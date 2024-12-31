İklim krizi ve rubik küpü

TIME dergisi kasım ayında TIME100 İklim listesi yayınladı. Bu liste, 2024 yılında iklim değişikliği konusunda gerçek bir eylemi yönlendiren 100 en etkili lideri sıraladı.

Listede; Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Travalyst’in kurucusu Prens Harry, oyuncu Rosario Dawson, TerraPower’ın kurucusu Bill Gates, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Jennifer Granholm, film yapımcısı Adam McKay, Lego CEO’su ve başkanı Niels Christiansen, Yurok Kabilesi Genel Avukatı Amy Bowers Cordalis, Microsoft CSO’su Melanie Nakagawa, Grenada Başbakanı Dickon Mitchell gibi isimler yer aldı.

Dünya Bankası, iklimi gördü

İklim liderliğinde ilk sırada yer alan isim Ajay Banga, 2023 yılında Dünya Bankası Başkanlığı görevine başladı. Selefi David Malpass’ın iklim değişikliği bilimine dair şüpheli açıklamalarından dolayı istifa etmesinin ardından önemli bir dönemeçten geçti. Birçok çevreci, 80 yıllık Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kurumlarının köklü bir revizyona uğramasını talep etmişti. Banga, bu zorlu göreve temkinli bir yaklaşım sergileyerek, bankanın misyonuna iklim değişikliğini de dahil etti.

Banga’nın liderliğinde, banka, iklim projelerine daha fazla finansman sağlamak için borç verme kurallarını esnetti ve iklim değişikliğini, tarımdan eğitime kadar pek çok gelişim programına entegre etmeye çalıştı. Ayrıca, özel sektörle işbirliği yaparak, gelişen ülkelerde temiz enerjiye yatırım yapılması için özel şirketleri harekete geçirmeye yönelik adımlar attı. Banga, “Bir Rubik Küpü gibi bir şey bu, doğru sayısal anlamda işlerse, para da gelir” diyor.

Küçük reformlarla büyük değişiklikler hedefliyor

Dünya genelinde iklim finansmanına dair artan bir ilgi var; gelişen ülkeler, iklim hedeflerine ulaşabilmek için yıllık 2 trilyon doları aşan bir harcama yapmaya ihtiyaç duyuyor. Banga, Dünya Bankası’nın bu tabloyu tamamlayan kritik bir parça olduğunu kabul etse de, küçük reformlarla büyük değişiklikler yaratmayı hedefliyor.

2025 yılına kadar bankanın finansmanının yüzde 45’ini iklim projelerine ayırma hedefiyle bu alandaki yatırımlarını artırdı. Banka, yıllık 43 milyar dolarlık iklim finansmanı sağladı, ancak Banga, bu rakamın tek başına yeterli olmadığının farkında.

Trilyon dolarlık yatırımlar gerekse de, özel sektörün desteğiyle bu açığı kapatmayı hedefliyor. Önceki özel sektör tecrübesiyle, büyük finansal kurumlarla işbirliği yaparak, özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik çözümler geliştirdi.

Banga’nın iklim değişikliğiyle ilgili liderlik yaklaşımları bazen eleştiriliyor. Bazıları, bankanın asli görevinden sapıldığını savunurken, bazıları ise iklim odaklı projelerin yetersiz ve özel sektöre fazla bağımlı olduğunu düşünüyor.

Banga, bu eleştirilerin farkında ve Dünya Bankası’nın uzun vadeli geleceği üzerine çalışmaya devam ediyor. “Tahminler kader değildir” diyor. “Kaderi değiştirebilirsiniz ama bunun için çalışmanız gerekir.” Bu arada ekleyelim; 33 kadının yer aldığı İklim Liderleri listede yine erkekler çoğunlukta… Belki de iklim liderliğinde kifayetsiz kalmamızın temel nedeni budur…