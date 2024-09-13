Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “İleri malzeme, geleceğin malzemeleri demektir. Geleceği yakın kılmanın yolu, malzemede dönüşüm yapmaktan geçiyor. Bir gelecekten söz ediyorsak, sürdürülebilirlik ayrılmaz bir parçanız olmalı. İleri malzeme sürdürülebilirliğin hammaddesidir” diyor.

İnşaattan, savunmaya, otomotivden, ulaşıma kadar her sektörün malzeme tercihini belirleyen dört temel özellik var: Dayanıklılık, hafiflik, esneklik ve maliyet… Bu özelliklere sahip malzeme elde etmenin en iyi yollarından biri kompozit. Kompozit teknolojileri son dönemde tüm sektörlerde oyunun kurallarını yeniden belirliyor.

Kordsa, ileri malzeme alanında küresel liderlik yapan oyuncular arasında. Peki, ileri malzeme nedir? Kordsa’da ileri malzeme dönüşümündeki çalışmaları ile sürdürülebilirlik vizyonu nasıl bir araya geliyor?

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “İleri malzeme, geleceğin malzemeleri demektir. Geleceği yakın kılmanın yolu, malzemede dönüşüm yapmaktan geçiyor. Bir gelecekten söz ediyorsak, sürdürülebilirlik ayrılmaz bir parçanız olmalı. İleri malzeme sürdürülebilirliğin hammaddesidir” diyor. Kordsa’nın bu alandaki yolculuğunu da şöyle anlatıyor:

Geleceği yakın kılmanın yolu malzemede dönüşüm yapmaktan geçiyor

“Küresel anlamda yaşanan yeşil dönüşüm dünyanın malzemeye bakışını değişiyor. Malzeme kendisini sürekli yenilemeli, çünkü malzeme durduğunda insanlık da durma noktasına geliyor. Gelişim duruyor. Diğer yandan baktığınızda ise malzeme değiştikçe, kendisini yeniledikçe insanlığı çok daha ileri taşıyan, dünyayı çok daha sürdürülebilir bir hale getiren bambaşka trendler karşımıza çıkıyor. İleri malzeme, geleceğin malzemeleri demektir. Geleceği yakın kılmanın yolu, malzemede dönüşüm yapmaktan geçiyor. Bir gelecekten söz ediyorsak, sürdürülebilirlik ayrılmaz bir parçanız olmalı. Kordsa bu ‘sürekli yenilenme’nin en güzel örneklerinden. Tabii sürekli yenilenmek için inovasyon motorunu sürekli yüksek devirde çalıştırmanız gerekiyor. 2008’de İzmit Fabrikamızda kurduğumuz Ar-Ge merkezi ardından 2016’da İstanbul’da açtığımız Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimiz ve bu merkezleri takip eden yeni iş birimlerimiz buradaki ilişkinin çok güzel bir özeti.”

Hem laboratuvarın hem de müşterinin ve pazarın nabzını tutuyoruz

“Kordsa bir ileri malzeme şirketi. Tüm tesisimizde yenilikçi ve sürdürülebilir güçlendirme teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilir mobilite, döngüsel ekonomi ve elektrifikasyon gibi yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz; emisyonları azaltacak, verimli enerji kullanımını sağlayacak temiz teknolojilere yatırım yapıyoruz.

Havacılık ve otomotivde hafifletme ve biyobazlı yaklaşımlar önem kazandı. Dolayısıyla biz de üretimde geri dönüştürülmüş ve biyo-bazlı malzemeler, doğal elyaf ve termoplastik geri dönüştürülebilir prepreg kullanımı üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, geleceğin sivil havacılık dünyasında, hidrojen yakıtının uçaklarda kullanılması bekleniyor. Biz de Kordsa olarak hidrojen tankı projeleri üzerinde çalışarak bugünden geleceğin malzemelerine odaklanıyoruz.

Yine otomotivde de araçların hafifletilmesi için karbon emisyonlarını azaltan Hidrojen Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlara (FCEV) yönelik ise slitpreg ve towpreg ürün gruplarını piyasaya sürerek ürün portföyümüzü genişlettik. Bu malzemelerimiz, Hidrojen Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar için güvenli hidrojen depolama tankları üretiminde kullanılıyor. Elektrikli araçlarda lastikler de değişiyor. Lastiklerin yuvarlanma direncinin azaltılması, yüksek hızlarda dayanıklılığın artırılması ve aracın daha uzun menzil elde etmesinin sağlanması üzerinde çalıştığımız konulardan bazıları. Çalışmalarımızı konsept boyutunda geliştirmenin ötesinde gerçek kullanım alanlarında görmeyi hedefliyoruz. Ancak bu şekilde, geleceğin dünyasına fayda sağlayabiliriz. O yüzden bizim ikili düşünmemiz lazım. Hem laboratuvarın hem müşterinin ve pazarın nabzını tutuyoruz. Fütüristik değil gerçekçiyiz, ayakları yere basan ve ihtiyaçları karşılan öncü bir şirketiz. Bunu başaramadığınız zaman ne Amerika ile ne de Uzakdoğu ile rekabet edebilirsiniz.”

“Her yerde inovasyon”

“Dünyada her bölgenin dinamiği ve müşterisi farklı. İnovasyonda başarılı olmanın tek yolu yeni teknolojiler geliştirmek değil. Biz bu odakla inovasyon ve glokalizasyon merkezinde, müşteriye ve ilgili endüstrilere hızlı yanıt verme yaklaşımımızla rekabeti yakalıyoruz. Dünyada yüksek teknoloji dediğinizde akla gelen ilk iki ülke ABD ve Almanya’dır. Bizim bu iki ülkede de teknik merkezlerimiz mevcut. Dünyada 3 kıtada teknik merkezimiz var. Ve bu merkezleri son 1 yıl içinde açtık. ‘Her Yerde İnovasyon’ yaklaşımımız, bugün Kordsa’nın kurum kültürünün tam da merkezinde. Kendi alanımızdaki geleceği tasarlayıp küresel trendlere öncülük ederken, coğrafi sınırları da kaldırdık. Kordsa olarak hem bölgesel olarak hem de geleceği şekillendirme anlamında sınır tanımıyoruz”

Küresel ısınmanın ilacı teknoloji

“Sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir dünya hedeflerine uzanan dönüşüm yolculuğunda da ileri malzemenin izi var. Malzeme dönüşümü teknoloji ve inovasyonla gerçekleşiyor. Nasıl ki küresel ısınmaya neden olan teknolojiydi, küresel ısınmaya dur demenin yolu da teknolojiden geçiyor. Yani, küresel ısınmanın ilacı da teknoloji. Sürdürülebilirlikte liderlik için teknolojide de öncü rol üstlenmeniz gerekiyor. Haliyle malzeme dönüşümü bu ihtiyaçtan da besleniyor. Bu, bizim küresel oyuncuları arasında yer aldığımız ileri malzeme için de geçerli. Kordsa olarak sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizde, tüm üretimimizde ve tüm ekosistemimizde bir kriter olarak görüyoruz. Bunun için gerekli küresel pazara, Ar-Ge gücüne ve inovasyon kabiliyetine sahibiz.”

İleri malzemeler döngüsel iş modellerine ulaşmada dönüştürücü role sahip

“Sürdürülebilirlik bizim için sadece bir iş stratejisi değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir sorumluluk. Döngüsel iş modellerinde daha hızlı yol almak önemli. Tam bu noktada ileri malzemelerin inanılmaz bir dönüştürücü gücü olduğunun farkındayız. Bugün portföyümüzde 84 farklı sürdürülebilir ürün bulunuyor ve sürdürülebilir ürünlerden elde edilen gelir ciromuzun yüzde 13’ünü oluşturuyor. Sürdürülebilir kimyasallar, biyo-bazlı polimerler, polimer geri dönüşüm teknolojileri inovasyon gündemimizin en önemli konuları arasında yer alıyor. Bu çalışmalarımız sayesinde ürünlerin karbon ayak izini azaltıyor ve döngüsel ekonomi pratiklerini hayata geçirerek kaynak verimliliğine pozitif katkıda bulunuyoruz. Her sene kritik paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki beklentilerini dinleyerek yol haritamızı belirliyoruz. Mesela otomotiv üreticileri, 2030 yılına kadar yüzde 35- 40 oranında geri dönüştürülmüş ve bio-bazlı ürün kullanımını hedefliyor. Lastik üreticilerinin büyük çoğunluğu ise 2050 yılına kadar hedefinde yüzde 100 sürdürülebilir hammadde kullanımı var. Kordsa bu hedefin en aktif oyuncularından biri.”

İleri malzemeler, ileri teknolojileri uygulayan yetişmiş insanlar sayesinde olur

“İleri malzemeler, ileri teknolojileri uygulayan yetişmiş insanlar sayesinde olur. Önce insan diyerek geleceği tasarlamalıyız. Uzun yıllardır, üniversitelerle kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle gençlerle yakından çalışıyoruz. Bu sene itibari ile liselere de ulaşmayı başardık. "Geleceği Güçlendirenler" projemiz kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladık. Buradaki amacımız; teknik tekstil eğitimlerini yaygınlaştırmak, meslek liseli öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmelerini ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmelerini sağlamak. İlk aşamada, İzmit’teki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayacak teknik tekstil eğitimini alan öğrenciler, teorik derslerin yanında üretim tesislerimizde uygulama derslerine de katılma fırsatı yakalayacak. Bir başka fark yaratan programımız Mühendisliği Güçlendiren Kadınlar. Mühendisliği Güçlendiren Kadınlar Mentorluk Programımız ile aslında erkek egemen gözüken bir sektörde olan bir şirket olarak, “Mühendislik kadın işi değildir” cam tavanını kırarak, mühendislik okuyan kadın öğrencilerimize ilham ve cesaret vermeyi hedefliyoruz.”