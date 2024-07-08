İktidarın CHP’den AB ve Gümrük Birliği beklentisi

Siyasetin önde gelen kişileriyle ekonomik konuların ağırlıkta olduğu söyleşilerimiz sürüyor.

EKONOMİ’ye önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’den sonra bu kez AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş ile bugün gazetemizde bulduğunuz samimi bir söyleşi yaptık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra AK Parti’nin ikinci önemli ismi Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı EKONOMİ Ankara temsilciliğinde ağırladık. Elitaş ile ekonomi ve siyasetteki “normalleşme” sürecini konuştuk. Erdoğan-Özel görüşmesine katılan dört kişiden biri olan Elitaş, görüşmenin perde arkasıyla ilgili bilgileri EKONOMİ Ankara ekibiyle paylaştı.

Elitaş’ın verdiği, “AK Partili seçmenlerin büyük bir kısmı CHP ile AK Parti’nin görüşmesini çok olumlu buluyor.” bilgisini dikkatle not ettik. “Ekonomik program çok iyi gidiyor, sabırla götürmemiz lazım” diyen Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programa desteğinin tam olduğunu da özenle vurguladı.

AK Parti ve CHP’nin AB’ye bakışı

CHP genel başkanı Özgür Özel’in EKONOMİ söyleşisinde verdiği AB mesajları büyük yankı uyandırdı. Elbette AK Parti’nin ikinci ismi Elitaş’a, Özgür Özel’in Şangay İşbirliği Örgütü ve AB kıyaslaması yaparak verdiği “4 bin 500 dolar değil, 45 bin dolarlı tarafa gidelim” mesajını AK Parti’nin nasıl değerlendirdiklerini de sorduk. Elitaş’tan “Özgür Özel’e bir daha sorun bir araştıralım. Mesela bir siyasi partiye üye olan bir başkasına üye olamaz, bir spor kulübüne üye olan bir başkasına üye olamaz. Shangay 5’lisi ile AB herhalde biri birinin engelleyeni değil diye tahmin ediyorum” yanıtını aldık.

Gümrük Birliği’ndeki sıkıntıyı CHP de Avrupa’ya anlatsın

Elitaş’ın EKONOMİ aracılığıyla CHP’ye ilettiği önemli mesajlarından biri de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi mesajı oldu. Özgür Özel’in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olduğunu, sosyalistlerin AB’de etkin olduğunu belirten Elitaş, CHP’nin Gümrük Birliği ile ilgili sıkıntıları anlatmasını beklediklerini söyledi. Elitaş’ın “bizim burada hem Türkiye ekonomisi hem de dış politika ile ilgili tek ses olmamız gereken önemli noktalardan birisi bu.” sözlerini iktidar-muhalefet iletişiminin düzeyi bakımından önemli bulduk. Elitaş şöyle diyor: “CHP’nin şunu söylemesi lazım AB dünyadaki 70’e yakın ülke ile serbest ticaret anlaşması yapıyor. Biz o ülkelerin AB ile serbest ticaret anlaşmasına uymak mecburiyetindeyiz gümrük birliği gereği. Ama biz o muhatap ülke üçüncü ülkeyle ticaret AB’nin serbest ticaret anlaşmasına uymak zorundayız. Biz ayrıca o ülkelerle yeniden serbest ticaret anlaşması yapıyoruz. Bunun düzeltilmesi gerekir.”

Ankara’nın kayıp dereleri ve Kentlerin soğutulması

İklim değişikliğinin kentlerde yol açtığı aşırı sıcaklıklar, yaşam kalitesini ve sağlığı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Kentlerin beton yüzeyleri ve yeşil alanların azlığı veya dağılımında yaşanan eşitsizliklerden ötürü kent içerisinde hissedilen sıcaklıklar daha fazla oluyor. Kentlerin soğutulması gerçeğine geçen yüzyılda dereleri neredeyse tamamen betonla örtülmüş Ankara örneğinden bakılınca çok çarpıcı çıkarımlarla karşılaşıyoruz. Düşünce kuruluşu TEPAV uzmanı Sercan Sevgili’nin “Kentlerin Soğutulmasında İmkân Alanları: Ankara’nın Kayıp Dereleri” başlıklı politika notu ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor. (www.tepav.org.tr)

Kentin soğutulmasında hala önemli kaynak olan Ankara’nın dereleri yeraltında akmakta. Ankara’nın mavi altyapısını oluşturan dere ve çayları halen bulundukları caddelere isimlerini veren Bentderesi, Kavaklıdere, Cevizlidere, Hoşdere, İncesu ile Hatip ve Ankara Çayı. Ankara, iklim değişikliği ve kent içerisinde bulunan mavi altyapının incelenmesi için özel bir durum oluşturuyor.

Ankara 60 yıl sonra 7 derece ısınmış olacak

Araştırmacı Sercan Sevgili’nin politika notuna göre Ankara iklimi 60 yıl sonra bugünkü İran’ın Golestan kenti iklimine benzeyecek ve 7 derece daha fazla ısınmış olacak. Maryland Üniversitesi’nin geliştirdiği bir uygulamada bir kentin 60 yıl sonraki ikliminin şu an hangi kentin ikliminde bulunduğunu görülebiliyor.

Umarız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ürkütücü gerçeklerin farkındadır.

Ankara Kent Konseyi'nin yeni dönemi

Kent konseyleri, “belediyeyle yakın diyalog içinde olan ancak kendi duruşunu koruyarak kentin sorunlarının konuşulmasına, tartışmasına ve ortaklaşan çözümlerin takibinin yapılmasına katkı sağlayan bir kurum” olarak tanımlanıyor. Ankara Kent Konseyi sivil toplum örgütleri ve kentlilerin yaşadıkları kentin sorunlarına sahip çıkmaları ve öneriler geliştirmeleri bakımından önemli bir örnek oluşturuyor. Hafta sonunda 2 bin 500 STK temsilcisi, bileşeni ve üyesiyle genel kurulunu yapan Ankara Kent Konseyi yeni dönemine başladı. Aynı zamanda Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili de olan Kent Konseyi yürütme kurulu başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Yola çıktığımız ilk günden bu yana 'Adımız Ankara, Andımız Ortak Akıl' ilkesinden hiç ayrılmadık” diyor. 10 ulusal ve 2 uluslararası ödüle sahip Ankara Kent Konseyi bünyesinde 25 çalışma grubu ve 5 meclis bulunuyor.