik ya şeytan bu, acele işe karışmak için pusuda bekliyor ve zaten o işlere karışmış da kimse bunun farkında değil.

Müşterinin ürünü teslim aldığında yapılan giriş kalite kontrolü sırasında ürünün uygunsuz olduğu belirlenip üreticiye acil bildirimde bulunuluyor.

Sorun: Müşterinin üretimi duruyor

Daha ciddi bir sorun: Gelen tüm hammadde uygunsuz

Hammadde tedarikçisi kusurunu kabul ederek, uygun hammaddeyi bedelsiz vermeyi kabul ediyor ve hemen ertesi gün bir miktar temin ediyor.

Ancak hammadde ürün bedelinin az bir kısmını kapsıyor.

Ürünün asıl maliyetini, üzerinde yapılan işlemler oluşturuyor.

Rica minnet dış tedarikçilerin makineleri ayarlatılıp bekletilmeden işlem yapılması için olur alınıyor. Bir kişi bu işle görevlendirilip altına uygun bir araba veriliyor.

İşlem yapılan ürün hemen bir sonraki işlem merkezine götürülüyor.

Biten ürün, uçakla müşteriye iletiliyor.

Zararınıza mı, müşteriyi durdurduğunuza mı yanarsınız?

Planlama ne idi diye soruyorsunuz, balık gözü gibi bakılıyor.

Giriş kalite kontrol neden yapılmadı diyorsunuz, “ Bunda hiç sorun olmamıştı ki “ diyorlar.

Üretim ve sevkiyattaki gecikmenin nedenini soruyorsunuz, cevap yok.

İhracat, ayrı yönetilmesi gereken bir iştir diye hep yazıyoruz, söylüyoruz.

İşletmeniz ihracata hazır mı diye çalışma yapmadan, yeterliliklerinizi ölçüp biçmeden ihracata girmeyiniz diye yazıyoruz, söylüyoruz.

İhracat, iç piyasa işlerinin yanında yedek lastik gibi tutulup yapılacak bir iş değildir.

İç piyasada yapılan hataların telafisi, anında müdahale imkânı mümkün olabiliyor.

İhracatta yapılan hatalar cüzdanı üzüyor, itibarı çiziyor ve hatta müşteri kaybettiriyor.

İhracatçı sayımızın bir türlü olması gereken sayılara erişememesinin nedeni işletmelerimizde, bu ve buna benzer olayların görülmesinin önlenmesi için gereken önlemleri alınmaması.

İşletmelerde korkulu rüya görmemek için “ Planla, Uygula, Kontrol et “ üçlüsünün tavizsiz bir şekilde uygulanması gerek şarttır.