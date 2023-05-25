İklim okuryazarı finans profesyoneline ihtiyaç var

ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, “Değişim ve dönüşüm döneminde sürdürülebilir iş ve finans profesyonellerinin işlerini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için geliştirmeleri gereken 7 temel yetkinlik ve beceri alanı belirledik. Bunlar; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, etik, uzmanlık, iş birliği, içgörü, azim olarak öne çıkıyor” diyor.

ACCA, finans ve muhasebe profesyonellerine global mesleki yeterlilik ve ruhsatlandırma sunan bir kuruluş. Finans ve muhasebe mesleğinin ekonomilerin büyümesi ve gelişmesi için hayati bir rol üstlendiğine inanan ACCA; bu mesleği inşa etmek, mesleğin saygınlığının ve etkisinin artarak devamını sağlamak ve toplumları daha adil ve şeff af hale getirmek için 119 yıldır dünya genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı ikiz dönüşümün her sektör olduğu gibi, finans ve muhasebe profesyonellerini de yakından ilgilendirdiğini ifade ediyor. Demiröz ile sektörün gelişimini konuştuk.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik dönüşümün odağında yer alıyor

“ACCA’in dünyanın 178 ülkesinde 241 binden fazla üyesi, 542 binden fazla adayı bulunuyor. Son 2 yıldır tüm araştırma çalışmalarımızı ‘Daha iyi bir dünya için Finans ve Muhasebe’ teması çerçevesinde yürütüyoruz. 2021 sonunda, ‘Sürdürülebilir Kurumların Kalbindeki Finans ve Muhasebe Profesyonelleri’ isimli küresel araştırma raporunu yayımladık. 2020’li yıllarda KOBİ’lerden büyük şirketlere ve kamu sektörü kuruluşlarına kadar tüm kurumların uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratma çalışmalarını etkileyecek beş dinamik değişim alanını tanımlanmıştı. Bunlar Ekonomi, Çevre, Toplum, Teknoloji ve İş gücü olarak belirlenmişti. Bu başlıklardan da anlaşılacağı üzere dijitalleşme ve sürdürülebilirlik dönüşümün odağında yer alıyor. Yine raporumuzun ortaya koyduğu önemli bir bulgu, hem finansal getiri hem de toplum için uzun vadeli değer yaratan sürdürülebilir kurumsal yapılar oluşturulmasında finans ve muhasebe profesyonellerinin kilit rol oynayacağı. Bu nedenle 2020’li yılları ‘sürdürülebilir iş ve finans profesyonellerinin dönemi’ olarak görüyoruz.”

7 temel yetkinlik ve beceri alanı

“Raporumuzda bu önemli değişim ve dönüşüm döneminde sürdürülebilir iş ve finans profesyonellerinin işlerini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için geliştirmeleri gereken 7 temel yetkinlik ve beceri alanı belirledik. Bunlar; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, etik, uzmanlık, iş birliği, içgörü, azim olarak öne çıkıyor.

Bu alanlar, finans profesyonellerinin kurumsal değer zincirinin bir noktasında ya yeni kurumsal değerin yaratılması, ya mevcut kurumsal değerin korunması ya da raporlama faaliyetleriyle bu değerin dış dünyaya aktarılmasında önemli rol üstlenecekleri bir dönem olarak görüyoruz.”

Sosyal, duygusal ve ileri bilişsel becerilere sahip profesyoneller aranıyor

“Şu anda iş dünyası çok hareketli günlerden geçiyor; sessiz istifa, kurumların ve sektörlerin şikayet ettikleri yetenek açıkları, öte yandan tüm dünyada özellikle büyük teknoloji firmalarında yaşanan toplu işten çıkarmalar ve dönüşümler günümüz iş dünyasında öne çıkan gündem konuları. Ama yeni yetenek arayışları, iş dünyasında her zaman geçerli bir gündem konusu” diyen Demiröz, şu yorumları yapıyor “Günümüzde işverenler, giderek daha fazla sosyal, duygusal ve ileri bilişsel becerilere sahip profesyonellere odaklanıyor. Yetenek savaşlarının finans ve muhasebe sektörüne etkisine de bakarsak, bu alanda da yetenek savaşları yeniden başladı; yeni yetenekleri ekiplerinin bünyesine katmak ve ekiplerindeki yetenekleri elde tutmak CFO’ların en önemli gündem maddeleri arasında.”

Sürdürülebilir iş ve finans profesyoneli profili nasıl olmalı?

■ En yüksek etik değerlere sahip,

■ En güncel teknik ve mesleki konulara olan hakimiyetleri, teknolojik bilgi birikimleri ve sürdürülebilirlik odakları ile kurumlarının kalbinde yer alan

■ İşletmelerin değer yaratmalarına, oluşturdukları değeri korumalarına ve bu değeri paydaşlarına raporlamalarına destek olan ve böylece değer zincirinde önemli görev üstlenen,

■ Tüm bu özellikleriyle de uzun vadede toplumların iyiye odaklanmasında ve daha iyi bir dünyanın yaratılmasında kilit role sahip olacak olan profesyoneller.

Yeni yetenek arayışlarında öne çıkan temel beceriler

■ DAYANIKLI OLMAK

■ KÜRESEL DÜŞÜNCE YAPISINA SAHİP OLMAK

■ GÜÇLÜ ETİK DEĞERLERE VE DAVRANIŞLARA SAHİP OLMAK

■ FARKLI KÜLTÜRLER İLE İLETİŞİME VE BİRLİKTE İŞ YAPMAYA AÇIK OLMAK

■ YENİ İŞ YAPMA ŞEKİLLERİNE ADAPTE OLACAK BİR PROFİLE SAHİP OLMAK

“Yeşil Finans Yetenekleri” için tavsiyeler

Dünyanın “net sıfır” yarışı karbon emisyonlarının artmaya devam ettiği her gün daha da dikleşen bir tepeye doğru uzanan bir koşu yarışı gibi. Yeşil finansman, kurumlara net sıfıra geçiş yapmak için gereken finansmanı sağlayabilir, ancak bu finansmandan yararlanmak için kurumların yeşil finansa erişimi anlayabilecek uygun mesleki bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip profesyonellerin desteğine ihtiyaçları var. 2022 yılının 2. çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz Küresel Ekonomik Durum raporumuzda görüşlerini paylaşan katılımcıların yüzde 63’ü işletmeleri için yeşil finanstan yararlandıklarını veya yararlanmayı planladıklarını belirtmiş. Katılımcıların yüzde 33’ü ise altyapı, teknoloji ve mesleki becerileri yeşil finansa erişim konusundaki en önemli endişe kaynağı olarak belirtmişlerdi. Peki finans ve muhasebe profesyonelleri kuruluşları net sıfıra nasıl taşıyabilir? ACCA olarak finans ve muhasebe profesyonelleri kuruluşları net sıfıra nasıl taşıyabileceklerine dair bazı tavsiyelerimiz var. Bu tavsiyeleri, 2023 Mart ayında yayınladığımız ‘Yeşil Finans Yetenekleri’ isimli küresel araştırmamızda ele aldık: 1. Kurumlarının net sıfır stratejilerini ve hedefl erini tanımlamasında rol alarak ve hem kurumlarının iş operasyonlarında hem de geniş değer zincirindeki salınan emisyonların azaltılması için gereken çalışmaları desteklemelerini öneriyoruz. 2. Kurumlarının sürdürülebilir yatırım ve yeşil finans yaklaşımlarını kullanarak sürdürülebilir iş modelleri ve uygun çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) stratejilerini geliştirmelerini sağlayabilirler. 3. Kurumlarının içinde yeşil finans gündeminin yönetilmesinde liderlik etmeliler; bunu da kurumlarının net sıfıra geçiş yolculuğunda ortaya çıkacak maliyetleri, zorlukları, fırsatları ve bu sürecin kurumlarına sağlayabileceği faydaları tespit edip, değerlendirip bu hususlara yönelik tavsiyeler geliştirerek yapmalarını öneriyoruz. 4. Yeşil finans ürünleri, bunlara erişim ve bu ürünlerin kullanımı konusundaki mevcut bilgi ve becerilerini artırmalarını öneriyoruz. 5. Gelişmiş ESG veri içgörüleri ve sürdürülebilirlik raporlaması ve uygulamaları için politikalar ve prosedürler, metodlar ve uygulamalar belirlemelerini öneriyoruz.