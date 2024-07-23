Önceki hafta yazmaya başladığım “İletişim” ile ilgili mini yazı dizisine devam ediyorum. Bu yazılarda söz edeceğim bazı iletişim teknikleri iş hayatında olduğu gibi sosyal hayatta da son derece önemlidir. Geçtiğimiz haftalarda, Ben Dili, Sen Dili, Empati, Önyargılar ve Stereotipler konularını yazmıştım. Bu hafta ise “Uyum Sağlamak” konusuna değineceğim.

İletişimde uyum sağlamak, etkili ve verimli bir iletişim kurmanın temel unsurlarından biridir. Uyum sağlamak, iki veya daha fazla kişinin arasında anlamlı ve başarılı bir etkileşim yaratmak için bilinçli olarak davranışlarını, dil kullanımını ve beden dilini uyumlu hale getirmeyi ifade etmektedir.

İletişimde uyum sağlamak neden önemlidir?

Uyum sağlamak, karşınızdaki kişinin kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar. Bu da daha açık ve dürüst bir iletişimi teşvik eder.

Uyum sağlamak, karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak demektir. Bu da empati yeteneğini geliştirir.

İletişimde uyum, mesajların daha net ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.

Uyumsuzluk, genellikle yanlış anlaşılmalara ve çatışmalara yol açar. Uyum sağlamak, bu tür olumsuzlukları en aza indirir.

İletişimde nasıl uyum sağlanır?

Karşı taraftaki kişi aktif bir şekilde dinlenilmelidir, söylediklerine ve duygularına dikkat edilmelidir.

Karşı taraftaki kişinin kullandığı sözcükler, ifadeler ve dili kullanılmaya çalışılmalıdır. Bu yaklaşım karşılıklı anlayışı ve uyumu sağlar.

Karşı taraftaki kişinin beden dili yansıtılmalıdır. Örneğin, eğer o kişi sakin ve yavaş hareket ediyorsa, benzer bir beden dili sergilenmelidir.

Konuşma tonu ve hızı, karşı taraftaki kişinin tonuna ve hızına uyumlu hale getirilmelidir.

Karşı taraftaki kişinin duyguları ve düşünceleri anlamaya çalışılmalıdır, empati yapılmalıdır.

Uygun ve samimi bir göz teması kurmak, karşı taraftaki kişiye dinlenildiği ve önemsendiğini gösterir.

Karşı taraftaki kişinin söylediklerini özetlemek ve geri bildirim vermek, onun doğru anlaşıldığını hissettirir.

İletişimde uyum sağlamak, karşılıklı anlayış ve saygı temeline dayanır. Bu beceriyi geliştirmek hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde daha etkili ve anlamlı iletişim kurmaya yardımcı olur. Böylelikle, yanlış anlaşılmalar oluşmaz, çatışmalar ve anlaşmazlıklar azalır, bilgi kirliliğine ve iletişim kazalarına yol açmaz, empati eksikliği ortadan kalkar, iletişimde duygusal bağ kurulabilir, daha kolay güven inşa edilir, iletişim kopukluğu yaşanmaz, motivasyon ve moral yükselir, problemler daha kolay çözülür ve daha hızlı kararlar alınabilir, iş birliği artar, ekip içi uyumsuzluk azalır. Tüm bunlar iş sonuçlarına olumlu katkı yapar ve sosyal yaşamda daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürülmesini sağlar.

Bu arada, uyum sağlamak, kendinizden ödün vermek veya kendi karakterinden vazgeçmek olarak algılanabilir, ancak bu iki kavram birbirinden farklıdır. İletişimde uyum sağlamak, bireyin tamamen kendi kimliğinden veya değerlerini feda etmek anlamına gelmez. Aksine, etkili iletişim kurabilmek için esnek ve anlayışlı olmakla ilgilidir. Bu iki kavram arasındaki farkı ve uyum sağlamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için bazı önemli noktaları yazmak isterim:

Uyum sağlamak ve kendinden ödün vermek arasındaki farklar nelerdir?

Uyum Sağlamak, esneklik göstermek, karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak ve iletişimde ortak bir zemin bulmak demektir. Bu, karşılıklı anlayış ve saygıyı içerir.

Kendinden ödün vermek ise, bireyin kendi değerlerinden, inançlarından veya sınırlarından taviz vermek anlamına gelir. Bu durum, uzun vadede kişisel memnuniyetsizlik ve içsel çatışmaya yol açabilir.

Uyum Sağlamak, karşılıklı iletişimi güçlendiren stratejiler kullanmak, dil ve beden dili gibi iletişim unsurlarını uyumlu hale getirmeyi içerir. Bu, karşı taraftaki kişiye saygı göstermeyi ve onu anlamaya çalışmayı ifade eder.

Kendi karakterinden vazgeçmek ise, bireyin kendi kimliğinden veya kişiliğinden taviz vermek, kendi ihtiyaçlarını ve duyguları göz ardı etmek anlamına gelir.

Uyum Sağlamak, iki taraf arasında denge kurmaya çalışmak ve ortak noktalar bulmak, sağlıklı bir iletişim için önemlidir. Bu yaklaşım bireyin kendi ihtiyaçlarını ve karşı tarafın ihtiyaçlarını dengelemeyi içerir.

Kendinden Ödün Vermek ise, sürekli olarak karşı tarafın ihtiyaçlarını, bireyin kendi ihtiyaçlarının önüne koyması, dengesiz bir ilişki dinamiği oluşturabilir.

Özetle, uyum sağlamak, kendi kimliğinden vazgeçmek, sürekli taviz vermek, bireyin kendi düşünce ve duygularını ifade etmekten kaçınmak anlamına gelmez. Uyum sağlamak, iletişimde bulunan kişiyle sağlıklı ve etkili bir iletişim kurmak için esneklik ve anlayış göstermeyi içerir. Bu yaklaşım, bireyin kendi kimliğini veya değerlerini kaybetmeden, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde iletişim kurmayı ifade eder.

Haftaya bu mini yazı dizisine “İletişimde bariyerleri aşmak” konusu ile devam edeceğim.