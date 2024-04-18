İkinci kuşak, Çağdaş Cam’ı şimdi de halka taşıyor     

Firmaların, girişimcilerin nereden nereye geldiklerinin, yani başarı hikayelerinin anlatıldığı metinlerde yaygın olarak kullanılan kalıplar vardır. “2 kişiyle yola çıktı, şimdi 500 kişiye istihdam sağlıyor”, “Düğün takılarını sermaye yaptı, şimdi 3 kıtaya ihracat yapıyor”, “50 metrekarelik atölyeden entegre tesise” gibi örnekleri bir çırpıda sıralayabiliriz. Bugün endüstriyel cam konusunda Avrupa’nın en büyük işletmesi olma yolunda ilerleyen Çağdaş Cam’ın hikayesi de oldukça çarpıcı bir yoksunlukla başlamış.

Ömer Seyfettin Pirinç, 1975’te ev pencerelerine cam takmak için açtığı 27 metrekarelik dükkanına “sermaye yetersizliği” nedeniyle iki yıl boyunca tabela asamamış. İkinci yılında, kardeşine ait Çağdaş Muhasebe isimli ofis kapanınca, o tabelayı değerlendirmek için “Muhasebe” ibaresini silerek yerine “Cam” yazmış. Yani bugün 9,5 milyon metrekare kapasite ile cam işleyen Çağdaş Cam, ismine ancak doğduktan iki yıl sonra, ikinci el bir tabela ile kavuşabilmiş. Sonrasında da firma her geçen yıl üzerine koyarak büyümesini sürdürmüş. Ömer Seyfettin Pirinç, gençlere güvenip firmanın ikinci kuşak temsilcilerini işin içine dahil edince de büyüme ivme kazanmış.

Bu büyümenin kilometre taşlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Çağdaş Cam 10. yılında ilk yalıtımlı cam üretimine başladı, 2005’te ilk temperli cam üretimini yaptı, 2010’da Aydın’da 30 bin metrekarelik yeni fabrikasını kurdu, 5 yıl sonra Nazilli OSB’deki tesisini açtı, 2021’de Manisa OSB’deki fabrikasını devreye aldı, 2022’de Avrupa’nın en büyük temperleme hattını kurdu, geçen yıl da yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımlarını hayata geçirdi.

Bugün yarım asra merdiven dayayan Çağdaş Cam, ürün yelpazesini geliştirirken, yabancı ortaklıklarla yatırımlar yaparken, pazar yelpazesine onlarca ülkeyi eklerken bu süreçlerin büyük bölümünde direksiyonda ailenin ikinci kuşağının temsilcileri yer aldı. Şimdi de bu kuşak, CEO Serdar Raşit Pirinç’in kaptanlığında şirketi halka arza hazırlıyor.

3 farklı yerleşkede 400’den fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam eden Çağdaş Cam, global bir cam işleme markası olabilmek için önceliği, cari açığı azaltıcı ve ihracatı artırıcı ürün gruplarının üretimine verecek. Hem bu hedefe ulaşmada elini güçlendirmek, hem de kazanımlarını yatırımcılarla paylaşmak isteyen firma, halka arzdan elde edeceği net gelirin yüzde 35’ini inşaat yatırımları, yüzde 25- 30’unu güneş enerjisi santrallerine yönelik cam yatırımları ve yüzde 20’sini işletme sermayesi olarak kullanacak.

Neredeyse sıfır sermaye ile kurulan, kısıtlı olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek büyüyen ve son olarak bunu halka arzla taçlandırmaya hazırlanan Çağdaş Cam’ın hikayesi Anadolu’daki benzer işletmelere örnek olabilecek nitelikte.